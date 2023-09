Najveći sajam umjetnina u Hrvatskoj, Art Zagreb, priprema svoje šesto izdanje: "Nova lokacija donosi nam i sinergiju pet festivala i sajmova!"

Sajam umjetnina Art Zagreb još će jedanput, šestu godinu zaredom, postati jedinstveno mjesto susreta umjetnika, kolekcionara, galerista, povjesničara umjetnosti, kustosa i ljubitelja umjetnosti. Najveći sajam umjetnina u Hrvatskoj vrata svog šestog izdanja otvorit će 26. rujna na posve novoj lokaciji, Zagrebačkom velesajmu (paviljon 7), a istovremeno će mu društvo praviti komplementarna događanja: Zagreb Design Week, Ambienta, Hotel&Gastroteh i ArhiBau.hr.

Središnje događanje hrvatskog tržišta umjetnina koje je zaživjelo 2018. godine, i ovoga će puta ponuditi izdašni pregled hrvatskog umjetničkog stvaralaštva s naglaskom na suvremenu umjetnost, a osim sajmenog dijela, Art Zagreb će publici ponuditi i izložbe, panele i predavanja.

Uz uobičajeni program, šesto izdanje Art Zagreba začinit će i jedan uzbudljivi novitet koji su ljubitelji umjetnosti i kolekcionari nestrpljivo priželjkivali. Aukcijska kuća Kontura, prvi će put na Art Zagrebu u rujnu održati aukciju umjetnina i omogućiti zainteresiranima da licitiraju za radove koji su im privukli pažnju.

Na sajmu će Galerija Modro predstaviti radove Ivice Malčića, Marka Tokića, Roberta Vilića i Svjetlana Junakovića. Pod imenom F-2A predstavljaju se Alira Hrabar, Andreja Krušelj i Danko Friščić. Ponovno će na sajmu biti Adolf Polunić, Dejan Kljun, Ranko Ajdinović, Rebeka Belavić, Dijana Čović i Wasteland koji predstavlja poemu Marije Dejanović. Zajedno se predstavljaju Alina Gishyan, Consuelo Palma i Sasha Fabris. Prvi puta na Art Zagrebu svoje radove izlažu Munira Serdarević, Sandra Ban, Vili Art, Jelena Martinović, Jelena Sokić, Mladen Vukres, Adrian Marok, Mirna Savić, Ivan Nestić i Petar Ćujo.

Art Market Budapest, mađarski partner Art Zagreba, predstavit će se štandom na Art Zagrebu, a Galerija Modro će u listopadu predstaviti Art Zagreb u Budimpešti. Za ovu je suradnju zaslužan Mađarski kulturni centar Zagreb.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) ponovno je organiziralo mentorirani praktikum za mlade povjesničare umjetnosti s ciljem aktivnog povezivanja sa suvremenim hrvatskim umjetnicima. Rezultat je izložba „Govor boje“, podijeljena na tri tematske cjeline, definirane načinima izražavanja bojom.

Publika će imati priliku razgledati izložbu Akademije likovnih umjetnosti, u organizaciji Akademije likovnih umjetnosti Zagreb, na kojoj će svoje radove izložiti studenti likovnih akademija iz Hrvatske i Republike Koreje.

Institut za suvremenu umjetnost ponovno će publici ponuditi svoja tiskana izdanja po promotivnim cijenama.

Povodom stote obljetnice osnutka Republike Turske, Turski kulturni centar Yunus Emre, od Adolfa Polunića naručio je sliku koja će na Art Zagrebu biti premijerno predstavljena javnosti. „Nakon duge i opsežne potrage po Hrvatskoj, pronašli smo slikara Adolfa Polunića, koji ove godine slavi 85.rođendan te se ističe svojom posebnom tehnikom i slikama. Naime, on je na jednom od svojih radova već davno prikazao energiju Turske.“.

"Šesti Art Zagreb prvi puta organiziramo na Zagrebačkom velesajmu. Nova lokacija donosi nam i sinergiju pet festivala i sajmova. Publika koju čine dizajneri, arhitekti i hotelijeri, potencijalni su B2B kupci umjetnina. Ove godine imamo i niz novih izlagača, prvenstveno umjetnika koji, u nedostatku galerista, sami izlaze na tržište. Veselimo se nastavku uspješne suradnje s ALU Zagreb i Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske“ , izjavio je Daniel Tomičić, direktor i osnivač festivala.

Art Zagreb ove će se godine održati istovremeno s četiri događanja koja se međusobno nadopunjuju — 10. festivalom dizajna Zagreb Design Week, 50. međunarodnim sajmom namještaja unutarnjeg uređenje i prateće industrije Ambienta, sajmom arhitekture i graditeljstva ArhiBau.hr i sajmom opremanja, poslovanja i investicija u turističkoj industriji i ugostiteljstvu Hotel&Gastroteh.

Kupnjom jedinstvene ulaznice koja uključuje svih 5 događanja na Zagrebačkom velesajmu posjetitelji će moći pogledati programe svih sajmova i festivala, uživati u zabavnom programu i koncertima, te sudjelovati na otvorenim predavanjima. Od 27.9. do 1.10. paviljoni su otvoreni od 11.00 do 20.00 sati, a vanjska događanja traju do 24.00 sata. Ulaz na otvorenje je slobodan. Ulaznice za preostale dane prodaju se isključivo na ulazu (7 € dnevna, 15 € dnevna obiteljska, 25 € festivalska, 4 € umirovljenička i 4 € grupna, a za djecu do 10 godina ulaz je besplatan).

Bogat i raznolik program koji nas ove jeseni očekuje na Velesajmu zasigurno će zainteresirati i struku i široku publiku, s veseljem vas očekujemo!

