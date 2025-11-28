Mislite li da znate odgovore na ovih 12 pitanja o ''Igri prijestolja''?

Dobrodošli na kviz posvećen jednoj od najutjecajnijih i najgledanijih serija svih vremena — Igri prijestolja!

Tijekom osam sezona svjedočili smo epskim bitkama, nezaboravnim likovima, političkim spletkama i neočekivanim preokretima zbog kojih je ova serija postala globalni fenomen.

U ovom kvizu testirat ćemo vaše znanje o radnji, likovima, glumcima i ključnim događajima iz svih sezona.

Pripremite se, naoštrite mačeve i um: zima dolazi — a s njom i izazov!

