Tri brenda spore mode iz Sarajeva donose u Zagreb spoj promišljenog dizajna, odgovorne proizvodnje i autentične ljepote!

Tri sarajevska brenda održive i spore mode — Wooly Rouge, Kao Pao Shu i Citoyenne K — udružuju snage i stižu u Zagreb s posebnim pop-up eventom koji će okupiti ljubitelje promišljenog dizajna, kvalitete i autentičnosti. Događaj će se održati od 7. do 9. studenog u Galeriji Klet, a predstavlja spoj kreativnosti, odgovorne proizvodnje i regionalne suradnje.

U vremenu kada se modna industrija suočava s izazovima prekomjerne potrošnje i brze proizvodnje, ovi brendovi donose svježu perspektivu – modu koja traje, poštuje proces i njeguje etičke vrijednosti. Svaki od njih ima prepoznatljiv estetski izraz, ali ih povezuje zajednička ideja: stvoriti odjeću koja ima priču, smisao i dug vijek trajanja.

Posjetitelji pop-upa imat će priliku upoznati dizajnere, isprobati i kupiti pažljivo izrađene komade te saznati više o filozofiji spore mode i održivih praksi koje stoje iza svakog proizvoda. Događaj je zamišljen kao intimno i inspirativno druženje koje potiče dijalog o svjesnijem pristupu modi i kreativnom stvaranju bez granica.

Wooly Rouge Foto: PR

Wooly Rouge je brend koji spaja umjetnost i zanatstvo. Osnivačica Nadira Škaljić Mingasson, u suradnji s pletiljama nevladine organizacije Udružene, stvara unikatne komade ručno pletene od kašmira, vune i alpake. Wooly Rouge slavi autentičnost žene i koristi reciklirane, prirodne materijale, proslavljajući odgovornu kreativnost i održivu eleganciju.

CitoyenneK Foto: PR

Kao Pao Shu, iza kojeg stoji dizajnerica Naida Begeta, poznat je po inovativnim formama, teksturama i funkcionalnosti kreacija. Njeni ruksaci, jakne i modni dodaci rezultat su strukturnog pristupa dizajnu i eksperimenta s materijalima, nudeći komade koji odišu samopouzdanjem i bezvremenošću.

Brend Citoyenne K, koji potpisuje Marijana Kramarić, dizajnerica iz Zagreba sa sarajevskom adresom, spaja modu i društveni aktivizam. Njene haljine, kaputi i košulje izrađeni su od recikliranih i prirodnih materijala, a kroz autorsku kolekciju Citoyenne K osnažuje žene i promiče svjesnu potrošnju te etički pristup modi.

KaoPaoShu Foto: PR

Nadira Skaljic Mingasson , Naida Begeta i Marijana Kramaric Foto: PR

Ovaj zagrebački pop-up nije samo modni događaj, nego susret gradova, kultura i ideja koje povezuje ista strast prema estetici, održivosti i zajedništvu. U Galeriji Klet od 7. do 9. studenog moda postaje dijalog — o stilu, odgovornosti i ljepoti stvaranja koje traje.