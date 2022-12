Njegov lik mnogima je tjerao strah u kosti, a teška borba koju je vodio od djetinjstva završila je tragično

John Matuszak proslavio se ulogom Slotha u kultnom filmu "The Goonies" iz 1980-ih godina.

Kultni film iz 80-ih "The Goonies" ispričao je gledateljima priču o skupini prijatelja koji otkrivaju drevnu kartu koja ih vodi do blaga, a jedan od sudionika potrage bio je pomalo zastrašujući lik Sloth - teško deformirani sin zle Mame Fratelli, koja mu je nanijela ozljede ispustivši ga na glavu dok je bio dijete.

Slotha je utjelovio glumac John Matuszak, a za tu mu je transformaciju bilo potrebno čak pet sati, koje je svakog dana provodio u šminkerskoj stolici. John je, zahvaljujući svojoj povećoj tjelesnoj građi i visini, bio impozantan te je svojevremeno bio omiljen među damama, a čak je odradio i provokativno snimanje za časopis Playgirl.

Njegovi roditelji, Marv i Audrey Matuszak, vjerovali su da je kronična bolest s kojom se borio doprinijela njegovoj preranoj smrti od slučajnog predoziranja drogom 1989. godine, kada je imao samo 38 godina.

"Nismo zanemarili probleme koje je naš sin imao u borbi protiv kronične boli i njegove posljedične upotrebe lijekova, i onih izdanih na recept i drugih", izjavili su jednom prilikom.

Prema riječima njegove bivše djevojke Stephanie Cozart, John se okrenuo drogama kako bi se nosio s traumom gubitka ne jednog već dva brata koji su u mladosti preminuli od posljedica cistične fibroze.

"Čovjek je bio u velikoj emocionalnoj boli. Nosio se s puno loših stvari još iz djetinjstva, kao i onima koje su ga mučile u odrasloj dobi", rekla je Stephanie za LA Times 1989.

Unatoč problemima s mentalnim zdravljem, John se trudio svoje ovisnosti držati pod kontrolom, a Stephanie je ispričala kako se borio i da ostane na pravom putu nakon povlačenja iz svijeta američkog nogometa, kojim se također bavio.

"Stvarno se trudio držati stvari pod kontrolom. Bio je u Anonimnim alkoholičarima i davao je sve od sebe da uspije", otkrila je.

On je i sam u svojoj autobiografiji iz 1987. godine "Cruisin' With the Tooz" otkrio kako je nekoć živio na ''doručku šampiona'' koji se sastojao od votke i valiuma, ali da je okrenuo leđa drogama nakon što je dotakao dno.

"Sada potpuno apstiniram od kokaina i bilo koje druge strane supstance. Ne uzimam ništa, čak ni tablete za spavanje. Prokleto sam blizu dna. Ne želim se više nikada vratiti", napisao je.

No Stephanie je vjerovala da je unatoč tome šteta bila nepopravljiva.

"Nije tajna da je jedno vrijeme vodio pretjeran način života, a to je moglo uzeti svoj fizički danak", rekla je za Orlando Sentinal.

John je pronađen kod kuće u lošem stanju 17. lipnja 1989. godine i hitno je prebačen u St. Joseph Medical Center u Burbanku, no nažalost, liječnici ga nisu uspjeli spasiti te je preminuo tog istog dana.

