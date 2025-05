Zašto Carrie Bradshaw nikad nema nalakirane nokte? Iza toga stoji vrlo poseban razlog

Internetom se proširio zanimljiv detalj iz obožavane serije ''Seks i grad'', a tiče se Carrie Bradshaw.

Carrie Bradshaw možda jest ikona stila te je uvijek sređena od glave do pete, ali postoji jedan detalj koji mnogi nisu vidjeli.

Naime, obožavatelji serije ''Seks i grad'' primijetili su da Bradshaw nikad ne nosi lak za nokte. A za to postoji i logičan razlog.

Sarah Jessica Parker kao Carrie Bradshaw - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Izrastao u predivnog mladića! Bojana Gregorić Vejzović u javnosti snimljena sa zgodnim sinom

Tijekom novog intervjua za Glamour, glumica koja ju je utjelovila Sarah Jessica Parker otkrila je zašto.

''Carrie je spisateljica, tako da je izvorno tipkala na pravom pisaćem stroju. Tipkanje je naučila u srednjoj školi, bila je praktična spisateljica, neophodna spisateljica i romantična spisateljica.''

Sarah Jessica Parker kao Carrie Bradshaw - 2 Foto: Profimedia

''Manikure za Carrie činile su se pod (a) uzaludnima jer bi uvijek bile neuredne i (b) kao prepreke na brzom putu prema zapisivanju misli'', pojasnila je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što se događa? Snimka Angeline Jolie i njezina zaštitara postala viralna!

I tvorac nastavka ''Just Like That…'' Michael Patrick King, potvrdio je to rekavši: ''Sve što Carrie nosi, a vidite pred kamerom, dobro je osmišljeno od strane odjela za garderobu i Sarah Jessice.''

''Ona stvarno pokušava igrati obje strane, i uzvišenu i nisku, stvarnu i fantazijsku. Stoga je važno napomenuti da nikad ne nosi lak za nokte.''

''Također ne snimamo po redu. Prelazite iz scene u scenu pa je praktično problematično imati boju noktiju koja mora odgovarati svakoj sceni. To smeta brzini i ekonomičnosti'', dodatno je objasnila Sarah.

Sarah Jessica Parker kao Carrie Bradshaw - 3 Foto: Profimedia

Ali, u novim scenama za nastavak ''Just Like That'' Carrie nosi tamni lak za nokte.

''Mislila sam da bi to bilo zanimljivo napraviti, s obzirom na odjeću i okruženje u kojem se te scene odvijaju'', podijelila je Parker.

Pogledaji ovo Celebrity Pamtite li sve pobjednike Survivora? Evo tko je dosad ponio titulu najboljeg u prošlim sezonama!

''Pretpostavljam da je jednostavno odlučila: ''Idem u Brooklyn, nosim ovu svjetlucavu stvar, osjećam da želim malo zabave.''

Što se tiče same Parker koja u potpunosti bira što će Carrie nositi, ni ona u privatnom životu nikada ne dira nokte.

''Nikad ne lakiram nokte... I vjerojatno sam dva puta u 10 godina imala lak za nokte'', podijelila je 2011. za Allure.

Sarah Jessica Parker kao Carrie Bradshaw - 4 Foto: Profimedia

Nekoliko godina kasnije, objasnila je časopisu People da nokte održava čistima jer: ''Puno koristim ruke. Kuham. Čistim. Perem rublje. Lak za nokte nije praktičan u mom životu s obzirom na to što moje ruke moraju raditi svaki dan.''

Jeste li znali za ovu zanimljivost? Da i potpuno ju razumijem!

Nisam, ali stoji sve što je rekla Da i potpuno ju razumijem!

Nisam, ali stoji sve što je rekla Ukupno glasova:

Gdje je danas i kako izgleda fatalni Rus zbog kojeg je Carrie Bradshaw pobjegla u Pariz? Više saznajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Torzo isklesan do savršenstva! Za frizerom Kim Kardashian glave su se automatski okretale

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prava djevojka sa sela! Svi komentiraju prizore Severine u narodnoj nošnji

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda sin jedinac Tereze Kesovije? Postoji samo jedna javno dostupna njegova fotografija