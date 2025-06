''Da je živ, rekao bi mi u svom stilu...'' Zvijezda Kumova s nostalgijom se prisjetila pokojnog oca

Ecija Ojdanić na svoj rođendan prisjetila se pokojnog oca, njena objava sve je dirnula.

Popularna hrvatska glumica Ecija Ojdanić proslavila je 52. rođendan u fantastičnom raspoloženju i elegantnom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografije s proslave na kojima pozira u upečatljivoj crvenoj haljini dok u rukama drži zlatne balone u obliku broja 52.

Zračeći elegancijom, samopouzdanjem i osmijehom koji otkrila je sreću i zahvalnost, a u svojoj objavi i emotivno prisjetila svog pokojnog oca, koji joj je, kako je navela, u srcu i mislima i na ovako posebne dane.

U nekoliko rečenica koje diraju ravno u dušu, poručila je kako je zahvalna za život, ljude koji je okružuju, te posebnu vezu koju još uvijek osjeća s ocem koji je ostavio neizbrisiv trag u njezinu životu.

''Da je moj ćaća živ, nazvao bi me oko 8 ujutro i rekao bi u svom stilu, ćerce moja, 52 godine u guzici, a pameti nemaš. A ja bih mu rekla, šta će mi pamet, kad sve u životu imam... Imam najprije sebe, divnu obitelj, zdravu i pametnu dicu, dobrog muža koji me voli, i kojeg ja volim... Mogao bi me malo više slušati, ali nećemo na današnji dan sitničariti… puno prijatelja koje, nadam se, zaslužujem, i lake noge za trčanje i ples… što više čovjek da poželi… Pedeset i druga godinice, dobro mi došla! Nevjerojatno kako se brzo taj brojač okrenuo na ovu brojku, ali i koliko je života stalo u njih... Nemam želja, osim da ostane sve kako jest sad'', napisala je.

''Živote, hvala ti na svemu.. Ovo je prva od proslava, s mojim #najjakijima od prije nekoliko dana, a onda još jedna, pa još jedna... jer život treba slaviti... pogotovo kad imaš ovakav krug velikih ljudi... Obožavatelji i kolege zasuli su je čestitkama, ističući kako izgleda bolje no ikad te joj zaželjeli zdravlje, sreću i još puno uspješnih uloga u godinama koje dolaze.''

