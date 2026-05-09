Najteži zadatak dosad: ''Bilo bi suludo očekivati da će to biti Željko Joksimović...''

Još jedna glazbena transformacija donijela je spoj dobre energije, plesa i poznatih regionalnih hitova na pozornicu showa Tvoje lice zvuči poznato. Dora Trogrlić ovoga se puta okušala u ulozi Željka Joksimovića, a izvedbom je uspjela rasplesati publiku i izmamiti pozitivne reakcije žirija, koji je posebno pohvalio njezinu scensku prisutnost i šarm.

Iako je riječ o zahtjevnoj vokalnoj transformaciji, Dora je osvojila žiri šarmom, scenskim nastupom i komunikacijom s publikom.

''Bilo je veselo, bilo je zabavno. Zaista bi bilo suludo očekivati da će to biti Željko Joksimović u njegovom punom sjaju, zato što si ti jedan divan i prelijep ženski vokal, dok je Željko lirski tenor koji miješa pop zvuk s balkanskim prizvukom. Meni se ovo svidjelo, bilo je zabavno'', komentirao je Mario Roth.

Martina Stjepanović Meter istaknula je Dorinu energiju na pozornici.

Dora Trogrlić kao Željko Joksimović - 1

''Draga Dora, čim si stupila na scenu, unijela si ritam, ples, kontakt s publikom i plesačima. Sve je bilo vrlo veselo, prpošno i bila si beskrajno šarmantna'', rekla je.

Svoj komentar dao je i Enis, koji je priznao da mu se pjesma činila kao dobar izbor za Doru.

Dora Trogrlić kao Željko Joksimović - 2

''Pjesma je sama po sebi vrlo pjevljiva i znam da ovo za tebe nije bio neki pretežak zadatak...'', započeo je, no Dora ga je prekinula i priznala:

''Meni je ovo bio najteži zadatak dosad. Jednostavno je preteško imitirati njegovu boju glasa''.

Na kraju joj je Enis uputio dodatne pohvale.

''Svaka čast tebi što si ga predstavila na tako lijep način i što si mu dala lijep prostor ovdje u Hrvatskoj'', zaključio je.

