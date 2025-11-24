Suze, smijeh i povijest: Koliko znanja imate o filmu "Život je lijep"?

Testirajte svoje znanje o jednom od najpoznatijih talijanskih filmova svih vremena!

Film "Život je lijep" Roberta Benignija osvojio je srca publike diljem svijeta svojom dirljivom pričom o ljubavi, hrabrosti i humoru usred najmračnijeg razdoblja povijesti.

Kako bismo provjeriti koliko poznajete film, pripremili smo vam jedan kviz u kojem će samo najveći filmofili imati sve točno.

