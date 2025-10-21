Završeno snimanje filma s legendarnim Seagalom u kojem hrvatski redatelj ima ključnu ulogu!

Završeno je snimanje akcijskog trilera Order of The Dragon, koji označava povratak Stevena Seagala na veliko platno pod redateljskom palicom Vjekoslava Katušina, a svjetska premijera očekuje se krajem ljeta 2026.

Snimanje akcijskog trilera "Order of The Dragon", filma koji ujedno označava povratak holivudske legende Stevena Seagala na veliko platno, službeno je privedeno kraju u listopadu.

Režiju potpisuje višestruko nagrađivani hrvatski redatelj, producent i glumac Vjekoslav Katušin, koji u filmu tumači i jednu od ključnih uloga.

Projekt ovih dana ulazi u fazu postprodukcije u Hrvatskoj, a svjetska premijera se očekuje krajem ljeta 2026., uz potvrdu da će film biti prikazivan i u hrvatskim kinima.

Seagal se na set vratio nakon gotovo šest godina, a već prvi tjedan intenzivnog snimanja pokazao je da i dalje radi s istom razinom predanosti i fokusa kao u svojim najpoznatijim ulogama. Katušin opisuje atmosferu kao izuzetno inspirativnu.

"Svake večeri nakon snimanja ostajali smo sjediti i pričati – o povijesti žanra, o njegovim najpoznatijim scenama, o tome gdje publika danas traži akciju. Steven je donio fokus, disciplinu i onu specifičnu ‘staroškolsku’ atmosferu koja nam je svima digla adrenalin. To nas je povezalo i vjerujem da će se osjetiti u svakom kadru."

Uz Seagala, u filmu glume Ron Smoorenburg, Michel Qissi, Michael Paré, Mark Stas, Mladen Sovilj, Branko Vidaković i Aleksa Slusarchi. Glavne akcijske scene sa Seagalom u filmu je izveo Andy Long, glavni kaskader iz Jackie Chanove ekipe i povremeni Chanov double, dok je akciju režirao Dong Hyun Yoon, poznat po radu na filmovima John Wick 4 i The Matrix Resurrections. Glavni snimatelj je Uroš Milutinović, a glavni majstor rasvjete Dino Nikšić, dvojac kojega Katušin posebno ističe s ostatkom tima.

"Bila je to ekipa od gotovo 80 ljudi koja je radila kao jedan organizam. Korektnost, brzina, povjerenje i profesionalna disciplina koju smo imali na terenu rijetko se događa i uistinu sam ponosan na svakog člana tima."

"Order of The Dragon" svjesno oživljava ritam i estetiku akcijskih filmova iz 80-ih i 90-ih, s nizom pažljivo skrivenih "easter eggova", scena i detalja koje će obožavatelji žanra prepoznati kao omaž kultnim scenama iz legendarnih filmskih klasika.

Priču i scenarij filma potpisuju Vjekoslav Katušin i Miroslav Trčak prema ideji Alexa "The White Shark" Pankinea, a produciraju ga Dream Team Pictures i Retro Gold 63.

"Nismo bježali od korijena žanra - svjesno smo ga oživjeli. Ovo je film za publiku koja želi ono zbog čega su se nekad punile kino dvorane: akcija, napetost koja te diže iz sjedala i iskustvo zbog kojeg se u kino ide s razlogom", zaključuje Katušin.

