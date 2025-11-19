Zagrebačka premijera komične monodrane Hristine Popović "Dobro sam ispala - Šta mi fali?"

Ova jedinstvena predstava, koja spaja elemente stand-upa i osobne ispovijesti, donosi na scenu emotivnu, iskrenu i duhovitu priču o svakodnevici, obiteljskim odnosima i izazovima suvremenog roditeljstva.Nakon što je osvojila publiku diljem regije, ovo će biti prvo njezino izvođenje u Zagrebu.

Hristina Popović Foto: PR

Kroz niž životnih situacija i bez dlake na jeziku, Hristina govori o svom djetinjstvu, odrastanju u jugoslavenskoj obitelji s majkom balerinom i ocem psihijatrom, o ultimativnim savjetima za dobar život svoje bake, glumačkom poslu, majčinstvu i svim onim malim, a važnim trenucima koji oblikuju naš identitet.

“Dobro sam ispala- Šta mi fali?” nije samo predstava, već i životna lekcija o tome kako prihvatiti sebe i sve ono što nas čini ljudima.

Hristina Popović Foto: PR

Uz prepoznatljiv humor i energiju, Hristina Popović publici daruje večer smijeha, topline i iskrene povezanosti koja se dugo pamti.

Ulaznice po cijeni od 15,00 EUR dostupne su na blagajni Kerempuha ili putem web stranice www.kazalistekerempuh.hr