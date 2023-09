Savršena jesenja serija u koju ćete utonuti od prve epizode, a ako ste ljubitelj trilera i misterija, definitivno je za vas!

Još jedna jesenja poslastica došla je na streaming platformu Hulu. The Other Black Girl je dramska triler serija temeljena po istoimenom romanu Zakiye Dalile Harris iz 2021. godine.

Od prve epizode ćete uvidjeti kako gledate jednu zaista posebnu žanrovsku seriju koja vam od starta naslućuje da nećete tako lako otkriti što se zapravo dešava. Ako ste ljubitelji misterija i trilera, ovo je idealna serija za vas.

Seriju su kreirale Zakiya Dalila Harris i Rashida Jones, dok se redatelji izmjenjuju u deset epizoda koliko ih ima prva sezona. Jones i Harris od početka vješto uspostavljaju da će glavni fokus priče biti o rasnoj nejednakosti i toksičnoj uredskoj politici, koje služe kao pozadina za misteriju koja se odvija kroz sve epizode. Ovo je serija koja također istražuje skrivene stvarnosti seksizma i rasizma na radnom mjestu, te način na koji uništavaju samopouzdanje i težnje mlađih uposlenika.

The Other Black Girl uspješno uspostavlja ravnotežu između humora i komičnog aspekta serije, te ozbiljnih tema koje nisu nikako smiješne. Harris i Jones su upravo takvim narativom pridobile veći broj gledatelja koji će kroz humor bolje razumjeti ozbiljne stvari, poput rasizma na radnom mjestu, a koje su nažalost svakodnevnica za mnoge ljude. Režijski je ovo serija koja je dosta jednostavna, zaplete je lako pratiti, te nema pretjerano puno likova pa nam se lako povezati sa onima koji su zaista bitni. Narativ i scenarij su ovdje ono nešto što odskače od jednostavnosti. Scene iz prošlosti i noćne more koje naša glavna junakinja ima učestalo, doprinose mističnosti i atmosferi serije. Vraćeni smo u prošlost ne kako bi bolje razumjeli priču, nego kako bi nam još manje bilo jasno što je java a što san. Iako zvuči kao kreativna odluka koja bi zasigurno iživcirala gledatelje, u The Other Black Girl savršeno funkcionira jer smo od početka stavljeni u poziciju gdje smo svjesni da ćemo zajedno s glavnom junakinjom morati otkrivati dio po dio. Interesantno je da unutar toga što se priča velikim dijelom bavi rasizmom, bavi se i nekim vidom rasizma unutar afroameričke zajednice. Negdje u sredini sezone otkrivamo kako i unutar zajednice koja je svakodnevno osuđivana od strane drugih, postoje velike podjele koje na prvu nikada ne bi bile očite.

Mlada i fantastična glumica Sinclair Daniel igra ulogu glavne junakinje Nelle, perspektivne urednice u poznatoj izdavačkoj kući. Daniel dosljedno igra svoj lik, ona ima prirodan šarm koji je očit preko ekrana, te sjajno igra promjene koje se dešavaju unutar lika. Njezina uredska partnerica, ali i najveća misterija, je lik Hazel koju igra Ashleigh Murray. Murray, za razliku od Daniel, na trenutke naivno igra svoj čudnovati lik pa joj s toga ne možemo u potpunosti povjerovati onome što igra. Ostatak glumačke postave je korektan, za većinu gledatelja vjerojatno nepoznat, ali se na male ekrane vraća poznato TV lice koje će vas oduševiti. Riječ je o Ericu McCormacku (Will&Grace), koji igra zloglasnog CEOa izdavačke kuće. McCormack je izvrstan u ovoj ulozi negativca, te ga je zaista lijepo ponovno vidjeti na malim ekranima.

The Other Black Girl je savršena jesenja serija u koju ćete utonuti od prve epizode. Na trenutke je komična, na trenutke pravi horor, ali je većinski intrigantna drama sa ozbiljnim pozadinskim temama. Podsjeća nas na još jednom na činjenicu da bez obzira na talenat, ljudi najviše sude na osnovu boje naše kože, te odakle dolazimo. Vješto balansira između pametnog humora i ozbiljnosti, dok u isto vrijeme kreativnim narativom i režijskim rješenjima stvara triler i mističnost. The Other Black je serija koju definitivno trebate pogledati, te vam je mi od srca preporučamo.