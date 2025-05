Kako je 21 godinu mlađa misica zavela holivudskog ljepotana? Jedan trenutak bio je ključan!

Josh i Audra u braku su od 2023. godine, a zajedno imaju i sina. Njihova cijela priča počela je iz prijateljstva.

Iako ih dijeli čak 21 godina razlike, holivudski glumac Josh Duhamel i bivša misica Audra Mari danas su u sretnom braku i roditelji su sina Shepherda Lawrencea Duhamela.

Josh Duhamel i Audra Mari Foto: Profimedia

No glumac je u podcastu ''Not Skinny Not Fat'' priznao da kada su se upoznali 2019. godine nije niti pomišljao na ljubavni odnos s današnjom suprugom, piše Daily Mail.

Josh Duhamel i Audra Mari Foto: Profimedia

"Bilo je zaista platonski godinama. Mislio sam: 'Neću ni razmišljati u tom smjeru''', rekao je 52-godišnji glumac, govoreći o trenutku kad je prvi put upoznao tada mladu kraljicu ljepote.

Josh Duhamel i Audra Mari Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Torzo isklesan do savršenstva! Za frizerom Kim Kardashian glave su se automatski okretale

Tek s vremenom, njihovo prijateljstvo preraslo je u nešto dublje. Iako je Josh u početku bio oprezan, s godinama su se razvili osjećaji koji su ih povezali na sasvim novoj razini. Josh Duhamel i Audra Mari povezali su se, zanimljivo, upravo preko zajedničkog podrijetla – oboje su iz Sjeverne Dakote. Taj detalj bio je prvi korak u njihovu zbližavanju.

"Pozvao sam je na roštilj, i dalje misleći da je sve potpuno platonski, samo kao prijatelj jer stvarno nema puno ljudi od tamo'', prisjetio se.

Josh Duhamel i Audra Mari Foto: Profimedia

Njihovo prijateljstvo s vremenom je postalo nešto više, a ključni trenutak bio je kada je Josh shvatio da ispod Audrine mladenačke vanjštine leži zrelost koja ga je iznenadila.

"Počeli smo hodati kad sam shvatio da je zrelija od mene," iskreno je priznao, a sve ostalo je povijest.

Josh Duhamel i Audra Mari (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Vjenčali su se 10. rujna 2023. u Fargu, Sjeverna Dakota. Njihovo vjenčanje bilo je intimno, s ceremonijom u crkvi i proslavom na krovu hotela Jasper.

Pogledaji ovo Celebrity Kako je započela ljubavna priča Raquel Mauri i Ivana Rakitića? Za njezino srce morao se boriti!

Inače, njegova supruga osvojila je titulu Miss World America 2016. i predstavljala Sjedinjene Države na natjecanju Miss World iste godine. Prije toga, bila je prva pratilja na izboru za Miss USA 2014. godine.

Podsjetimo, prije braka s Audrom Mari, holivudski glumac je bio u braku s pjevačicom Fergie od 2009. do 2019. Zajedno imaju sina Axl Jacka.

Fergie i Josh Duhamel (Foto: AFP) Foto: Afp

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Zanimljivosti Tko je glumac koji neodoljivo podsjeća na nekadašnjeg zavodnika iz sapunica?

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Ovisnost o seksu razorila mu je brak, a sreću je sad pronašao s 33 godine mlađom ljepoticom

Pogledaji ovo Celebrity Možete li Momčila Otaševića zamisliti u ženskoj ulozi? I to se dogodilo!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mariah Carey ili AI? Zadnji intervju pjevačice zbunio njezine fanove, pogledajte video