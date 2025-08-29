Glazbenica nominirana za Emmy svečano otvorila jazz festival na našem otoku

U četvrtak je na Lopudu svečano otvoreno treće izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala, čime se ovaj festival još jednom etablirao kao utočište vrhunske glazbe i međugeneracijske kreativne razmjene. Festival je okupio vrhunske umjetnike svjetskog kalibra i čak sedamnaest mladih sudionika iz cijelog svijeta, koji kroz zajednički rad i glazbeni dijalog stvaraju jedinstvenu atmosferu u bajkovitom otočnom okruženju.

Prvi službeni festivalski dan započeo je masterclassom pod vodstvom ovogodišnje rezidencijalne jazz masterice festivala, četverostruke dobitnice Grammyja i priznate glazbene edukatorice Terri Lyne Carrington.

U opuštenom ambijentu Kneževa dvora, okupljeni sudionici i mentori iz više zemalja, među kojima su bili ovogodišnji festivalski izvođači Sofia Rei, Ben Wendel, Michael Mayo te priznati američki jazz novinari Sarah Geledi i Simon Rentner, razgovarali su o aktualnim izazovima glazbene industrije, umjetničkom izražavanju i važnosti interdisciplinarne suradnje, a uz moderiranje Thane Alexe, umjetničke direktorice festivala. Carrington je otvoreno podijelila svoja iskustva:

''Tijekom godina imala sam priliku surađivati s mnogim izvanrednim glazbenicima i iskusiti različite glazbene scene, pa čak i one izvan mog primarnog žanra, što mi je donijelo široku perspektivu i bogatstvo iskustva. Nakon dvadesetak godina u glazbi, počinjem istraživati što zapravo želim dalje, osjećam potrebu tražiti dublji smisao i pronaći svoju pravu svrhu kao umjetnica''.

Vrt Hotela Grand Foto: PR

Drugi masterclass donio je inovativnu radionicu u kojoj su sudjelovali pijanisti Shai Maestro i Andrew Freedman, kontrabasisti Joe Sanders, basist Nick Campbell te bubnjar Robin Baytas. Kroz razgovore i praktične primjere istraživali su kako zadržati vlastiti umjetnički izraz dok se istovremeno daje podrška kolegama u ritam sekciji, balansirajući individualnost i suradnju te integrirajući tjelesni pokret i glazbeni izričaj. Ova je radionica među sudionicima potaknula nove perspektive i strategije za razvoj jedinstvenog stvaralačkog identiteta u multidisciplinarnim okvirima.

''Kad razmišljam o pronalasku vlastitog glazbenog izraza, shvaćam da to nije nešto što odmah imamo svjesno, kao što dijete ne razmišlja o svom glasu dok uči prve riječi. Naš glas oblikuje se kroz proučavanje i razumijevanje različitih glazbenih stilova, poput rocka i jazza, koji donose svoje jedinstvene ideje i koncepte. Kao glazbenici, moramo uvijek biti otvoreni i komunikativni unutar grupe, jer svaki ton koji odsviramo utječe na sve oko nas – na bubnjara, pijanista, kolege glazbenike, pa čak i na plesače. To je suština glazbene interakcije i izražaja“, istaknuo je Joe Sanders.

Thana Alexa, Terri Lyne Carrington i Tilda Grossel Bogdanović Foto: PR

Masterclass 2 Foto: PR

Festival je službeno otvoren konferencijom u lopudskom Kneževom dvoru, gdje je umjetnička direktorica festivala Thana Alexa istaknula važnost kreativne razmjene afirmiranih glazbenika s mlađim kolegama:

''Svako iskustvo je korisno za glazbenike koji žele nešto postići u životu i karijeri, ali jako je važno i za networking, da ljudi koji možda dolaze iz Europe i još nisu bili u New Yorku ili Los Angelesu, imaju kontakt s ljudima koji već putuju svijetom i imaju međunarodne turneje. To je jako važno za glazbenike koji su mlađi i nemaju iskustvo kao naši mentori.“ Nakon konferencije, publika u vrtu hotela Grand uživala je u koncertu vrhunske glazbenice Sofije Rei, vokalistice i producentice, koja je dvaput bila nominirana za Grammy. Rei je izvedbom glazbe sa svog nagrađivanog albuma Umbral (2021.), uz goste JC Maillarda i Tupaca Mantillu, unijela zvukove čileanske doline Elqui u srce Lopuda.

''Iskustvo s koncertom bilo mi je odlično; stvarno sam uživala i osjećala da smo nas tri, JC, Tupac i ja, bili jako povezani. Izveli smo puno nove glazbe za koju nismo znali kako će proći, i baš sam zadovoljna jer je energija bila tu, a ambijent savršen''. istaknula je Rei nakon koncerta, nakon kojega je večernji jam session sa sudionicima festivala pod vodstvom umjetničke direktorice Thane Alexe oživio prostor slobodom improvizacije i zajedničke glazbene razmjene.

Sudionici na masterclassu Foto: PR

Program festivala nastavlja se do subote vrhunskim koncertima, edukativnim masterclassovima za sudionike i večernjim jam sessionima. Nakon nastupa Sofije Rei u povodu otvorenja, danas će se na pozornici pojaviti Ben Wendel i njegov bend, uz pratnju Shaija Maestra, Joea Sandersa i bubnjara Antonija Sáncheza. Njihov inovativni zvuk i energija donijet će na otok novu dimenziju suvremenog jazza.

Posljednjeg dana festivala, vokalist i multiinstrumentalist Michael Mayo predstavit će svoju glasovnu i instrumentalnu virtuoznost u spoju jazza i R&B-a, uz podršku Andrewa Freedmana, Nicka Campbella i Robina Baytasa, čime će završiti još jedno nezaboravno glazbeno putovanje na Lopudu.

Ulaznice za večernje koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a za posjetitelje iz Dubrovnika osiguran je besplatan prijevoz brodom Argosy koji polazi svaki dan u 18 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred Sveučilišta, a povratak je ispred hotela Lafodia u ponoć.

Masterclass 1 Foto: PR

Izvođači i sudionici Ponta Lopud Jazz Festivala Foto: PR

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događanja i slavi filmsku umjetnost od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.

Sofia Rei i Tupac Mantilla Foto: PR