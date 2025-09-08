Senzacija koja je napunila Hipodrom se pohvalila snimkama iz Hrvatske!

Ed Sheeran predstavio je isječak iz spota za pjesmu "Camera", koju je snimio u nekoliko hrvatskih gradova.

Velika glazbena zvijezda Ed Sheeran, koji je lani nastupao u Hrvatskoj na Hipodromu, objavio je isječak svoje nove pjesme "Camera".

34-godišnji pjevač, poznat po hitovima "Shape of You", "Perfect", "Photograph" i ostalih, za snimanje spota je odabrao Hrvatsku, točnije nekoliko dalmatinskih gradova, a njemu se pridružila glumica Phoebe Dynevor iz Netflixove uspješnice "Bridgerton".

"Moja izvorna ideja za spot pjesme "Camera" bila je koristiti privatne kućne snimke mene i Cherry - ključne trenutke našeg odnosa. No, kao što znate, mi smo iznimno privatan par i neke stvari jednostavno želimo zadržati samo za sebe. Zato sam odlučio rekreirati neke od tih trenutaka u videu, uz sjajnu Phoebe Dynevor", napisao je Harry uz isječke kako se seli iz grada u grad, dodavši kako mu je cijelo iskustvo djelovalo kao godišnji odmor, a sve je snimao iPhoneom.

Spot će biti objavljen 12. rujna, kada bi trebao izaći i njegov novi album.

Iako su u komentarima mnogi pitali je li s njim to zvijezda "Bridgertona", mnogi hrvatski fanovi uspjeli su prepoznati našu obalu.

"O moj Bože, ovo je Hrvatska - volim to!", "Prekrasna Hrvatska", "Drago nam je što si posjetio našu Hrvatsku. Jedva čekam vidjeti video", "Moja lijepa zemlja", stoji među mnoštvo komentara.

