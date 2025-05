Torzo isklesan do savršenstva! Za frizerom Kim Kardashian glave su se automatski okretale

Na pješčanoj plaži u Cannesu svi su gledali u ovog živućeg Apolona, frizera najpoznatije članice obitelji Kardashian.

U pauzama od crvenih tepiha i premijera poznati na Filmskom festivalu u Cannesu iskorištavaju priliku opustiti se na suncu, a na pješčanoj plaži uhvaćen je i jedan od najpoznatijih frizera današnjice, Chris Appleton.

Chris Appleton - 8 Foto: Profimedia

Chris se u bijelim muškim kupaćim gaćicama osvježio u moru, a za njegovim savršeno isklesanim mišićima rijetko se tko nije okrenuo.

Chris Appleton - 2 Foto: Profimedia

Chris Appleton - 3 Foto: Instagram

Chris Appleton - 4 Foto: Instagram

Chris Appleton je britanski celebrity frizer koji je stekao svjetsku slavu zahvaljujući radu s nekim od najpoznatijih zvijezda današnjice, uključujući Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Arianu Grande, Katy Perry i Duu Lipu. Rođen je 14. lipnja 1983. u Leicesteru, u Engleskoj, a frizerstvom se počeo baviti već s devet godina, kada je šišao svoju majku.

Chris Appleton - 5 Foto: Profimedia

Chris Appleton - 1 Foto: Instagram

Chris Appleton - 3 Foto: Profimedia

Njegov profesionalni proboj dogodio se 2010. godine, kada je osvojio nagradu "Young Talent of the Year" na londonskom televizijskom programu "Hairdresser of the Year". Godine 2015. preselio se u Los Angeles, gdje je započeo suradnju s Jennifer Lopez na njezinoj rezidenciji "All I Have" u Las Vegasu, što je dodatno učvrstilo njegovu poziciju u svijetu slavnih.

Osim što je frizer, Appleton je i influencer s više od četiri milijuna pratitelja na Instagramu. Također je globalni ambasador brenda Schwarzkopf i surađuje s brendom Color Wow, s kojim je lansirao popularnu masku za kosu "Money Masque".

Chris Appleton - 9 Foto: Profimedia

U privatnom životu Appleton ima dvoje djece, Kitty-Blu i Billyja, iz prethodne veze s Katie Katon. S Katie je ostao u dobrim odnosima, a javno je govorio o izazovima s kojima se suočavao prilikom priznanja da je gej muškarac u dobi od 26 godina.

U travnju 2023. godine vjenčao se s glumcem Lukasom Gageom u Las Vegasu, a ceremoniju je vodila Kim Kardashian. Međutim, brak je okončan nakon šest mjeseci zbog nepomirljivih razlika.

Chris Appleton - 6 Foto: Instagram

