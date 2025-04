Redatelj kultnog filma žali zbog ove scene: "Postalo je moje prokletstvo"

Mnogi fanovi blagdanskih filmova kao jedan od svojih najomiljenijih će istaknuti "Sam u kući", koji je u zvjezdane visine uzdignuo Macaulayja Culkina. Ono što bi mnogi vrlo rado zaboravili jest sedam sekundi pojavljivanja sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa u drugom filmu, kada ga je Kevin McCallister zaustavio i upitao za lobi hotela Plaza.

I dok trenutno jedna od najomraženijih osoba na svijetu tvrdi kako ga je preklinjao da se pojavi u filmu, redatelj filma Chris Columbus je rekao kako je njegovo pojavljivanje bilo rezultat dogovora sa studijom koji je htio snimati u hotelu Plaza, čiji vlasnik je tada bio Trump.

"U trenutku kad smo ušli u hotel, Trump je rekao da možemo snimati samo ako se on pojavi u filmu. Tako smo to i napravili, ali kad smo prikazivali film testnoj publici, ljudi su poludjeli kad su ga vidjeli – morali smo ga ostaviti u filmu", izjavio je Columbus još 2020. godine.

Uzimajući u obzir današnju situaciju, 66-godišnji redatelj je poručio kako bi vrlo rado izbrisao tih sedam sekundi jer je to "postalo njegovo prokletstvo."

"Postalo je moj albatros. Želim samo da nestane", poručio je Columbus, te sarkastično odgovorio zašto ne može izbrisati: "Ne mogu to izbrisati. Ako izbrišem, vjerojatno će me potjerati iz zemlje. Smatrat će me na neki način nepodobnim za život u Sjedinjenim Državama, pa ću se morati vratiti u Italiju ili tako nešto."

Onaj koji bi rado izbrisao svoju kratkotrajnu scenu jest i Macaulay Culkin, koji je još 2021. odgovarao pratiteljima na tadašnjem Twitteru o zamjeni Trumpa s njim samim u 40-ima.

Jedan drugi korisnik bi, pak, umjesto Trumpa stavio scenu Macaulayjevog brata Kierana kako pleše.

