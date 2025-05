Evo što je ove godine tema Sarajevo Photography Festivala

Četvrto izdanje Sarajevo Photography Festivala, vodećeg fotografskog događaja u jugoistočnoj Europi, održat će se od 9. do 15. lipnja 2025. na više lokacija diljem Sarajeva.

Festival i dalje raste kao ključna platforma za fotografe, kustose, galerije i ljubitelje umjetnosti iz cijelog svijeta, nudeći jedinstven prostor za istraživanje suvremenih društvenih i ekoloških tema.

Weltschmerz, pojam koji obuhvaća melankoliju nastalu iz jaza između ideala i stvarnosti, ovogodišnja je kustoska tema festivala. Kroz izložbe, radionice, predavanja i projekcije, festival istražuje gubitak, promjenu i otpor - potičući umjetnike da fotografiju koriste i kao umjetnički medij i kao alat za kritičko promišljanje.

Ove godine festival stavlja poseban naglasak na fotoknjige i self-publishing kao trajne oblike umjetničkog izražavanja. Promoviranjem ovih medija, festival podržava dublje i opipljivije pripovijedanje te potiče kulturu neovisnog izdavaštva na regionalnoj fotografskoj sceni.

Jedan od vrhunaca festivala je izložba Leaving and Waving američke umjetnice Deanne Dikeman u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Tijekom 27 godina, Dikeman je dokumentirala ponavljajuće oproštaje sa svojim ostarjelim roditeljima u Sioux Cityju, pretvarajući osobnu tugu u tihu, univerzalnu meditaciju o obitelji, vremenu i gubitku.

U Galeriji Manifesto, fotografski kolektiv Belgrade Raw i Jelena Nikolić predstavit će iskren pogled na svakodnevne emocije kroz izložbu Not many things disgust me, a lot of things make me sad. Bamburci Dženata Drekovića u Historijskom muzeju, istraživat će pamćenje i identitet, dok će Umjetnička galerija ugostiti radove finalista međunarodnog natječaja iz gotovo 60 zemalja. Na Trgu Susan Sontag, Solar Portraits Rubéna Salgada Escudera zabilježit će globalne priče o identitetu i tehnologiji kroz slike osnažene svjetlom.

Uz izložbe, festival nudi i obrazovne programe - panel diskusije, predavanja i radionice - osmišljene kako bi otvorili dijalog među disciplinama i generacijama. Cilj ovih događaja je produbiti angažman javnosti s fotografijom i njenom evoluirajućom ulogom u suvremenoj kulturi.

Natjecateljski program ostaje središnji stup festivala, a pobjednici će biti proglašeni u osam kategorija: portret, život, moda, pejzaž, događaj, dokumentarna, konceptualna i mobilna fotografija. Pobjednici u kategorijama dobit će nagrade sponzorirane od strane Canona i festivalski trofej, dok će pobjednik Grand Prixa biti nagrađen s 2.000 eura. Ukupni nagradni fond iznosi 7.000 eura.

Međunarodni žiri - u kojem se nalaze direktorica PhotoVoguea Alessia Glaviano, dokumentarna fotografkinja Kiana Hayeri, direktorica izložbi u Fotografiska Berlin Marina Paulenka i kustos i povjesničar umjetnosti Irfan Hošić - odabrat će pobjednike. Svečana dodjela nagrada održat će se u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a nakon toga će uslijediti posebna izložba nagrađenih radova.

Sada, u svom već četvrtom izdanju, Sarajevo Photography Festival je postao ključna platforma za suvremenu fotografiju u jugoistočnoj Europi. Povezujući etablirane i nove glasove iz regije i šire, festival nastavlja jačati regionalnu scenu, istovremeno potičući međukulturnu razmjenu i nove načine vizualnog pripovijedanja.

Aida Redžepagić, direktorica i osnivačica Sarajevo Photography Festivala, istaknula je: "Sarajevo Photography Festival postao je ključna platforma za regionalne i globalne umjetnike, gdje fotografija služi kao umjetnički izraz i kritički alat za istraživanje društvenih pitanja. Ovogodišnja tema, Weltschmerz, poziva na razmišljanje o gubitku, promjeni i otpornosti."

Jelena Janković, programska direktorica Sarajevo Photography Festivala, izjavila je: "Naš četvrti izdanak slavi i tradicionalnu i suvremenu fotografiju, naglašavajući identitet, pamćenje i tehnologiju. Veselimo se što nastavljamo poticati dijalog i predstavljati najinovativnije talente kroz naše obrazovne programe i natjecanje."

Cjelokupni program za 2025. godinu bit će uskoro dostupan na: www.sarajevophotofest.com.