Otvorenjem izložbe "Tu smo" na Cvjetnom trgu u Zagrebu, najavljen je 17. festival Tolerancije

Izložba fotografija u javnom prostoru koja za cilj ima podizanje svijesti o životu osoba s invaliditetom i 40 vrhunskih naslova, od kojih su mnogi nagrađeni na uglednim svjetskim festivalima šalju poruku "Otvori se".

Uoči početka sedamnaestog izdanja Festivala tolerancije na zagrebačkom Trgu Petra Preradovića svečano je otvorena izložba ''Tu smo'' kao rezultat suradnje Festivala tolerancije i Saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom "SUMSI."

Cilj je izložbe podizanje svijesti o životu osoba s invaliditetom, a portreti kroz umjetničku viziju fotografa Mare Milin, Stanka Hercega i Sanjina Kaštelana snažan su podsjetnik na važnost inkluzije, razumijevanja i podrške.

"Nama kao Savezu "SUMSI" izuzetno je drago da imamo priliku biti uključeni u ovaj projekt, te ove i ovakve aktivnosti smatramo izuzetno važnima za integraciju i inkluziju osoba s invaliditetom u društvo. Osim potreba osoba s invaliditetom važno je osvijestiti i njihove mogućnosti, a ovaj projekt to svakako čini" izjavio je predsjednik Saveza Denis Marijon.



"Danas smo "TU", jer želimo ovom izložbom prenijeti poruku kako je uključivanje osoba s invaliditetom ključno za stvaranje raznolikog i uključivog društva" u svom pozdravnom govoru istaknula je direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović.

"Važno je stvoriti okruženje u kojem osobe s invaliditetom trebaju biti prioritet društva, u kojem mogu napredovati i ostvariti svoj puni potencijal. Danas smo tu i da najavimo 17. Festival tolerancije koji će kroz umjetnost filma i 40 vrhunskih naslova, od kojih su mnogi nagrađeni na uglednim svjetskim festivalima i u konkurenciji za najprestižnije filmske nagrade poslati poruku "Otvori se!". Otvori se prema sebi, svom bližnjem i prema drugom i drugačijem.

U protekloj godini društveno smo razoreni i zgroženi ratovima koji eskaliraju od Ukrajine preko Jemena, stradavanjima civila u Gazi i Izraelu. Dok u isto vrijeme aktualne humanitarne krize diljem svijeta i dalje utječu na živote milijuna ljudi, uključujući osobe s invaliditetom, podsjećamo da su oni često i najugroženiji. Broj ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove prešao je 100 milijuna osoba, broj ozlijeđenih i ubijenih u Gazi, Izraelu, Ukrajini, Jemenu…neprestano raste. Osvijestimo da iza tih brojki stoje djevojčice, dječaci, starije osobe, žene i muškarci koji se suočavaju s nezamislivim strahotama. U navali lažnih vijesti, ratova, klimatskih nepogoda čovjek čovjeku mora biti prijatelj i suputnik" poručila je Nataša Popović.



Selektorica ovogodišnjeg Festivala Tolerancije Snježana Tribuson naglasila je kako su izabrani filmovi u skladu s namjerama festivala koji promiče toleranciju koja je tako potrebna u današnje vrijeme, ali su istodobno i umjetnički vrijedni, kvalitetni i iznimno dojmljivi.

"Nastojali smo da teme budu raznolike pa su izabrani filmovi o vršnjačkom nasilju, pravima i jednakosti žena, besmislu rata, holokaustu, problemima izbjeglica, narušenim odnosima unutar obitelji.” Iako su svi odabrani filmovi vrijedni, selektorica je upozorila na nekoliko filmova. “Sabotaža, hibridni, dokumentarno - animirani film o heroizmu žena koje su kao prisilne radnice radile na proizvodnji streljiva u logoru Auschwitz - Birkenau, zatim Drugi kraj ulice, kratki igrani film koji govori o vršnjačkom nasilju i animirani film Piletina za Lindu koji s jednakim zadovoljstvom mogu gledati i roditelji i djeca. Film je duhovit, brz, sa zanimljivim, neočekivanim anegdotama, a i likovno je vrlo lijep, šaren i veseo".



Boško Picula svoj je zadatak selekcije filmova za ovogodišnji Festival Tolerancije nazvao u isto vrijeme i velikim izazovom i velikim zadovoljstvom. “Među mnogobrojnim naslovima koji su se u proteklih godinu-dvije istaknuli svojim umjetničkim viđenjem tolerancije kroz različite aspekte suvremenog društva i povijesnih iskustava, pravo je zadovoljstvo bilo gledati i otkrivati iznimne autorske pristupe iz niza svjetskih kinematografija. Pritom je najveći izazov bio odlučiti se za ograničen broj radova koji će na najbolji način zrcaliti ne samo konkretno vrijeme u kojem su ti radovi nastali, nego i kontekst svijeta u kojem živimo, a kojemu uistinu treba oživljavanje tolerancije kao načina života. Od obiteljskih odnosa do onih međunarodnih. Od zastrašujuće prošlosti do zloslutne sadašnjosti i budućnosti. Od požrtvovnosti pojedinaca do globalno usmjerenih akcija. Niz ovogodišnjih filmova na Festival stižu sa sjajnim nagradama i percepcijama diljem svijeta. To potvrđuju već sami filmovi za svečano otvaranje, kratkometražni igrani film Crveni kofer, nominiran za Oscara te još uvijek aktualni pobjednik Sundance Film Festivala, dugometražni igrani film Tisuću i jedan. Svi su festivalski naslovi posebni na svoj način, među njima i radovi također nominirani za nagradu Američke filmske akademije, kratki Ivalu i Stranac na vratima, zatim dokumentarci Dvadeset dana u Mariupolju, Propupali ljudi i Tata i tatica, priče o holokaustu i njegovim posljedicama SHTTL i Obračunavanja te primjerice nagradama ovjenčani Tjelešce, Savršeni dani i Disco Boy s našim Leonom Lučevom. Ovo je i Festival tolerancije, i prigoda da se tolerancija promiče – svaki dan”.



Filmski program i rasprave održavaju se u Muzeju suvremene umjetnosti od 23. do 27. siječnja te u DokuKinu KIC od 24. do 28. siječnja 2024. Program je, kao i dosadašnjih godina, besplatan.



"Jedan projekt koji se tako jednostavno, a tako snažno zove, od danas će neko vrijeme živjeti na vrlo prometnom zagrebačkom trgu. „Tu smo“ zvuči tako obično, ali toliko toga krije iza kulise slova” kaže jedna od autorica izložbe “Tu smo” Mare Milin i naglašava “Željela bih da se ljudi približe i stanu. Taj fizički moment kretanja, promjene smjera gibanja i zaustavljanja i, na kraju gledanja, toliko je jednostavan i rutinski, a u ovom slučaju baš potreban. Razlog: organizatori projekta i troje ljudi s umjetničkom vizijom pokušavaju približiti tri svijeta: jedan koji je zaboravio, ne vidi, ili nije svjestan; drugi, koji je svjestan i djelatan; te treći, onaj o kojem se radi, kojem je potrebno da ga se vidi, shvati i prihvati.” Fotograf Stanko Herceg napomenuo je kako sa zadovoljstvom već niz godina sudjeluje u raznim projektima koje je Festival inicirao: “U sklopu ovogodišnjeg festivala sudjelujem na skupnoj fotografskoj izložbi pod nazivom” Tu smo” koja se bavi problemom osoba s invaliditetom. Mi koji nemamo invaliditet slabo primjećujemo i razumijemo njihove životne probleme. U današnja (ne)vremena razlozi i vrijednost postojanja Festivala tolerancije više su nego važni i potrebni".

"Dugogodišnje iskustvo suradnje na projektu Festival tolerancije, kojemu je u fokusu promicanje jednakopravnosti te osvjetljavanje nužnosti dijaloga, otvara uvijek nova polja spoznaje gdje prepoznajem prostor i za osobni rast” rekao je fotograf Sanjin Kaštelan čije su fotografije također dio ove izložbe u javnom prostoru. “Svjetlije sutra bez socijalne osviještenosti i empatije nema održivost, a ovome u prilog izuzetna je čast bilo portretirati Patrika za projekt "Tu smo", uime senzibilizacije života osoba s invaliditetom. Festival svakim izdanjem osvjetljava i jasnu poruku podsjećanja na uzorak mržnje, koji se uvijek i svugdje opetuje na različite načine i u drugačijim socijalno-povijesnim kontekstima, ali uvijek s istim, tragičnim ishodima. Nama ne trebaju oči kako bismo gledali. Nama treba prije svega srce koje ima širinu pogleda svijeta".

Izložbu ''Tu smo'' otvorio je Veljko Mihalić, voditelj Gradskog odjela za knjigu, vizualne umjetnosti, muzejsku djelatnost i baštinu.



Plemenitoj inicijativi pridružilo se i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Naime, u sklopu obilježavanja drugog Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa, a u skladu s Nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, predstavljena je preventivna aktivnost Policije s ciljem zaštite osoba s invaliditetom i njihove sigurnosti u cestovnom prometu.

Tom prilikom istaknute su dirljive poruke upravo onih koji su zbog prometnih nesreća postali osobe s invaliditetom. Novi nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. kroz mjere planiranja sigurnog prometnog sustava te mjere prilagodbe pješačke infrastrukture okolnostima, uvjetima i potrebama prometnica posebnu pozornost posvećuje osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u cilju omogućavanja pristupa sigurnim, pristupačnim i održivim prometnim sustavima za sve, poboljšavajući sigurnost na cestama, posebno širenjem javnog prijevoza, s posebnom pažnjom na potrebe ugroženih, žena, djece, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.



Fotografije će biti izložene u javnom prostoru, na Trgu Petra Preradovića od 18. do 28. siječnja 2024. godine.