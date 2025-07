Tko je elegantna žena uz Camillu? Mnogi ju nazivaju njezinom tihom podrškom

Uz kraljicu Camillu na Wimbledonu je bila njezina mlađa sestra, dizajnerica interijera Annabel Elliot.

Kraljica Camilla prisustvovala je nekolicini mečeva na Grand Slam turniru Wimbledon, a pored nje sjedila je žena koja joj je uvelike sličila.

Riječ je o njezinoj mlađoj sestri Annabel Elliot, koja je dobila na većem značaju otkako je njezin šogor Charles postao britanski monarh.

Annabel se rodila dvije godine nakon Camille, odrastavši u aristokratskom okruženju zbog čega su bile dio britanske elite prije nego se Camilla udala za kralja Charlesa.

Unatoč različitim životnim putevima – Camilla prema kraljevskim dužnostima, a Annabel prema kreativnim i poduzetničkim vodama – ostale su nerazdvojne.

Za razliku od svoje starije sestre, Annabel je svoju strast i profesionalnu karijeru pronašla u području dizajna interijera i trgovine antikvitetima. Njezina estetska profinjenost i osjećaj za prostor priskrbili su joj reputaciju jedne od najpouzdanijih dekoraterki britanske elite. Vlasnica je vlastite tvrtke za dizajn i godinama se bavi restauracijom nekretnina te opremanjem luksuznih interijera.

Jedan od najzapaženijih trenutaka u njezinoj karijeri bio je angažman na uređenju Highgrove Housea, ljetne rezidencije princa (sada kralja) Charlesa, što pokazuje i povjerenje koje su joj članovi kraljevske obitelji ukazali.

Kada je imala 23 godine, udala se za poduzetnika Simona Elliota, s kojim je u 51 godinu dugom braku dobila troje djece. Do Simonove smrti 2023., Annabel se rijetko pojavljivala, no kada to čini, uvijek djeluje nenametljivo i dostojanstveno – vjerna svojem stilu.

Annabel Elliot možda nije član kraljevske obitelji po protokolu, ali njezina prisutnost u Camillinom životu neizostavna je. Tijekom godina, upravo je ona bila jedna od Camillinih najvećih podrški – u trenucima medijskih napada, braka s Charlesom, pa čak i u osjetljivim fazama javnog prihvaćanja nove uloge.

Annabel je često viđena u društvu Camille na privatnim putovanjima, a nekoliko puta i na službenim događanjima – uvijek diskretna, ali prisutna. Britanski mediji ju često nazivaju "nevidljivim osloncem kraljice", a bliski izvori tvrde kako je njihova sestrinska veza "emocionalno neraskidiva".

Sudeći prema fotografijama s Wimbledona, Annabel u Camilli budi nešto ležerniju stranu koja nije isključivo vezana uz protokole.

