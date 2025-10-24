Koncert Bijelog dugmeta u dvorani Gradski vrt gotovo rasprodan, požurite po ulaznice

Za svega tjedan dana, u Osijek stiže legendarno Bijelo dugme na svojoj do sada najveličanstvenijoj turneji ''Doživjeti stotu'' kojom slave 50. godina postojanja.

Koncert koji će se održati 31. listopada u dvorani Gradski vrt gotovo je rasprodan, čime kultni Dugmići nastavljaju nizati nove rekorde popularnosti.

Manager Bijelog dugmeta i producent cjelokupne turneje ''Doživjeti stotu'' Adis Gojak potvrdio nam je da preostalih ulaznica za koncert ima još samo u vrlo ograničenom broju i da je pitanje dana kada će morati objaviti da je koncert rasprodan.

Zaboravi ako možeš, Kad bi bio bijelo dugme, Doživjeti stotu, Selma, Đurđevdan, Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac, Lipe cvatu, Na zadnjem sjedištu moga auta, Ako ima Boga, Zaklet ću se, Lažeš zlato, lažeš dušo, Sanjao sam noćas da te nemam, Ružica si bila…samo su neke od bezvremenskih pjesama iz pera Gorana Bregovića u kojima će slavonska publika moći uživati na predstojećem koncertu u osječkoj dvorani Gradski vrt, a na sceni će ih dočekati zlatna postava benda, koja se okupila isključivo za potrebe ove jedinstvene turneje. To su Goran Bregović na gitari, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa kao vokali, Điđi Jankelić na bubnjevima, Zoran Redžić na basu, te dugogodišnji Bregovićev suradnik i multi-instrumentalist Ogi Radivojević na klavijaturama.

Inače, slavljeničku turneju ''Doživjeti stotu'' Adis Gojak i Goran Bregović su inicijalno zamislili kao turneju koja će obuhvatiti 50 gradova, za jubilarnih 50 godina benda. No, već neposredno nakon prvog koncerta u sarajevskom Domu mladih koji se održao u svibnju prošle godine, svima je postalo jasno da će ova jubilarna turneja nadmašiti prvotnu ideju. Uz to, nakon svih raprodanih koncerata u regiji, turneja je poprimila i svjetske razmjere, a već se najavljuju i novi koncertni termini za 2026. godinu. Među njima je i veliki koncert u Areni u Puli za koji već počinju pripreme i koncert u Beogradskoj areni koji je će se desiti u ožujku 2026., a već je najavljen i koncert u Areni Stožice u Ljubljani koji će se održati 21. veljače 2026. godine.

Do kraja godine, nakon Osijeka, Bijelo dugme očekuje koncert u Podgorici, 22. studenog, u dvorani Morača, a nakon toga je na redu veliki koncert u Düsseldorfu 29. studenog u Mitsubishi Electric Halle.

Ne propustite doživjeti Bijelo dugme, najveći glazbeni fenomen naših prostora i njihove antologijske pjesme na jedinstvenom glazbenom okupljanju 31. studenog u Osijeku!

