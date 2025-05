Guns N’ Roses otvorili svjetsku turneju set listom od 22 pjesme!

Axl i Slash prvi put zajedno nastupiti će pred publikom u Beogradu

Rock ikone Guns N’ Roses započeli su svoju novu svjetsku turneju 1. svibnja u južnokorejskom Incheonu, pred desetinama tisuća fanova okupljenih u Songdo Moonlight Festival Parku. Koncert je trajao više od dva sata, a set lista od 22 pjesme donijela je presjek karijere benda — od neizostavnih klasika do iznenađujućih obrta.

Turneja simbolično nosi naziv "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", a obilježena je i debijem novog bubnjara Isaaca Carpentera, koji je početkom godine zamijenio dugogodišnjeg člana Franka Ferrera. Carpenter je već poznat fanovima kroz saradnju sa Duffom McKaganom, a njegova energija dala je novi puls živim nastupima benda.

Najveće iznenađenje stiglo je već na samom početku koncerta: po prvi put nakon više od desetljeća, bend je otvorio koncert sa eksplozivnom "Welcome to the Jungle", dok je uobičajeni opener "It’s So Easy" pomaknut nešto dublje u set. Fanovi su također uživali u moćnim baladama poput "November Rain", "Estranged" i "Patience", ali i u energičnim himnama "Sweet Child O’ Mine", "Nightrain" i završnoj "Paradise City".

Na drugom koncertu u okviru turneje, koji je održan u Jokohami (Japan), bend je dodatno osvježio repertoar i unio čak 6 novih pjesama u set listu, od kojih je jedna i obrada grupe Thin Lizzy - "Thunder and Lightning", što nagovještava da su spremni da iznenade iz večeri u večer. Sa Guns-ima se nikad ne zna — jedan dan sviraju obrade Boba Dylana i Glen Campbella, sljedeći vas zatrpaju dubokim rezovima sa Use Your Illusion ili rijetko izvođenim pjesmama sa Chinese Democracy.

I upravo zato, ono što nas čeka u Beogradu 18. srpnja na Ušću ostaje potpuno neizvjesno. Jedno je sigurno: biće glasno, moćno i nezaboravno.

Ulaznice za beogradski šou u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a (18. srpanj, Ušće park) i dalje su dostupne putem web stranica efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity.