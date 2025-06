Vizionar iza Zemlje nomada i suredatelj serije Igre prijestolja inspirirat će novu generaciju filmskih stvaratelja!

Daniel Minahan i Peter Spears pridružuju se Seanu Bakeru kao ekskluzivni gosti festivala, a sudionicima će otkriti kako nastaju najznačajniji filmski projekti današnjice.

Jubilarno, peto izdanje Ponta Lopud Film Festivala, koje se ove godine održava od 26. do 28. lipnja, još jednom potvrđuje svoj ugled jednog od najinspirativnijih mjesta susreta filmskih stvaratelja i ljubitelja sedme umjetnosti. Nakon nedavne najave dolaska oskarovskog rekordera i redatelja Anore, Seana Bakera, festival otkriva još dva iznimna gosta, koja će svojim iskustvom i znanjem obogatiti festivalski program – redatelja i producenta Daniela Minahana te oskarovca i producenta Petera Spearsa.

Daniel Minahan, jedan od najuzbudljivijih američkih redatelja i producenata današnjice, ove godine donosi na Lopud svoj najnoviji film, On Swift Horses, koji će upravo ovdje doživjeti hrvatsku premijeru. Film, u kojem glume Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi i Diego Calva, već je oduševio publiku na Toronto International Film Festivalu te je u distribuciji Sony Pictures Classics postao jedno od najočekivanijih ostvarenja godine. Minahan je karijeru započeo provokativnim filmom Series 7: The Contenders, prikazanim na Sundanceu i Berlinaleu, a filmska i televizijska publika poznaje ga po režiji i produkciji nekih od najvažnijih serija našeg vremena – od Igara prijestolja i Deadwooda do Halstona i Fellow Travelersa. Njegov rad obilježen je suradnjama s glumačkim zvijezdama poput Ewana McGregora, koji je za ulogu u seriji Halston osvojio nagradu Emmy, a za svoj doprinos televiziji i filmu nagrađen je i brojnim drugim prestižnim priznanjima.

Peter Spears, dobitnik Oscara za film Zemlja nomada, jedan je od najvažnijih producenata suvremene kinematografije. Njegov impresivan opus uključuje filmove poput Call Me By Your Name (2017.) i Bones and All (202.2), koje je režirao cijenjeni Luca Guadagnino, Drift (2023.) koji potpisuje Anthony Chen te najnoviji, On Swift Horses, koji je producirao upravo u suradnji s Minahanom. Spears je poznat po suradnji s najistaknutijim redateljima i glumcima današnjice, a njegovi su filmovi višestruki dobitnici nagrada Oscar, Zlatni globus, BAFTA te nagrada s festivala u Veneciji i Sundanceu. Osim što je producent, Spears je i mentor mladim autorima, zagovornik autentičnih priča i pobornik novih glasova u svjetskoj kinematografiji.

Ponta Lopud Film Festival - 1 Foto: PR

"Kad sam tek započinjao karijeru, rijetko sam imao priliku sjesti i razgovarati s nekim tko je već prošao put kojim sam ja tek krenuo. Danas je to još i teže – sve se odvija ubrzano, a od svih se odmah očekuje savršen, ispoliran rezultat. Ponta Lopud pruža jedinstveno okruženje za razmjenu – znanja, naravno, ali još važnije – podrške. Zahvalan sam što mogu biti dio te priče", istaknuo je Spears.

Festival njeguje vrijednosti poput kreativnosti, mentorstva, otvorenosti i prijateljske atmosfere, promiče mediteranski način života i ljepotu otoka, a sudionicima pruža priliku da u neformalnom okruženju uče izravno od najvećih imena svjetske kinematografije. Hrvatska premijera filma On Swift Horses bit će upotpunjena ekskluzivnim razgovorima i tematskim masterclassovima s Minahanom i Spearsom, koji sudionicima nude rijetku priliku za izravan susret s vrhunskim filmskim stvaralaštvom.

Ponta Lopud Film Festival Foto: PR

Detaljne informacije o programu i ulaznicama bit će uskoro dostupne na službenim stranicama i društvenim mrežama festivala.

Kreativna platforma Ponta Lopud nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događaja, koji će filmsku umjetnost slaviti od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.

