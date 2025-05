Jezive prijetnje! Bivša Diddyjeva asistentica iznijela stravične detalje o njemu na suđenju

Bivša asistentica P. Diddyja Capricorn Clark svojim svjedočenjem je otvorila treći tjedan suđenja ovom osramoćenom mogulu

Treći tjedan suđenja osramoćenom glazbenom mogulu Seanu Combsu, poznatijem i kao P. Diddyju započeo je eksplozivnim iskazom bivše asistentice Capricorn Clark, koja je za njega radila od 2022. do 2012. pa opet od 2016. do 2018. kao kreativna direktorica za Cassie Venturu.

Tužitelji mu pokušavaju dokazati optužbe za trgovinu ljudi, kamatarenje, organiziranje prostitucije i stvaranje zločinačkog pothvata u kojem je zlostavljao, prijetio te prisiljavao žene i druge oko sebe da ispunjavaju njegove seksualne želje, štite njegov ugled i prikrivaju njegovo ponašanje, a jedna od njih koju je psihički zlostavljao je bila i Clark.

Do koje je granice išlo, pokazuje i to da je Combs dao da se Clark liši slobode na pet dana kako bi se testiranjem detektorom laži ustanovilo gdje je nestao nakit vrijedan nekoliko milijuna dolara, kao i to da ju je pod prijetnjom pištolja oteo i odveo do kuće svog rivala Kid Cudija, koji je u to vrijeme kratko hodao s Venturom, no kako ga nije našao, provalio mu je u kuću i zapalio auto Molotovljevim koktelom.

Kako je otkrila Clark u svjedočenju, bila je zadužena za dijamatnu ogrlicu s križem, dijamantnu narukvicu i sat s dijamantima koji su nestali tijekom transporta. Dan nakon što se to ustanovilo, Diddyjev šef osiguranja ju je odveo u praznu zgradu, kasnije sjedište Combsove diskografske kuće, gdje ju je dočekao detektor laži i čovjek veličine dva obrambena igrača u NFL-u, koji joj je zaprijetio bacanjem u East River ukoliko ne prođe.

"Bilo je to: "Ne mogu dobiti dobro očitavanje. Moraš se smiriti. Završit ćeš u East Riveru ako ne dobijem jasnu sliku." Nisam se mogla smiriti. Nisam se dobro nosila s tim", izjavila je Clark, dodavši kako bi je vraćali doma i ponovno uzimali ukupno pet dana. "Rečeno mi je da ne mogu otići dok ne dođemo do dna toga."

Clark je potvrdila kako je Combs često prijetio oružjem mnogim konkurentima, među kojima je bio i 50 Cent, te je opisala koliko je Combs udarao Venturu. Zbog uzrokovanog stresa je počela gubiti kosu pa se u jednom trenutku odlučila malo odmoriti. Kada je bila na odmoru s Rihannom, Combs ju je nazvao i dao otkaz.

"Moj šef Sean Combs je uzrujan što sam otišla na godišnji odmor i, kao i obično, sitničav kad god imam malo sreće u životu", napisala je u jednom mailu. Nakratko se vratila 2016. godine kao ispomoć za Cassie, no službeno je dala otkaz 2018., nakon čega nije dobivala više poslove u glazbenoj industriji, povezujući to s Combsom i stavljanjem na crnu listu. Obratila mu se ponovno 2024. jer nekoliko godina nije imala posao i zbog sina s autizmom za kojeg se trebala brinuti.

"To je moj cijeli život i njihove podvale. Ja nemam roditelje, moj sin ima autizam, neverbalan je. Moji ulozi su veći. Trebala mi je njegova pomoć kako bih se mogla brinuti o svom sinu", poručila je Clark. "Željela sam natrag svoj život."

Tijekom suđenja Combsu, tabloid TMZ je objavio kako je Ventura, koja čega treće dijete sa suprugom Alexom Fineom, dobila trudove te se uskoro očekuje porod.

