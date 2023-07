70. godina Pulskog filmskog festivala u znaku je publike i velike arhive sjećanja: " To je dio našeg identiteta, odrastanja"

Pula film festival ove godine slavi 70. obljetnicu koja će biti obilježena na nekoliko načina.

Pulski filmski festival koji se održava od 15. do 23. srpnja ove godine obilježit će svoj jubilej izdanjem monografije, pričama o Festivalu iz perspektive filmaša i publike koje su postale i dio vizualnog identiteta ovogodišnjeg izdanja, brojnim izložbama i popratnim programima te festivalskom himnom u interpretaciji istarske kantautorice Elis Lovrić

“Pulski filmski festival je dio našeg identiteta, odrastanja, sazrijevanja, starenja i sve nas uz njega vežu neke priče, emocije, sjećanja, impresije, asocijacije, slike, riječi. O njegovoj važnosti u našim životima najbolje svjedoči jedna od brojnih zabilježenih izjava: „Moja tada petogodišnja kćer htjela je da joj kupim maskaru. Pokušavala sam joj objasniti da je premala za to, ali bila je uporna. Pitala sam je što će joj, za gdje bi se tako sredila. Rekla je: “Za rođendan, Novu godinu i Festival“. Bez svake sumnje, u jednoj su godini, još od daleke 1954. do danas, najvažniji doček Nove godine, dan kada smo se rodili i Festival. Nije na odmet spomenuti činjenicu da Festival izvan Pule, ali i u samoj Puli, nosi jednostavan naziv Pula. Drugim riječima - Pula jest Festival”, izjavila je Tanja Miličić, ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival.

VIZUALNI IDENTITET KAO SPOJ VELEBNE ARHIVE I SJEĆANJA PUBLIKE

Vizualni identitet ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala osmislio je Studio Sonda, a temelji se na bogatoj festivalskoj povijesti zabilježenoj na fotografijama kao i na zapisanim sjećanjima publike, filmaša i ljudi koji su ga stvarali. Niz vizualnih rješenja i plakata sabire ponajbolje trenutke i sjećanja na festivalsku povijest. Sve je u znaku brojke 70, a konstrukcija broja 70 proizašla je iz tlocrta amfiteatra gledano u pravcu sjever-jug. Broj “0“ (nula) prati prepoznatljive konture vanjskih zidina amfiteatra, dok broj “7“ simulira pravac Flavijevske ulice.

DVOGODIŠNJI RAD NA OPSEŽNOJ MONOGRAFIJI

Tijekom Festivala bit će predstavljena monografija "70 godina filma pod zvijezdama u Puli" nastala u suradnji Javne ustanove Pula Film Festival i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell’Istria. Uredile su je Lana Skuljan Bilić iz Muzeja i Sanela Pliško koja je zaposlena u JU Pula Film Festival od 2006. godine i u dušu poznaje Festival. Jedina dosadašnja monografija Pulskog filmskog festivala (tada Festivala jugoslavenskog igranog filma u Puli) "207 festivalskih dana u Puli" autora Ranka Munitića objavljena je davne 1978., povodom 25. jubilarnog izdanja.

“Tijekom dvogodišnjeg rada istraženi su i pregledani raznovrsni fundusi arhiva, kinoteka, muzeja, filmskih centara, knjižnica i drugih institucija u Hrvatskoj i ostalim državama s prostora nekadašnje države. Naročito su bile vrijedne i atraktivne osobne arhive pojedinih sudionika samih festivalskih događaja. Publikacija podrobno izlaže zašto Festival voli Pulu, a Pula Festival”, riječi su urednica Monografije.

MOJA FESTIVALSKA PRIČA - ŽIVA RIJEČ PUBLIKE I LJUDI KOJI SU STVARALI FESTIVAL

Uoči Festivala vjerna publika, filmaši, sudionici dosadašnjih izdanja te ljudi koji su radili na Festivalu podijelili su svoja sjećanja pod motom "Moja festivalska priča" Odabrane priče objavljene su na ovogodišnjim plakatima, a one najuzbudljivije uskoro će biti predstavljene javnosti putem internetske stranice Festivala, kao i u formi kratkih video priloga tijekom Festivala.

IZLOŽBE U ZNAKU 70

Izložba "Sedamdeset godina Festivala" bit će postavljena na Giardinima. Kroz fotografije i dokumente iz raznovrsnih arhiva, muzeja, kinoteka i filmskih centara prikazat će sve segmente života festivalske Pule: od organizacijske strukture, filmskih plakata, filmova i nagrada, a uključit će i zanimljivosti koje su pratile Festival. Slijedi i "Dogodilo se osamdesetih", izložba fotografija Igora Dražića koja će u Kinu Valli donijeti dašak atmosfere oko Arene i u Gradu tijekom trajanja Festivala između 1983. i 1987., a izložba "Sjećanje na Enu" Slobodana Ivetića u Galeriji SKUC, kroz crno-bijele fotografije Ene Begović, tada 20-godišnje zvijezde u usponu, otkriva kako je bilo na snimanju “Pada Italije” Lordana Zafranovića u ljeto 1980. na Šolti. “Dušan Vukotić Vud - izložba filmskih karikatura” u Domu hrvatskih branitelja za vrijeme trajanja Festivala prikazat će karikature našeg oskarovca iz časopisa Filmska kultura, u kojem je imao stalnu kolumnu/karikaturu od 1957. do 1989. Vukotić se u njoj bavio filmom i kinematografijom uopće, a riječima kustosa Veljka Krulčića, tema ove izložbe njegove su “zarazno duhovite, crtački jasne i prepoznatljive karikature na temu Pulskog filmskog festivala koje su nažalost u međuvremenu pale u zaborav”. “Dvostruka ekspozicija”, kao 22. izdanje popratnog programa Cinemaniac > Misliti film donosi fragmentaran pogled na filmske i video radove žena u kulturnom prostoru SFRJ tijekom 1960-ih i 1970-ih godina. Više o izložbama

HIMNA “FILM POD ZVIJEZDAMA”

Za obljetnicu Pule bit će predstavljena festivalska himna “Film pod zvijezdama” za koju glazbu i tekst potpisuje istarska kantautorica Elis Lovrić, dok su uz nju za aranžman zaslužni Mate Anić i Matej Zec, a u njenom stvaranju sudjelovao je i gudački kvartet Delta. Pjesmu je Lovrić pretpremijerno izvela krajem lipnja na svom ljetnom solsticijskom koncertu u pulskom parku Monte Zaro, a službenu premijernu izvedbu uživo imat će na Pulskom filmskom festivalu. Pjesma je dostupna na online servisima.

70 GODINA PULE NA TREĆEM I RADIJSKE EMISIJE IZ ARHIVE

Uoči i tijekom Festivala neće nedostajati dobrih filmova i na televizijskom programu HRT-a. Retrospektivni program “70 godina Pule na Trećem” od 3. do 22. srpnja na Trećem programu donosi 20 filmova iz povijesti Pulskog festivala. Selekcija uključuje restaurirane verzije klasika, kultne i popularne naslove, a bit će tu i naslova koji su ostali nepravedno zanemareni. Filmovi se mogu gledati svaki dan, od ponedjeljka do petka od 22 sata te subotom od 20 i 22 sata, a samo neki od njih su “Ko to tamo peva” (1980.) Slobodana Šijana, “Kad budem mrtav i beo” (1967.) Živojina Pavlovića, “Zvizdan” (2015.) Dalibora Matanića i “Ne gledaj mi u pijat” (2016.) Hane Jušić. Također, od ponedjeljka 3. srpnja od 16.30 sati na Prvom programu Hrvatskog radija kreće emisija o 70 godina Pulskog festivala. Emisija će biti ukupno deset (svaki radni dan do festivala), traju 25 minuta, a oslanjaju se na arhivske snimke i razgovore s redateljima, filmolozima, povjesničarima filma i umjetnosti te kritičarima. Emisiju prenosi i Radio Pula svakog radnog dana od 19.03 sata.

PULA KAO GRAD FILMA

Podsjetimo, uoči Festivala, pet vikenda zaredom u pulskim kvartovima na čak 10 lokacija na otvorenom prikazani su filmovi namijenjeni obiteljskoj i dječjoj publici: od starijih, restauriranih klasika poput "Družbe Pere Kvržice" Vladimira Tadeja i "Vlaka u snijegu" Mate Relje, do novijih "Koka i duhova" Daniela Kušana i "Moj dida je pao s Marsa" Marine Andree Škop i Dražena Žarkovića. Spomenimo i da je pulsko Kino Valli u posebnom izdanju programa "Filmovi za sva vremena" 70. Pulu najavilo nagrađivanim filmovima iz povijesti Festivala - selekcija je uključila "Tri Ane" Branka Bauera, "Nedjelju" Lordana Zafranovića, "Ljubavna pisma s predumišljajem" Zvonimira Berkovića i "U raljama života" Rajka Grlića. Slavlje 70. obljetnice, izuzev Festivala u kvartu, nastavit će se pod zvijezdama i u kolovozu s programom Circolo Classic.