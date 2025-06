Zašto je Miley Cyrus prozvala bivšu dječju zvijezdu zbog veze s britanskim zavodnikom?

Miley Cyrus prozvala je JoJo Siwu jer je nakon niza veza sa ženama, sada u ljubavnom odnosu s muškarcem.

Na TikToku se odvija prava drama! Naime, Miley Cyrus izazvala je val kritika početkom tjedna kada se tijekom nastupa na Dreamland Pride Festivalu u New Yorku našalila na račun seksualnosti nekadašnje dječje zvijezde, JoJo Siwe.

Tijekom nastup Cyrus se obratila publici, ali njezina šala nije dobro sjela svima.

Miley Cyrus - 1 Foto: Profimedia

JoJo Siwa - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer ne srami se svog odrastanja: ''Živjeli smo od 500 kuna. Sad želim vratiti tati i noni''

"Uživajte u izlasku iz ormara ako vam je ovo pravo vrijeme za to. U redu, idem po još pereca i da pronađem JoJo Siwu pa da je ponovno izvedem iz ormara'', rekla je.

A zašto je to rekla? Naime, JoJo je nedavno bila natjecateljica ''Celebrity Big Brothera'' u Velikoj Britaniji.

Jojo Siwa, Chris Hughes Foto: Profimedia

Tamo se zbližila s Chrisom Hughesom, nakon izlaska iz showa prekinula je vezu s djevojkom Kath Ebbs pa priznala da ima emocije prema 32-godišnjem zavodniku kojega brojni pamte iz showa ''Love Islanda''. Kasnije su i potvrdili da su u ljubavnom odnosu.

Šala glazbenice nije dobro sjela ni samoj JoJo koja se o svemu oglasila na društvenim mrežama. Podijelila je fotografije sa svog petog rođendana koji je bio u znaku Miley, ali i fotke s njom.

JoJo Siwa - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Traže se konobari i osoblje za Thompsonov koncert, evo kolika je zarada!

"Bila sam sretna na svom petom rođendanu s Miley temom, i još uvijek sam sretna danas s 22. Ako me poznajete, znate da je Miley uz mene od prvog dana, od druge godine života bila mi je golema inspiracija. Nisam odmah znala kako se osjećam, ali polako sam počela slagati dojmove. Iskreno ne vjerujem da je Miley imala lošu namjeru kad je rekla to što je rekla na World Prideu – mislim da je to trebala biti šala, samo što nije bila baš dobra. Nije to nešto što bih ja ili svijet trebali čuti bilo koji dan u tjednu."

Također je otkrila da je stupila u kontakt s Cyrus, koja joj je odgovorila toplom porukom: "Samo ljubav. Uvijek", uz tri crvena srca.

"Iskreno, najljepša stvar koju sam naučila u posljednjih pet godina je da je ljubav čudesna duga. Nemojte se preispitivati, nemojte sumnjati u sebe, samo volite. Volite, volite, volite, volite, volite. Ljudi će vas osuđivati bez obzira na sve, a to zna biti jako teško, pogotovo kad dolazi od nekoga koga volite i kome se divite. Ali ako ste sretni i zadovoljni sobom, to je najvažnije. Imate jedan život, čuvajte ga, učinite ga svojim, pronađite ono što vas ispunjava i volite'', napisala je.

Jojo Siwa, Chris Hughes Foto: Profimedia

JoJo se tijekom spomenute emisije našla u centru skandala kada ju je glumac Mickey Rourke javno vrijeđao. Više saznajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Prizori u mini bikiniju dokaz su zašto ovu ljepoticu nazivaju jednom od najljepših supruga nogometaša

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ona ima 49 godina? Prekrasna Dalmatinka bikinijem s prorezima fanove je ostavila u nevjerici!

Pogledaji ovo Celebrity Janko Popović Volarić podijelio je pothvat na koji se odlučio nakon vijesti da će dobiti dijete