Mislite li da znate odgovore na ovih 12 pitanja o ''Igri prijestolja''?
Piše J. C. ,
Danas @ 20:17
Zanimljivosti
''Igra prijestolja''
Foto: Profimedia
Dobrodošli na kviz posvećen jednoj od najutjecajnijih i najgledanijih serija svih vremena — Igri prijestolja!
Tijekom osam sezona svjedočili smo epskim bitkama, nezaboravnim likovima, političkim spletkama i neočekivanim preokretima zbog kojih je ova serija postala globalni fenomen.
U ovom kvizu testirat ćemo vaše znanje o radnji, likovima, glumcima i ključnim događajima iz svih sezona.
Pripremite se, naoštrite mačeve i um: zima dolazi — a s njom i izazov!
