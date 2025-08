Princeza koja nije imala šansu? Nova teorija otkriva drugačiji pogled na život kraljičine sestre

Nova knjiga o princezi Margaret sugerira kako je patila od posljedica fetalnog alkoholnog sindroma, nastalog zbog njezine majke koja je pila tijekom trudnoće.

Mlađa sestra kraljice Elizabete II. princeza Margaret smatra se jednom od tragičnih kraljevskih figura. Rođena kao kći prinčevskog para koji nije trebao sjesti na prijestolje, od trenutka abdikacije njezinog strica Edwarda VIII. bila je tema svjetskih naslovnica koje su pratile svaki njezin korak, bilo da se radilo o vezi s razvedenim Peterom Townsendom, braku s Antonyjem Armstrongom-Jonesom ili lošem zdravstvenom stanju izazvanom životnim navikama koje su je na kraju dovele do smrti u 72. godini života.

Nova knjiga "Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life" Pulitzerom nominirane autorice Meryle Secrest nudi teoriju kako je za njezino stanje kriva njezina majka Elizabeta, Kraljica Majka, koja je u trudnoći konzumirala alkohol, što je dovelo do fetalnog alkoholnog sindroma.

Ovo stanje nastaje kada je fetus izložen alkoholu u maternici, što može oštetiti razvoj mozga i tijela djeteta te spriječiti njegov normalan razvoj. Posljedice mogu uključivati spontani pobačaj, dok preživjela djeca često imaju cjeloživotne poteškoće – uključujući probleme s kretanjem, učenjem, komunikacijom i hiperaktivnošću.

Prema pisanju britanskih medija, Secrest spekulira kako je mlađa sestra kraljice Elizabete, koja je preminula 2002. godine u dobi od 71 godinu, imala "nevidljivi invaliditet" uzrokovan fetalnim alkoholnim sindromom. U pitanju nisu bili fizičke karakteristike poput malih očiju ili glatkog žlijeba između nosa i usana, već nagle promjene raspoloženja, usporeni rast, poteškoće u učenju pisanja i bolne migrene. Te tvrdnje nisu znanstveno dokazane, a ne postoji čvrst medicinski dokaz da je princeza Margaret doista patila od neurološkog poremećaja uzrokovanog alkoholom.

Autorica se poziva i na opise konzumacije alkohola Kraljice Majke u kasnijem životu, koja je navodno tijekom dana pila gin i Dubonnet. Knjiga ističe da fetalni alkoholni sindrom nije bio prepoznat sve do 1970-ih, pa je malo vjerojatno da je mlada Kraljica Majka bila savjetovana da izbjegava alkohol tijekom trudnoće s Margaret.

Njezinoj teoriji ne ide u prilog jedno ranije pismo Kraljice Majke, kada je bila trudna s budućom kraljicom, u kojem je napisala kako nije mogla podnijeti ni pomisao na vino, što sugerira da je tada možda pila manje.

"Sama pomisao na vino mi se gadi! Nije li to izvanredno! Bit će tragedija ako mi se sposobnost uživanja u piću ne vrati", napisala je 1925. tadašnja vojvotkinja od Yorka u pismu svom suprugu.

Međutim, nekadašnji prijatelj pokojne princeze odgovorio je na ove teorije poručivši kako je tvrdnja bizarna i smiješna.

"Stvarno je bizarno sugerirati da se sve što se dogodilo princezi svede na to da je Kraljica Majka pila dok je bila trudna. Ne samo da je bizarno, nego je i smiješno", ispričao je neimenovani prijatelj. "Njezin život nije bio jedna velika tragedija. Bila je inteligenetna žena sa širokim spektrom interesa i prijatelja te je bila majka i baka."

Margaret je bila u dobrim odnosima s princezom Dianom do jednog intervjua. Više pročitajte OVDJE.

