Jeste li je vidjeli? Mladić u potrazi za djevojkom koju je nosio na ramenima na Thompsonovu koncertu

Mladić koji je na Thompsonovu koncertu 5. srpnja nosio djevojku na ramenima sada je traži putem TikToka.

Jedan neobičan oglas ovih je dana privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Naime, mladić koji je 5. srpnja bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, sada pokušava pronaći djevojku koju je, ni manje ni više, nosio na ramenima tijekom pjesme "Ako ne znaš šta je bilo."

U objavi mladić priznaje da joj nije prišao jer mu je djelovala mlađe, ali sada, kako kaže, možda je to bila greška.

"Dana 05.07.2025. na koncertu Thompsona sam nosio djevojku na ramenima, kad je završila pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' spustio sam te i htio sam ti prići ali izgledala si mi mlade, nisam htio riskirat. Sad kad razmišljam možda je bila i greška. Nosila si crnu majicu na bretelice, svijetlo plave traperice i crnu šiltericu, bila si sa prijateljicom koja je imala na lijevoj nozi zavoj, ili nešto slično tome. Ako se prepoznaješ javi se na ovaj profil ili u komentar", napisao je muškarac na TikToku.

Ubrzo je uslijedila još jedna poruka.

"Ljudi ja vam ne mogu opisat koliko ste vi ludi! Hvala vam puno na podršci i pomoći, još je nismo našli, ali imam osjećaj da će to bit uskoro, a za one koji šire negativu - to ostavite za sebe i samo fino prstićem odozdo preko gore i na sljedeći video, hvala.

A da vam bolje objasnim situaciju (možda sam trebao odma na početku ovako). Bio sam negdje na samoj sredini Hipodroma (Slika2) i ona je iza mene stajala sa prijateljicom (kod nas su stajale samo par pjesama). U jednom trenutku ta prijateljica je nju pokušala podignut na ramena te smo joj pomogli da ju digne. Kad je počela pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' tu sam se okrenuo i pitao ih da li žele na ramena da bolje vide i ona je prva rekla da i odmah nakon toga dolazi moj prijatelj i pita njezinu prijateljicu da li ona hoće, također sto je i pristala. Kad je završila pjesma spustio sam ju i pitao odakle je, ona je rekla da je iz Zagorja, a kad sam ju pitao za godine, nisam dobro razumio da li je rekla 16 ili više i tu sam svjestan da sam napravio grešku što joj nisam rekao da ponovi, ali što je, tu je. Nakon 10 minuta njih dvije su se okrenule, zahvalile se i otišle", objasnio je pa dodao:

"Ovdje ću vam objasniti još jednom kako je djevojka izgledala.

Ona: Visina 160-165 cm, smeđa kosa srednje dužine, imala je crnu majicu bez ikakvih natpisa i bez rukava, svijetlo plave poderane traperice, crna šilterica (NEW YORK Yankees). Opisat ću vam i prijateljicu pa možda netko nju zna.

Prijateljica: Visina 160-165 cm, smeđa kosa srednje dužine, crna majica sa kratkim rukavima sa natpisom 'Ako ne znaš šta je bilo' i ispod natpisa je slika hrvatske zastave sa pticom (vjerojatno Sokol), kratke crne hlače i taj zavoj na lijevom koljenu.

Vidio sam da su neki pisali da objavim njezinu sliku, mislio jesam, ali ipak želim ostaviti to ovako kako je, ako je suđeno naći ćemo se, a ako ne, što je tu je. Idem 4.8. na koncert - tako da ću ovo ostavit do tada."

