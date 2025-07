Predstavili se mladi glumački talenti: Pula PRO u punom je zamahu, publika filmovima ne daje ispod četvorke

Intenzivan i bogat program namijenjen filmskim profesionalcima označio je početak tjedna na Pulskom filmskom festivalu: uspješno je završen novopokrenuti program namijenjen mladim glumačkim talentima “Prvi put na filmu”, održan je prvi od tri pitching programa - “Make The Scene: Comedy Edition”, a Sergio Mimica-Gezzan održao je pred brojnim zainteresiranim svoje predavanje o najkompetitivnijoj industriji u svijetu. Uz izvještaje s predstavljanja filmskih ekipa, donosimo i nove ocjene publike te novinara i filmskih kritičara, a ohrabruje da je publika dosad pogledane naslove ocijenila vrlo dobrima i odličnima.

''Prvi put na filmu'' novo je programsko izdanje profesionalne platforme Pula PRO, a uspješno je okupilo dvanaest glumaca debitanata koji su tijekom dva dana sudjelovali na Festivalu. To su redom: Lucija Alfier, Kristian Bonačić, Stipe Jelaska, Tea Ljubešić, Franka Mikolaci, Lovro Mirth, Domagoj Nižić, Lav Novosel, Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Zdravko Vukelić i Andrija Žunac. Radionica “Audicija kao networking” Katarine Madirazze (Petit teatar) održala se 12. i 13. srpnja u Festivalskom centru pod vodstvom Sanje Drakulić te pod mentorstvom renomiranih talent agentica Anile Gajević i Timke Grin. Sudionici radionice učili su kako se kvalitetno pripremiti za audicije i casting procese kroz vježbe i izvedbe scena na engleskom jeziku te profesionalne savjete i kritike. Prvi dan radionice je bio zatvoren za javnost, a drugi dan mladi talenti su imali priliku predstaviti svoje stečene vještine pred publikom. Nakon radionice održan je masterclass Anile Gajević.

U Kinu Valli održao se prvi od tri ovogodišnja pitching foruma “Make the Scene - Comedy Edition”, namijenjen razvoju domaćih i regionalnih televizijskih projekata u žanru komedije i dramedije. Predstavili su se autori šest projekata:

• Agencija - Dramedija scenaristice i dramske spisateljice Hajdane Baletić u osam epizoda po 30 minuta, koju autorica opisuje kao “seriju o nadi”. Prati Unu (36), samohranu majku koja nakon gubitka posla otvara agenciju za upoznavanje – iako sama nikad nije imala uspješnu vezu.



• Inteligencija - Politička satira u devet 50-minutnih epizoda koscenaristice i profesorice književnosti Đurđice Čilić, scenarista Srđana Ćasića i producenta Miroslava Mogorovića. U zemlji gdje moć počiva na tajnama i manipulaciji, umjetna inteligencija Maia ulazi u predsjedničku utrku, oblikuje javno mnijenje i sabotira demokraciju.



• Ježevi u magli - Dramedija glumice i scenaristice Džane Pinjo te glumca i redatelja Ermina Brava u šest 50-minutnih epizoda. Priča o tri prijateljice koje se bore za egzistenciju, a njihovo prijateljstvo stavlja na kušnju misteriozna kutija.



• Mimo sveta - Komedija o odrastanju u dvadesetima glumice Jane Bjelice i scenaristice Lore Džoli u šest 30-minutnih epizoda, “za sve mlade koji se pitaju događa li se ovo samo meni”. Staša (27) otkriva da ima nasljednu narkolepsiju, a radnja prati njen društveni život, odbijanje prihvaćanja dijagnoze te bujan unutrašnji svijet u kojem je sve moguće.



• Tišina, štedimo! - Humorna drama scenarista i redatelja Gorana Kulenovića (20–22 epizode od 35–40 minuta) o ne baš talentiranoj, ali poslovno sposobnoj ekipi koja snima TV seriju. Pratimo apsurdne situacije i odnose iza kulisa TV industrije.



• Zgradonačelnik - Komedija s elementima drame scenografa Ivana Veljače (23 epizode + 2 specijala od 35 minuta) o Franji, umirovljeniku koji postaje predstavnik stanara i pokušava skupiti 100% potpisa za obnovu zgrade. Pritom nailazi na niz prepreka - od otpora susjeda do nepredviđenih obiteljskih situacija.

Projekte ocjenjuje stručni žiri koji čine glumica Judita Franković Brdar, glavna urednica i zamjenica direktora programa Nova TV Grupe Zrinka Jankov i scenarist Stefan Bošković. Autori se natječu za dvije nagrade - novčanu nagradu od 5.000 eura koju osigurava United Media te mentorstvo na projektu s uglednim autorima Vladimirom Tagićem i Goranom Stankovićem. Pobjednici će biti poznati u srijedu.

Jedan od najvećih redatelja i producenata s ovih prostora Sergio Mimica-Gezzan na Pulskom filmskom forumu u razgovoru s producentom Tiborom Vukelićem otkrio je kako ga film isprva nije zanimao. ''Paradoksalno je to s obzirom na to da je moj otac, Vatroslav Mimica, bio redatelj i scenarist pa sam od malih nogu bio u procesu filmskog stvaralaštva”, rekao je. Karijeru je započeo slučajno, kad je kao student ekonomije radio u Jadran filmu kao pomoćnik koprodukcije. Tamo ga je posebno fascinirao američki način rada na setu, a kasnije je ta dva modela - europski i američki - povezao surađujući sa slavnim Stevenom Spielbergom na ''Schindlerovoj listi''.

''Mislim da sam mu se zato svidio. Čovjek je genije i svoju filmsku školu sam naučio kroz njegovo djelo. Naravno, i uz svoga oca koji je bio discipliniran stvaratelj filmova koje ja kao mladić nisam razumio'', ispričao je, dodajući da mu je najbolji savjet od Spielberga bio: ''Šuti. Nikome nemoj govoriti što ćeš napraviti nego to napravi, pokaži i budi spreman prihvatiti da te nitko ne razumije. Onda znaš da si uspio.''

Govoreći o današnjim prilikama za mlade filmske profesionalce u Hollywoodu, rekao je kako ih je više zahvaljujući internetu i globalizaciji, no da o proboju ne trebaju ni razmišljati bez agenta i statusa radne dozvole. “Ključ uspjeha leži u atraktivnosti posljednjeg projekta”, naglasio je. Komentirajući izbor mentora i situacije u kojima stariji zbog ega ili straha mladima ne daju dovoljnu potporu, poručio je: ''Postoji pravilo - redatelj, ako je pametan, okružit će se ljudima koji su inteligentniji i otvoreniji od njega jer je upravo to taj prostor za novi i kvalitetniji produkcijski sadržaj. I sam redatelj je time interesantniji - kad je okružen takvim ljudima.''

Osvrnuo se i na hrvatsku produkciju, istaknuvši kako vjeruje da postoji prostor i mogućnost da se napravi domaća serija koja bi mogla parirati svjetskim projektima. ''Univerzalne teme uvijek prolaze na svjetskom tržištu, a osobno bih volio snimiti nešto u hrvatskoj produkciji. Hrvatski glumci su interesantni, muzičari su izvrsni, redatelji također'', poručio je.



Dokumentarni film ''Praslovan'' Slobodana Maksimovića o životu i karijeri jednog od najznačajnijih kantautora ovih prostora Zoranu Predinu dio je glavnog programa 72. Pule, sekcije Manjinske koprodukcije. O filmu su dan nakon svečane projekcije u INK-u s Ljubom Lasićem, uz Predina i Maksimovića, razgovarali slovenski producenti Jure Vizjak i Maja Zupanc (Invida), hrvatski koproducent Jure Bušić (Jaka produkcija) te montažer Jurij Moškon. “Prvi put sam se s filmom susreo u montaži”, otkrio je Predin. “Pokušao sam na njega gledati kao da sam dio publike, a ne sam subjekt filma. Film je priča o jednom vremenu, a ne samo o meni. Nisam htio biti crno-bijeli junak, već junak u boji. Moram priznati, najviše me se dojmilo koliko sam frizura promijenio u zadnjih 40 godina”, rekao je dodajući kako je zahvalan publici koja usred filma reagira gromoglasnim smijehom: ''To nam je najveća nagrada i dokaz da smo odradili izvrstan posao.'' Na pitanje u kojoj je mjeri film zamišljen kao politički komentar, Maksimović je podsjetio na to da nas politika okružuje, da smo njen dio i da “koliko se god trudili da ne sudjelujemo, ona nas definira kao društvo”. To je paradoks, dodao je, “jer bi društvo trebalo kreirati politiku”.

Premijerno prikazana na filmskom festivalu u Roterdamu, povijesna drama i manjinska koprodukcija “Otapanje vladara” imala je svoju regionalnu premijeru u glavnom programu 72. Pule. Redatelj Ivan Salatić i glavni glumac, hrvatski književnik Marko Pogačar, kojemu je ovo prva filmska uloga, razgovarali su s Ljubom Lasićem dan nakon svečane projekcije u Kinu Valli. Urađen po motivima iz života crnogorskog vladike, filozofa i pisca Petra Petrovića Njegoša, film govori o umirućem vladaru Morlaku koji kreće na putovanje u potrazi za lijekom. U tome ga prati vjerni sluga koji se bori s ljubomorom i činjenicom da je uvek pozicioniran u njegovoj sjenci. Kao kritiku balkanskog kulta ličnosti i patrijarhata, “Otapanje vladara” u potpunosti sagledavamo iz ugla sluge, rekao je Salatić, aludirajući i na važnost smjene autoriteta dvaju glavnih likova. “Odnos moći između vladara i sluge je uzajamno zavisan. Ne mogu da postoje jedan bez drugoga”, objasnio je. Jezik i tretman povijesnih činjenica, dodao je, imaju ključnu ulogu u filmu: “Jezik je slobodan i daje doživljaj arhaičnosti. Arhaičan je, ali razumljiv.”

Novi film oskarovca Danisa Tanovića, komična drama “Nakon ljeta”, prati ženu koja na malom otoku, u potrazi za svojim korijenima, doživi neočekivanu romansu. Film prerasta u priču o prihvaćanju - sebe, drugih i samog otoka. Nakon sinoćnje svečane projekcije u Areni u sklopu Glavnog programa (Hrvatski film), s Boškom Piculom razgovarali su glavna glumica Anja Matković, koja supotpisuje scenarij s Tanovićem i Nikolom Kuprešaninom, potom s glumcem Mariom Knezovićem i producentom Borisom T. Matićem (Propeler Film). Na pitanje ima li u “Nakon ljeta” autobiografskih elemenata, Matković je odgovorila potvrdno: “Nekad se bavim pripadnošću u ovom svijetu i potrazi za identitetom kao i iskonskim pitanjima.” U razgovoru su se dotaknuli odlične kemije među ekipom koja se osjetila i preko velikog platna. Raspoloženje na snimanju, rekao je Matić, uvijek je bilo sjajno, uz nepredvidljive humoristične situacije. “Kliknuli smo kao ekipa. Stvarno smo bili kao bend koji bih odveo u neku kuću na planini i snimao album”.



Uoči projekcije filma "Nakon ljeta", u pulskoj Areni obznanjena je i jedna tužna vijest – u Zagrebu je u subotu 12. srpnja preminula Branka Mitić, dugogodišnja tajnica Društva hrvatskih filmskih redatelja. Kao osoba koja je desetljećima bila uz redatelje, ali i ostale filmaše, Branka je iza sebe ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj filmskoj zajednici.

''Daleke 1996. kao vrlo mlad redatelj postao sam predsjednikom Društva i vodio ga zajedno s isto tako mladima Hrvojem Hribarom, Lukasom Nolom i Snježanom Tribuson. Nismo znali ni kako treba voditi društvo ni što raditi, dok nismo pozvali Branku Mitić kao tajnicu. Ona nas je s velikom ljubavlju, pažnjom i neobično velikim prijateljstvom organizirala te tako i na indirektan način organizirala hrvatski film. Ona spada među one nevidljive ljude zbog kojih mi danas možemo ovdje sjediti i gledati hrvatske filmove. Zato vas molim da Branka prvi put dobije jedan veliki aplauz u Areni'', od Branke se pred pulskom publikom oprostio Vinko Brešan, član upravnog odbora DHFR-a.

Pulski filmski festival pridružuje se izrazima sućuti i zahvale za veliki doprinos Branke Mitić hrvatskoj kinematografiji.

NAJAVA PROGRAMA PULA PRO

U utorak od 10:00 sati u Kinu Valli održat će se “Scenarij kinohita”, treće izdanje pitching programa na kojem se predstavljaju projekti u fazi razvoja koji uspješno spajaju umjetnički i komercijalni senzibilitet. Ranije je održana scenaristička radionica s članovima ekipa šest projekata, a mentori na radionicama bili su Vinko Brešan, Ljubica Luković i Mitja Okorn. Za pitching je ekipe pripremala producentica Vanja Jambrović. Više o projektima koji će se predstaviti pročitajte na linku.



U podne u Centru za mlade (pokraj Kina Valli, Giardini 2) Mitja Okorn, slovenski redatelj koji je postigao međunarodni uspjeh u Poljskoj i Hollywoodu (Life in a Year, Boxer) održat će predavanje naslovljeno “Work Hard Mindset” o svom profesionalnom putu.



Od 16:00 sati u Festivalskom centru Matthieu Darras, filmski stručnjak koji stoji iza nekoliko važnih međunarodnih programa za razvoj filmskih talenata i projekata, održat će u sklopu Pulskog filmskog foruma predavanje “Od scenarija do ekrana”.

U Festivalskom centru u 10:00 sati započinjemo razgovore s ekipama filmova “Svi operateri su trenutno zauzeti” Dalibora Barića (Hrvatski film), “Među bogovima” Vuka Ršumovića (Manjinska koprodukcija) i “Zečji nasip” Čejen Černić Čanak (Hrvatski film). Nastavlja se kritičarskim duelom “Točno u podne”, a o filmovima “Svi operateri su trenutno zauzeti” i “Zečji nasip” govore Silvestar Mileta i Dina Pokrajac. U 12:45 na programu u Festivalskom centru je dodjela godišnje nagrade “Nikola Tanhofer” koju će Hrvatska udruga filmskih snimatelja dodijeliti u tri kategorije.

Večer u Areni u 21:15 u Glavnom programu donosi “Dražena”, biografski film o košarkaškoj zvijezdi Draženu Petroviću redatelja Danila Šerbedžije i koredatelja Ljube Zdjelarevića (Hrvatski film), a u 23:15 australski hit-horor iz programa PoPularna Pula, “Vrati mi je”, u režiji braće Dannyja i Michaela Phillippoua. U Glavnom programu u 16:00 u Kinu Valli gledamo dokumentarac “Pod sretnom zvijezdom” Petera Kerekesa (Manjinska koprodukcija), a u 19:00 u INK-u dramu Filipa Peruzovića “Dobra djeca” (Hrvatski film). U Regionalnom programu u 20:00 u Kinu Valli prikazujemo dokumentarno-igrani film Želimira Žilnika “Restitucija, ili, San i java stare garde”.

Festivalski dan zaključuje Glazbeni program u Festivalskom centru koncertom Rundek Eko Kvarteta s početkom u 23:00.