Ansambl LADO prvi put u dramskoj formi! Stiže premijera DVA/LICA, priča o životu koji se događa između aplauza

Ansambl LADO, nacionalni simbol hrvatske glazbene i plesne tradicije, premijerno ulazi u svijet dramskog kazališta – i to spektakularno. Predstava DVA/LICA, koja se igra 27., 28. i 29. lipnja 2025., u Zagrebačkom kazalištu mladih, donosi neviđeni pogled u unutarnji svijet umjetnika LADA – ono što publika inače nikada ne vidi. Ovaj jedinstveni međunarodni projekt nastaje u suradnji s nagrađivanim i hvaljenim australsko-malezijskim kazališnim kolektivom TerryandTheCuz, poznatim po inovativnim, žanrovski nekonvencionalnim produkcijama koje brišu granice između izvedbenih formi.

Što se događa u onim tihim sekundama prije nego što se svjetla upale? Što ostaje kad utihne posljednji pljesak?

Po prvi put u svojoj povijesti dugoj više od 75 godina, Ansambl LADO zakoračuje u svijet dramskog kazališta. Predstava DVA/LICA, koja će biti prikazana 27., 28. i 29. lipnja 2025. u Zagrebačkom kazalištu mladih, spaja glazbu, ples, glumu i naprednu 3D tehnologiju u neponovljivo scensko iskustvo koje donosi nevidljivu stranu LADA – onu iza zastora.

Ansambl Lado - Dva lica Foto: PR

Predstava je nastala u suradnji s višestruko nagrađivanim australsko-malezijskim kazališnim kolektivom TerryandTheCuz, poznatim po radikalnim, emocionalno dubokim i žanrovski neukalupljenim kazališnim produkcijama. Redatelj Govin Ruben, uz međunarodni autorski tim, udahnuo je život priči koja se temelji na više od 120 sati intervjua s članovima LADA i donosi intimni pogled na karijeru, identitet i nasljeđe unutar hrvatskog nacionalnog folklornog ansambla.

O predstavi: kada kostimi padnu, ostaje – istina

U večeri svog posljednjeg koncerta, prvakinja Ansambla LADO u garderobi proživljava susret s vlastitom prošlošću i budućnošću. Kroz duhovit, emotivan i introspektivan dijalog dviju žena – jedne koja tek ulazi u svijet LADA, i druge koja iz njega izlazi – publika će po prvi put imati priliku zaviriti iza kulisa nacionalne institucije. Ovo je priča o svakodnevici umjetnika, o tišini između pjesama, o borbi da se bude zapamćen – o životu koji se događa između aplauza.

Ansambl Lado - 3 Foto: PR

Govin Ruben, redatelj, kaže: ''DVA/LICA otkriva drugu stranu izvedbe – onu koju publika inače nikad ne vidi. Predstava je smiješna, sirova, radosna, melankolična i neočekivano emotivna. To je razmišljanje o nasljeđu, identitetu, žrtvi i onome što znači posvetiti život nečemu većem od sebe.''

Tko stoji iza projekta?

Uz Rubena, kreativni tim predstave čine Luka Galešić (dramaturg), Vid Adam Hribar (redatelj), Danielle Micich (scenski pokret), Michael Toisuta (zvuk), Solomon Thomas (video dizajn), Abdul Shakir (tehnička produkcija). U predstavi glume i igraju izvanredne Ladarice Dijana Banek, Tea Stanišak, Sandra Sekula, Klara Kašnar, Ljiljana Janja Ivančan i Jadranka Gračanin.

Ileana Jurin-Bakotić, ravnateljica Ansambla LADO, o DVA/LICA kaže:

''U predstavi se isprepliću tradicijska izvedbena umjetnost i kazalište, stvarajući snažan narativ o unutarnjim borbama i nasljeđu koje oblikuju čovjeka i zajednicu. Posebno smo ponosni na činjenicu da u njoj sudjeluju tri generacije umjetnica – tri sadašnje i tri umirovljene plesačice-pjevačice. LADO je poznat po umjetnicima koji s lakoćom prelaze iz plesa u pjesmu, a ovoga puta zakoračili su i u svijet glume. Ova predstava daje publici rijedak uvid u to što znači biti umjetnica LADA. DVA/LICA naš je prvi dramski projekt, ali i najopsežnija međunarodna suradnja do sada.''

Ansambl Lado - 1 Foto: PR

''Predstava DVA/LICA za nas je više od umjetničkog projekta, to je unutarnja priča LADA, koju javnosti pričamo po prvi put. Ulaskom u dramski prostor, LADO ne gubi svoju esenciju, on ju širi, obogaćuje i približava novoj publici. LADO nisu samo koreografije i nošnje, LADO su ljudi'', poručila je Zrinka Posavec, umjetnička ravnateljica Ansambla LADO.

Tehnološki iskorak i međunarodni iskorak

DVA/LICA koristi hologramske projekcije, 3D zvuk i kombinaciju live izvedbe i video elementa, čime donosi potpuno novo scensko iskustvo, inovativno i emotivno snažno. Predstava je odabrana za prestižni program Pitch New Works međunarodne platforme ISPA – International Society for the Performing Arts u sklopu kojeg je predstavljena u švicarskom Luganu 12. lipnja 2025.

Projekt su podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske te fond Creative Australia.

Ansambl Lado - 2 Foto: PR