Serija koju ćete pogledati u jednom danu, a ima ono nešto što će je izdvojiti iz mase ostalih

Michelle Buteau, survival of the thickest Profimedia

Na Netflix je stigla prava ljetna serija za uživanje koju ćete pogledati u jednom danu. Survival of the Thickest je serija u dramedy žanru koja je temeljena na istoimenim memoarima Michelle Buteau, poznate komičarke i voditeljice koja se ovaj put našla u glavnoj ulozi osebujne Mavis.

Kreatorice serije su Michelle Buteau i Danielle Sanchez Witzel, dok režiju potpisuju četiri redateljice. Buteau i Witzel su napravile seriju koja je veoma pitka za gledati, ali kojoj ipak fali sočnosti, uvjerljivijih zapleta i raspleta, te malo točniji komični tajming.

Survival of the Thickest naime ima ono nešto što će je izdvojiti iz mase serija koje izlaze gotovo pa svakodnevno. Ima glavnu glumicu koja je punašnija i koja, iako veoma zadovoljna svojim tijelom, je itekako svjesna kako svijet gleda žene koje imaju višak kilograma. Ta se tematika provlači kroz seriju od početka do kraja, ali nikada nemate dojam da preuzme glavnu svrhu i poruku čitave priče.

Survival of the Thickest je serija koja je snimana na naturalističan način, a režijski aspekt je sasvim korektan. Nema stilskih odstupanja, jednostavna je za pratiti, ali najveći problem su neuvjerljivi zapleti i raspleti. Iako se serija bavi ženom koja na neki način mora ponovno izgraditi svoj život i naći mu značenje, ima previše drugih pod tema koje su tako brzo ubačene u scene da se ponekad čine kao greška.

Čini se kako se serija trudi ubaciti sve moguće relevantne teme, ali na kraju od toga ne bude ništa. Elementi romantičnog sitcoma su prisutni, ali nikada se ne iskoristi njihov puni potencijal. Tako imamo ljubavni trokut između glavnog lika, njezinog bivšeg dečka, i zgodnog stranca, ali nikada im ne povjerujemo u potpunosti. Raspleti su također poprilično naivno i nespretno napravljeni, što doprinosi da u nekim trenutcima prestanemo navijati za Mavis i potpuno se isključimo iz čitave priče.

Neodoljivu šarmantnu Mavis utjelovljuje komičarka, voditeljica i glumica, Michelle Buteau. Jednostavno se vidi koliko je Buteau ugodno igrati Mavis, i ona je zapravo jedina konstanta u seriji koja je odlična od početka do kraja. Dosljedna je svom liku u potpunosti, te se da naslutiti kako je dosta njezinog stvarnog karaktera ubačeno u lik Mavis. Michelle Buteau je nevjerojatno šarmantna i prirodna, i zaista se nadam da ćemo ju imati priliku gledati u malo ozbiljnijim projektima.

Survival of the Thickest je lagana serija koja je idealna da se gleda dok su vam rolete spuštene, i koju ćete sigurno pogledati u jednom popodnevu. Ovo je jednostavna serija gdje ne morate razmišljati dok ju gledate, a šarm glavne glumice je ono što će vas kupiti na prvu. Čudnovate situacije, mnoštvo boja, i simpatični likovi, dovoljan su razlog da pogledate ovu razbibrigu od serije.