Jedan od najdiskretnijih parova među vatrenima: Ovako izgleda ljubavna priča Nikole More

Ljubavna veza Nikole i Petre Moro okrunjena je 2023. godine.

Nikola Moro nakon još jedne sezone u Bologni brani boje hrvatske reprezentacije u Sjevernoj Americi, no privatni život oduvijek je nastojao držati podalje od medijske pozornosti.

Isto vrijedi i za njegovu suprugu Petru Moro, djevojačkog prezimena Pulić, s kojom godinama gradi život daleko od reflektora.

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Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 1 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

O njihovoj vezi javnosti nije poznato mnogo detalja, upravo zato što su oboje odlučili privatnost staviti ispred medijske eksponiranosti. Poznato je tek da su zajedno snimljeni još 2019., te da je Petra uz njega bila tijekom života u Rusiji i kasnije Italiji.

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 3 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Par se rijetko pojavljuje u javnosti, a jedno od njihovih zapaženijih zajedničkih pojavljivanja bilo je na vjenčanju hrvatskog reprezentativca Tina Jedvaja 2022. godine. Fotografije s tog događaja pokazale su da je Petra već tada bila važan dio Nikolina života.

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 2 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Danas Nikola i Petra žive mirnim obiteljskim životom, daleko od medijskih naslova. Dok Moro nastupa za Bolognu i hrvatsku reprezentaciju, magistrica arhitekture mu je najveća podrška izvan terena, a njihova veza ostaje jedna od najdiskretnijih među hrvatskim nogometnim parovima.

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