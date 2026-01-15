Umri, ljubavi: Tragična ljubavna priča bez kočnica

Ljubav i strast su ponekad toliko snažni da kad nastupi emotivna usamljenost, može se izgubiti kontrola nad svojim postupcima. Kako to izgleda pokazat će Jennifer Lawrence i Robert Pattinson u novom filmu Lynne Ramsey.

Sinopsis: Grace i njezin partner Jackson sele se u staru seosku kuću. Ona slijedi svoj san o pisanju, a par ubrzo nakon toga dobiva dijete. Međutim, s Jacksonovom čestom odsutnošću i pritiscima obiteljskog života koji je opterećuju, Grace počinje otkrivati samu sebe, te za sobom ostavlja put uništenja.

Glumačka izvedba karijere za Jennifer Lawrence

Psihološki triler Umri ljubavi Lynne Ramsey pravo je otkriće za ljubitelje beskompromisnih filmova gdje svaka iduća scena odlazi korak dalje, dok glavni glumci svojim izvedbama dokazuju zašto su zapravo filmske zvijezde. Film predvode oskarovka Jennifer Lawrence i Robert Pattinson kao ljubavni par, i oboje su se već ustoličili kao glumački kameleoni, no za Lawrence uloga novopečene majke koju sustižu vlastite životne traume ovo je nedvojbeno – uloga karijere. Uostalom, film dolazi od studija koji je donio jedan od najprovokativnijih, ali i najhvaljenijih filmova u posljednje vrijeme – Supstanca (2024.).

Lawrence tumači Grace koja je tek dobila dijete, a njezin partner zbog posla izbiva od kuće po nekoliko dana. Nakon nekog vremena ona počinje patiti od vrste mentalnog sloma od kakvog se čovjek ne mora nužno oporaviti, jer se njezino mentalno stanje prevrće od depresije do napadaja manije i na kraju, ludila. Ovo možda zvuči depresivno, ali to nikako nije slučaj jer ono što sprječava da film postane previše stresan za podnijeti jest to što je Lawrence u svojoj ulozi uvijek opaka i živahna, čak i kad njezin lik prolazi najgore trenutke.

Što je stvarno, a što se odvija u Graceinoj glavi? To uopće nije bitno jer ono što se odvija pred gledateljem je toliko imerzivno da se ne može skinuti pogled. Već se naveliko šuška o Oscar nominacijama za Jennifer Lawrence u Umri, ljubavi, a zašto je to tako – gledatelji će sami morati otkriti i doživjeti njenu neustrašivost na velikim ekranima, dok isto vrijedi i za Pattinsona.

‘Umri, ljubavi’ snimljen je zbog Martina Scorsesea

Umri, ljubavi se ne čini kao tip filma kakvog bi legendarni redatelj Martin Scorsese danas snimio, ali na početcima karijere većinom je radio na psihološkim dramama i trilerima. Ono što je došlo kao simpatično iznenađenje za mnoge je to da je Scorsese član književnog kluba, i baš ondje je nabasao na roman iz 2012., Umri, ljubavi argentinske autorice Ariane Harwicz.

Scorseseu se priča veoma svidjela i zaintrigirala ga, te je za ekranizaciju u glavnoj ulozi odmah vidio Jennifer Lawrence. Poslao je knjigu u njenu produkcijsku kuću Excellent Cadaver, i nakon dvojbe hoće li Lawrence i Scorsese raditi ekranizaciju romana Buđenje (1899.) autorice Kate Chopin ili Umri, ljubavi – odluka je pala na potonji roman jer se uloga za Lawrence činila puno izazovnija.

Bez Scorseseovog književnog kluba ovog filma ne bi bilo, možda ne u ovom obliku i s ovako velikim zvijezdama ispred i iza kamere. Martin Scorsese je u konačnici producent na Umri, ljubavi, kao i Jennifer Lawrence.

Teme filma

Film Umri, ljubavi donosi snažnu i emotivno razoružavajuću priču o ljubavi koja prelazi granice razuma, kontrole i samouništenja. Smješten između strasti i psihološkog sloma, film prati intimni odnos dvoje ljudi čija se veza postupno pretvara u opasnu igru ovisnosti, posesivnosti i neizgovorenih trauma.

Redateljski pristup naglašava sirovu emocionalnost i klaustrofobičnu atmosferu, dok vizualni stil i zvučni dizajn dodatno pojačavaju osjećaj unutarnjeg nemira likova. Umri, ljubavi balansira između romanse, psihološke drame i trilera, stvarajući uznemirujuće, ali hipnotizirajuće filmsko iskustvo.

Tko glumi u ‘Umri, ljubavi’?

U ulozi Grace je oskarovka Jennifer Lawrence (U dobru i zlu, 2012., Igre gladi, 2012.), Graceinog partnera Jacksona tumači Robert Pattinson (The Batman, 2022., Mickey 17, 2025.), dok su u ulogama njegovih roditelja oskarovka Sissy Spacek (Carrie, 1976., Rudareva kći, 1980.) i Nick Nolte (Gospodar plime, 1991., Ratnik, 2011.).

Za Oscara nominirani LaKeith Stanfield (Atlanta, 2016., Sorry to Bother You, 2018.) glumi Graceinog i Jacksonovog susjeda, i u ostalim ulogama su Gabrielle Rose (Izgubljena kći, 2024., Put bez povratka: Nasljeđa, 2025.), Sarah Lind (Ubojstvo Jessea Jamesa, 2007., Wolfcop, 2014.), i Tom Carey (Divlja prostranstva, 2003., Billy the Kid, 2022.).

Tko stoji iza ‘Umri, ljubavi’?

Umri, ljubavi režirala je Lynne Ramsay, škotska redateljica koja se proslavila s psihološkim trilerima Moramo razgovarati o Kevinu (2011.) i Iskupljenje u New Yorku (2017.). Njeni filmovi uvijek prate djecu, mlade ljude ili majke, te kako se isti nose s tugom, smrću ili ostalim emocijama koje znaju izmijeniti osobu, a to se moglo vidjeti i u njenim ranijim ostvarenjima poput Ratcatcher (1999.) i Morvern Callar (2002.).

Scenarij filma napisala je Lynne Ramsey uz Endu Walsha (Glad, 2008., Te sitnice, 2024.) i Alice Birch (Lady Macbeth, 2016., Nasljeđe, 2018.), a prema romanu Umri, ljubavi (2012.) argentinske autorice Ariane Harwicz.

U kinima od 15.01.

