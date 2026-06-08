Novinarka, psihologinja, pjevačica: Tko su WAGsice najvećih nogometnih zvijezda Svjetskog prvenstva 2026.?

One nisu te koje zabijaju golove, ali bez sumnje privlače jednaku pozornost kao i njihove slavne polovice.

Dok milijuni navijača diljem svijeta prate svaki potez najvećih nogometnih zvijezda na Svjetskom prvenstvu 2026., jednaku pozornost privlače i žene koje ih prate iz loža, s tribina i društvenih mreža.

Popularno nazvane WAGsice (wives and girlfriends), mnoge od njih danas su uspješne poduzetnice, influencerice, modeli, sportašice ili javne osobe koje su izgradile vlastite karijere daleko od nogometnih terena.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo Foto: Pacific Press / Sipa USA / Profimedia

Donosimo pregled najpoznatijih partnerica nogometnih zvijezda koje će obilježiti ovogodišnje prvenstvo.

Georgina Rodríguez – žena koja je postala globalni brend

Kada se spomenu nogometne WAGsice, prvo ime koje pada na pamet je Georgina Rodríguez. Zaručnica portugalske legende Cristiana Ronalda upoznala ga je 2016. godine dok je radila u Guccijevoj trgovini u Madridu. Danas je jedna od najutjecajnijih žena na društvenim mrežama, uspješna poduzetnica, model i zvijezda Netflixovog reality serijala I Am Georgina. Njezina popularnost odavno nadilazi činjenicu da je partnerica jednog od najboljih nogometaša svih vremena.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Antonela Roccuzzo – Messi je upoznao još kao dječak

Ljubavna priča Lionela Messija i Antonele Roccuzzo jedna je od najljepših u svijetu sporta. Upoznali su se kao djeca u argentinskom Rosariju, a vjenčali su se 2017. godine. Antonela je danas uspješna influencerica i ambasadorica brojnih modnih i humanitarnih projekata te jedna od najpraćenijih žena Latinske Amerike. Par ima trojicu sinova, a mnogi ih smatraju simbolom stabilnosti u svijetu slavnih.

Messi i Antonela - 2 Foto: Antonela Roccuzzo/Instagram

Vanja Modrić – najveća podrška hrvatskom kapetanu

Iako izbjegava medijsku pozornost, Vanja Modrić jedna je od najvažnijih osoba u životu hrvatskog kapetana Luke Modrića. Upoznali su se dok je Vanja radila u sportskoj agenciji Mamić Sport, a vjenčali su se 2010. godine. Tijekom svih Lukinih najvećih uspjeha, od Dinama preko Tottenhama do Real Madrida i hrvatske reprezentacije, Vanja je ostala njegova najveća podrška. Par ima troje djece i poznati su po tome što privatni život drže daleko od reflektora.

Luka i Vanja Modrić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

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Isabel Haugseng Johansen – Haalandova ljubav iz djetinjstva

Za razliku od većine modernih WAGsica, Isabel Haugseng Johansen ne gradi karijeru na društvenim mrežama. Norvežanka i Erling Haaland poznaju se još iz djetinjstva te su zajedno trenirali u omladinskom pogonu Brynea. Njihova veza postala je javna tek nakon što je Haaland postao jedna od najvećih zvijezda svjetskog nogometa. Par je 2024. dobio sina.

Michele Lacroix – supruga belgijskog maestra

Kevin De Bruyne već godinama slovi za jednog od najboljih veznjaka svijeta, a uz njega je od početaka Michele Lacroix. Belgijka je vrlo aktivna na društvenim mrežama i često prati supruga na velikim natjecanjima. Vjenčali su se 2017. godine i imaju troje djece.

Erika Choperena – psihologinja koja je osvojila Griezmanna

Supruga francuskog reprezentativca Antoinea Griezmanna po struci je dječja psihologinja. Erika Choperena i Griezmann zajedno su više od desetljeća, a vjenčali su se 2017. godine. Iako povremeno surađuje s modnim brendovima, poznata je po tome što privatni život čuva daleko od medijske pompe.

Rike Nooitgedagt – žena koja ne voli reflektore

Kapetan Nizozemske Virgil van Dijk i njegova supruga Rike Nooitgedagt zajedno su još od tinejdžerskih dana. Nekoć je radila u modnoj industriji, no odabrala je pratiti supruga tijekom njegove karijere. Danas je poznata kao jedna od najdiskretnijih partnerica u svijetu nogometa i rijetko se pojavljuje u javnosti.

Virgil van Dijk i Rike Nooitgedagt Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

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Katie Goodland – Kaneova ljubav iz školskih dana

Engleski kapetan Harry Kane oženio je svoju dugogodišnju djevojku Katie Goodland, koju poznaje još iz školskih klupa. Njihova ljubavna priča traje više od dvadeset godina, a britanski mediji često ih ističu kao jedan od najstabilnijih sportskih parova.

Oriana Sabatini – argentinska glazbena zvijezda

Partnerica Paula Dybale jedna je od najpoznatijih osoba na ovom popisu. Oriana Sabatini uspješna je pjevačica, glumica i model koja je već godinama velika zvijezda u Latinskoj Americi. Zbog vlastite karijere često privlači jednaku medijsku pozornost kao i nogometaš Rome i argentinske reprezentacije.

Tini Stoessel – pop princeza uz Rodriga De Paula

Jedna od najpoznatijih latinoameričkih pjevačica posljednjih godina bila je u vezi s argentinskim reprezentativcem Rodrigom De Paulom. Tini ima milijune obožavatelja diljem svijeta i jedna je od rijetkih WAGsica koja je globalno poznata neovisno o nogometu.

Mina Bonino – novinarka koja je osvojila Valverdea

Urugvajski veznjak Federico Valverde godinama je u vezi s argentinskom sportskom novinarkom Minom Bonino. Njihov odnos često je pod povećalom medija jer je Mina već bila poznato lice televizijskih ekrana prije nego što je upoznala zvijezdu Real Madrida.

Davno su prošla vremena kada su WAGsice bile poznate isključivo po svojim partnerima. Danas među njima nalazimo uspješne poduzetnice, psihologinje, novinarke, glumice, pjevačice i influencerice koje same privlače milijune pratitelja. I dok će ovog ljeta oči svijeta biti uprte u Mbappéa, Messija, Ronalda, Modrića i Haalanda, ništa manja pozornost neće biti usmjerena prema ženama koje ih podržavaju s tribina najveće nogometne pozornice.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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