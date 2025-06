Poznata imena predavača i posebnih gostiju na Slano Film Days!

Slano od 17. do 21. juna po drugi put postaje mjesto izravnog susreta filmskih talenata iz regije i nekih od najznačajnijih imena iz svijeta filmske umjetnosti.

Slano Film Days i ove će godine na jednom mjestu okupiti regionalne filmske autore i renomirana imena iz svijeta filma i filmske industrije, kako bi u prijateljskom okruženju razgovarali o kreativnom procesu stvaranja filmova, idejama ili novim projektima, a sada su otkrivena i sva njihova imena.

Kako je i najavljeno, svoja će znanja i iskustva s talentiranim regionalnim filmskim umjetnicima podijeliti glumački virtuozi Steve Buscemi i Daniel Brühl te renomirani svjetski reditelji Maura Delpero, Michel Franco, Juho Kuosmanen, Ruben Östlund, Jasmila Žbanić i Želimir Žilnik, ali tu popis ne staje.

Filmske razgovore vodit će i direktori fotografija Yves Cape i Michael Seresin. Belgijski snimatelj Yves Cape jedan je od ključnih savremenih snimatelja, a tokom karijere sarađivao je s nekima od najoriginalnijih autora savremenog filma, kao što su Leos Carax i Michel Franco. Njegova je kamera oblikovala brojne nagrađivane filmove koji su premijerno prikazani na vodećim međunarodnim festivalima poput Cannesa, Venecije, Berlina i Toronta. Michaelu Seresinu, eminentnom novozelandskom snimatelju u čijoj se bogatoj biografiji ističe rad na filmovima ANĐEOSKO SRCE, HARRY POTTER I ZATVORENIK IZ ASKABANA te PLANET MAJMUNA: REVOLUCIJA i PLANET MAJMUNA: RAT, ovo je drugi dolazak na Slano Film Days.

Slano Film Days Foto: Promo

U Slano se drugu godinu zaredom vraća i Emilie Georges, producentica nominirana za Oscara® za film SKRIVENA LJUBAV, Luce Guadagnina. Emilie je posvećena podršci i produkciji nezavisnih filmova predvođenih redateljima poput Laurenta Canteta ili Asghara Farhadija, koji je za svoj rad, između ostalog, osvojio dva Oscara®, Zlatnog medvjeda i Grand Prix u Cannesu.

Filmašima će se u Slanom pridružiti i filmske razgovore voditi i Nancy Bishop, međunarodno nagrađivana casting direktorica, s bogatim portfeljem koji obuhvaća velike igrane filmove i TV projekte, u saradnji s vodećim studijima poput Paramounta, Foxa i Universala, kao i s najpoznatijim streaming platformama poput Amazona, Applea i Netflixa, te casting direktorica Timka Grin, koja je radila na više od 50 igranih filmova, kratkih filmova i TV serija, od kojih su mnogi nagrađivani.

Dolaze i tri iznimno uspješne agentice za talente. Anila Gajević osnivačica je ZONE, jedne od najznačajnijih agencija za talente u jugoistočnoj Europi, a kao agentica zastupala je glumce u brojnim međunarodnim projektima. Bojana Rnjak viša je agentica za talente u agenciji Slavic Artists Management, a povezuje domaće glumce s inozemnim filmskim stvarateljima, pokazujući njihovu sposobnost da sudjeluju na velikim svjetskim produkcijama. Elizabeth Wiederseim agentica je za talente u vodećoj agenciji za zabavnu industriju William Morris Endeavor. Osim nadolazećih talenata predstavlja i već afirmirane zvijezde, poput Winone Ryder, a prošle godine uvrštena je na Varietyjevu listu Power of Women in Hollywood.

Imena specijalnih gostiju na Slano Film Days snažno odjekuju u filmskom svijetu, a svi će oni sa sudionicima voditi razgovore „jedan na jedan“. Philippe Bober francuski je producent s više od četrdeset filmova, od kojih se trinaest natjecalo u Cannesu, a TROKUT TUGE i KVADRAT osvojili su Zlatne palme. Ognjen Glavonić, srpski reditelj i filmski producent, režirao je dokumentarni film DUBINA DVA, koji je premijerno prikazan na Berlinaleu, dok je njegov debitantski igrani film TERET prikazan u Cannesu u programu Directors’ Fortnight. Trenutačno radi na novom dugometražnom igranom filmu U SENCI ROGOVA. Turski reditelj Tolga Karaçelik režirao je film LEPTIRI, nagrađen Velikom nagradom žirija na Sundanceu, a njegov novi film PSIHOTERAPIJA: POVRŠNA PRIČA O PISCU KOJI JE ODLUČIO PISATI O SERIJSKOM UBOJICI osvojio je Nagradu publike na Tribeca Festivalu. Slovenski reditelj i scenarist Damjan Kozole poznat je po nagrađivanim filmovima REZERVNI DIJELOVI, RAD OSLOBAĐA, SLOVENKA i NOĆNI ŽIVOT, a nedavno je snimio dokumentarni hibrid PERO i kratki film GLUMAC.

Za svoj rad bosanskohercegovački reditelj i scenarist Danis Tanović osvojio je brojne nagrade, uključujući i Oscara® za film NIČIJA ZEMLJA, a najnoviji su mu naslovi DESET U POLA i NAKON LJETA. Finski snimatelj, redatelj i scenarist J-P Passi sarađivao je s rediteljem Juhom Kuosmanenom na filmovima NAJSRETNIJI DAN U ŽIVOTU OLLIJA MÄKIJA i KUPE BR. 6, za koje je osvojio glavnu nagradu na festivalu filmske kamere Braća Manaki. Passi je radio na HBO-ovim serijama ČERNOBIL i THE LAST OF US, a snimio je i seriju ESTONIJA.

Slano Film Days Foto: Promo

Bosanskohercegovački producent i reditelj Damir Ibrahimović producirao je filmove redateljice Jasmile Žbanić, uključujući dobitnika Zlatnog medvjeda na Berlinaleu, film GRBAVICA, i QUO VADIS, AIDA?, nagrađen trima Europskim filmskim nagradama i nominiran za Oscara® i nagradu BAFTA. Nedavno je producirao TV seriju ZNAM KAKO DIŠEŠ i dokumentarni film BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI. Oscarom® nagrađeni producent za film ZEMLJA NOMADA Peter Spears producirao je filmove Luce Guadagnina ZOVI ME SVOJIM IMENOM i SVE, I KOSTI, u kojima glumi Timothée Chalamet, te film QUEER s Danielom Craigom u glavnoj ulozi.

Sve ljubitelje filmske umjetnosti i ove godine očekuju besplatne projekcije u vrtu Vile Riva. Prvu večer, u utorak, 17. juna, prikazivat će se Oscarom® nagrađen film JOŠ JEDNA RUNDA Thomasa Vinterberga. U srijedu, 18. juna publiku očekuju dvije filmske projekcije. Prva je kratkometražni film MUZA Paweła Pawlikowskog, za koji scenarij, kostimografiju i produkciju potpisuje Małgosia Bela, koja u filmu glumi uz Marcina Maseckog, poljskoga avangardnog pijanista, kompozitora i dirigenta. Masecki će uživo, uz projekciju filma, svirati na pijaninu. Drugi je film kultni noir TREĆI ČOVJEK. U četvrtak, 19. juna, prikazivat će se PSIHOTERAPIJA: POVRŠNA PRIČA O PISCU KOJI JE ODLUČIO PISATI O SERIJSKOM UBOJICI, Tolge Karaçelika. U petak, 20. juna, prikazivat će se ZBOGOM, LENJINE!, njemačka povijesna dramska komedija, a posljednja filmska projekcija u subotu, 21. juna, legendarni je film reditelja Spikea Leeja UČINI PRAVU STVAR.

Ove je godine filmski program proširen, pa je 14. i 15. juna organiziran Obiteljski filmski vikend ususret SFD-u. Projekcije će se također održavati u vrtu Vile Riva, a prikazivat će se filmovi LOV NA DIVLJAKE reditelja Taike Waititija i KAKO IZDRESIRATI ZMAJA, koji je režirao Dean DeBlois, a koji se u kinima počinje prikazivati u isto vrijeme.

Sudjelovanje filmskih profesionalaca i studenata iz regije na Slano Film Days podržali su regionalni filmski centri i fondovi kroz partnerstvo sa Slano Film Days: Hrvatski audiovizualni centar, Filmski centar Srbije, Filmski centar Crne Gore i Slovenski filmski centar.

Partner ovog filmskog događanja je Sarajevo Film Festival.

Slano Film Days održat će se u Slanom i na Elafitskim otocima od 17. do 21. juna 2025.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovo je nešto neopisivo! Zavirite u raskošni ormar Marka Grubnića

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Novi život naše pjevačice Albine: Potpuno se posvetila vjeri, evo što je objavila nakon dugo vremena