Pa je li to zbilja ta žena?! Nema šanse da na prvu pogodite otkud pamtite ovu glumicu!

Glumica Frances Fisher pokazala je prekrasnu kosu u 74. godini života na crvenom tepihu.

U Los Angelesu ovih je dana održana jedna gala večer kojoj su prisustvovale brojne poznate osobe, a među njima i ova glumica, koju svi pamte po ulozi stroge majke Ruth u filmu ''Titanic''.

Frances Fisher u filmu ''Titanik'' - 2 Foto: Profimedia

Njezino ime je Frances Fisher, a s obzirom na to da je mnogi pamte po crvenoj kosi, njezine nove fotografije sve su iznenadile.

Frances Fisher - 4 Foto: Profimedia

Iako već neko vrijeme njeguje prirodnu sijedu kosu, sad ju je obojila u nježnu plavu nijansu te je isfenirala, a mnogi se dive što sa 73 godine ima tako gustu i lijepu kosu.

Frances Fisher - 3 Foto: Profimedia

Frances Fisher - 2 Foto: Profimedia

Frances Louise Fisher rođena je 11. svibnja 1952. godine u Milfordu, u Engleskoj, kao kći američkog građevinskog inženjera koji je često putovao zbog posla. Zbog toga je Frances djetinjstvo provela u brojnim zemljama, uključujući Italiju, Tursku i Kanadu. Nakon majčine smrti preselila se u Teksas, gdje je završila srednju školu.

Frances Fisher - 2 Foto: Afp

Nakon kratke karijere kao tajnica odlučila je slijediti svoju strast prema glumi. Preselila se u New York, gdje je usavršavala glumu radom u kazalištu i obukom u prestižnoj glumačkoj školi Actors Studio.

Započela je kazališnu karijeru te je niz godina igrala klasične i suvremene uloge, uključujući rad s kazalištima Actors Theatre of Louisville i Mark Taper Forum. Prve veće uspjehe na ekranu postigla je ulogama u televizijskim serijama poput ''The Edge of Night''.

Frances Fisher - 1 Foto: Afp

Tijekom 1980-ih i 1990-ih Fisher se etablirala kao pouzdana i svestrana karakterna glumica te se pojavljivala u raznim filmovima i serijama. Među njezinim zapaženijim filmskim ulogama bila je i ona u Oscarom nagrađenom filmu ''Nepomirljivi'' (1992.) redatelja i glumca Clinta Eastwooda, s kojim je u to vrijeme bila u vezi i s kojim ima kćer, glumicu Francescu Eastwood.

Frances Fisher - 6 Foto: Afp

Jednu od svojih najprepoznatljivijih uloga ostvarila je u epskoj romantičnoj drami ''Titanic'' redatelja Jamesa Camerona. U filmu glumi Ruth DeWitt Bukater, aristokratsku majku glavne junakinje Rose (Kate Winslet). Ruth je oličenje društvenih normi ranog 20. stoljeća: ponosna, ambiciozna i odlučna da sačuva obiteljski status pod svaku cijenu, čak i ako to znači prisiliti kćer da se uda iz interesa. Fisher je toj ulozi donijela dozu elegancije, ali i suzdržanog očaja, što je dodatno naglasilo unutarnji sukob njezina lika.

Frances Fisher u filmu ''Titanik'' - 1 Foto: Profimedia

Lik Ruth simbolizira klasnu podjelu i društveni pritisak, što je ključno za središnji konflikt filma. Fisher je bila pohvaljena za suptilnost kojom je prikazala složenost lika koji je istodobno i hladan i zabrinut roditelj. Iako nije imala najviše vremena na ekranu, Fisher je ulogom Ruth značajno doprinijela emocionalnoj dubini filma. Njezin lik ostaje zapamćen po strogoći, stavu i poznatoj rečenici:

''You are not to see that boy again. Do you understand me?''

Frances Fisher u filmu ''Titanik'' - 3 Foto: Profimedia

Uloga joj je donijela novu vidljivost i ojačala njezin status ozbiljne karakterne glumice u Hollywoodu.

Nakon ''Titanica'' Frances Fisher nastavila je aktivno raditi u filmu i na televiziji. Pojavljivala se u serijama kao što su ''Čuvari'', ''Uskrsnuće'', ''Doktori za seks'' i ''Grešnici''. I dalje je poznata po svojim snažnim i uvjerljivim izvedbama, često tumačeći autoritativne ili emocionalno složene likove.

Frances Fisher u filmu ''Titanik'' - 4 Foto: Profimedia

Frances Fisher - 2 Foto: Afp

Od 1970. do 1972. bila je u braku s Billyjem Mackom Hamiltonom, a dijete, kćer Francescu Eastwood, dobila je u vezi s Clintom Eastwoodom.

A što vi mislite o Frances i njezinoj ulozi Ruth u ''Titanicu'', pišite u komentarima ispod teksta!

Frances Fisher - 5 Foto: Afp

