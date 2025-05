Kovačić, Gvardiol i Lovren snimili posebnu poruku, pozivaju na duhovni spektakl!

Nogometaši Kovačić, Gvardiol i Lovren podržali su duhovno-glazbeni spektakl "Progledaj srcem", koji će 17. i 18. svibnja okupiti više od 37.000 ljudi u Areni Zagreb na festivalu molitve, ljubavi i glazbe.

Nogometaši Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Dejan Lovren uputili su videopozive ljubiteljima kršćanske glazbe na sudjelovanje u velikom duhovno-glazbenom spektaklu "Progledaj srcem", koji će se 17. i 18. svibnja održati u Areni Zagreb.

U snimkama koje su objavili organizatori događaja, Kovačić, Gvardiol i Lovren naglasili su važnost ovog festivala molitve, ljubavi i zajedništva. Pozvali su sve da ne propuste priliku doći i biti dio ovog jedinstvenog događanja.

Njihova poruka naišla je na snažan odjek na društvenim mrežama, a organizatori su istaknuli kako im je iznimno drago što i hrvatski sportaši prepoznaju vrijednost ovakvih okupljanja te svojim primjerom potiču druge na dolazak.

"Progledaj srcem" najveći je glazbeni događaj koji već 10 godina u zajedništvu okuplja najbolje izvođače suvremene duhovne glazbe u Hrvatskoj, pokazujući kako ovakva glazba u dvodnevnom slavlju može ujediniti više od 35 000 ljudi. Kao koncert koji je pokrenula produkcija Laudato TV-a 2014. godine i kojim je najavljeno pokretanje prve hrvatske obiteljske televizije s kršćanskom vrijednostima,

"Progledaj srcem" započeo je 2014. u Hypo centru s 2000 posjetitelja, nakon čega je broj sudionika i posjetitelja svake godine rastao sve do 2022., kada je održano najveće izdanje na otvorenom, ono na maksimirskom stadionu, za čak 50 000 ljudi. Nakon ispunjenih dvorana i arena, ove godine u svibnju "Progledaj srcem" ponovno je učinio iskorak napunivši dvije Arene Zagreb, dva dana zaredom, s ukupno više od 37 000 ljudi. To je moguće, slažu se i organizatori i izvođači, upravo jer je glavna zvijezda večeri Isus.

Ulaznice za novo izdanje "Progledaj srcem", najavljeno za 17. svibnja 2025., ubrzano se prodaju, zato je važno svoja mjesta osigurati na vrijeme. To možete učiniti već danas preko sustava Eventim ili u Laudato galerijama.

Posjetitelje oba dana s istim programom očekuju vrhunski izvođači koji su svojim višegodišnjim radom obilježili kršćansku glazbu i čiji pregledi na internetu dosežu, sve donedavno, nezamislive brojke.

Na "Progledaj srcem" oba dana s istim programom nastupit će 15 glazbenih izvođača i trojica svećenika, s time da su i među tih 15 izvođača dvojica svećenika. Među njima su Alan Hržica, Amorose, fra Ivan Matić, Ivana i Marija Husar, Matej Galić, Marina Matošević, Rafael Dropulić Rafo, Sestre Palić, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč, Dominik Lučić, Zsa Zsa, Infinitas te naš Slavljenički bend “Progledaj srcem” pod ravnanjem Gorana Kovačića.

Molitveni program pod nazivom "Rodi se nanovo odozgor!" započet će u 19 sati, a vodit će ga isusovac, pater Sebastijan Šujević i Alan Hržica. Nakon toga, s kratkim nagovorom "Budimo dar Božji jedni drugima", kao uvertirom slavljenju, nastavit će pater Ivan Raljušić, misionar Družbe Krvi Kristove, duhovnik Laudato televizije, a samu molitvu tijekom cjelovečernjeg slavljenja predvodit će don Mijo Grozdanić. Cijeli program vodit će poznati voditelj Marin Periš.

"Progledaj srcem" događanje je za cijelu obitelj – za djecu do 7 godina ulaz je besplatan, uz sjedenje kod roditelja u krilu, a za djecu od 4 do 10 godina, od 18:30 do 20:30 bit će organizirana radionica s Gizmom, omiljenim likom iz crtane serije "Superknjiga". Uz pomoć animatora djeca će uživati u novim epizodama crtića, igri, pjesmama i zabavi.

