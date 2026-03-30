Gdje su danas zaboravljene Disney zvijezde? Ovo su sudbine dječjih senzacija!

Povratak Miley Cyrus u ulozi Hannah Montane potaknuo je nostalgiju i otvorio pitanje gdje su danas brojne zaboravljene Disney zvijezde.

Obožavatelji serije "Hannah Montana" ovih su dana uživali u pravoj dozi nostalgije nakon što se Miley Cyrus, povodom 20. obljetnice hita, vratila svom prepoznatljivom plavom izgledu.

U posebnoj emisiji prisjetila se svojih početaka uz voditeljicu Alex Cooper, a pridružili su joj se roditelji Tish i Billy Ray te gostujuće zvijezde Selena Gomez i Chappell Roan. Ipak, mnogi su primijetili izostanak ostatka originalne postave, poput Emily Osment, Mitchella Mussoa i Jasona Earlesa.

Dok se publika prisjeća zlatnog doba Disney Channela, kada su se nizale serije poput "Wizards of Waverly Place", "The Suite Life of Zack & Cody" i "That’s So Raven", otvorilo se i pitanje – gdje su danas neke od nekadašnjih zvijezda koje nisu ostvarile veliku karijeru?

Primjerice, David Henrie ("Wizards of Waverly Place") nastavio je raditi na manjim projektima, ali i okrenuo se obiteljskom životu. Matthew Timmons ("The Suite Life On Deck") gotovo se potpuno povukao iz javnosti, dok je Sabrina Bryan ("The Cheetah Girls") izgradila karijeru u medijima, pisanju i vlastitom modnom brendu.

David Henrie Foto: Profimedia

Matthew Timmons Foto: Profimedia

Sabrina Bryan Foto: Profimedia

S druge strane, Matt Prokop ("Geek Charming") završio je u središtu skandala i problema sa zakonom, što je uvelike obilježilo njegov život nakon Disneyja.

Matt Prokop Foto: Profimedia

Neki su promijenili smjer pa se tako Allisyn Ashley Arm danas bavi produkcijom i glazbom, dok se Sterling Knight povukao iz javnosti i rijetko se pojavljuje.

Allisyn Ashley Arm Foto: Profimedia

Sterling Knight Foto: Profimedia

Ipak, ima i onih koji su nastavili uspješno graditi karijeru izvan Disneyja, poput KayCee Stroh ("High School Musical"), koja i dalje djeluje kao izvođačica i motivacijska govornica.

KayCee Stroh Foto: Profimedia

U međuvremenu, Steven Anthony Lawrence ("Even Stevens") nedavno je dospio u medije zbog optužbi protiv bivšeg poslodavca, dok se Anneliese van der Pol ("That’s So Raven") posvetila kazalištu i obiteljskom životu.

Steven Anthony Lawrence Foto: Profimedia

Anneliese van der Pol Foto: Profimedia

Jake Thomas ("Lizzie McGuire") danas radi iza kamere kao fotograf i redatelj, razvijajući kreativne projekte.

Jake Thomas Foto: Profimedia

Jake Thomas Foto: Jake Thomas/Instagram

Dvadeset godina kasnije, jasno je da Disney nije svima bio odskočna daska do svjetske slave, ali mnogima je ipak obilježio životni put.

