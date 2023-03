Serija koja ruši svaki kliše kada su u pitanju žene, a nećete ju moći prestati gledati!

Claire Danes, Jesse Eisenberg, Fleishman is in Trouble Foto: Profimedia

Preporuke serija su već postale svakodnevnica, te vam sigurno više ljudi savjetuje da morate pogledati nešto. Onda kada pogledate niste sigurni zašto ste pogledali, i prestanete vjerovati u sve te silne preporuke, ali ovu seriju jednostavno morate pogledate. Zaista je jako, jako dobra. Vjerujte mi.

Fleishman is in Trouble je serija koja ruši svaki kliše kada su u pitanju žene, što one sve ''trebaju'' podnijeti emocionalno i fizički, ali i na detaljan način prikazuje perspektivu muškarca koji prolazi kroz razvod koju nemamo često priliku gledati tako detaljno u TV serijama i filmovima. TV adaptacija romana Taffy Brodesser- Akner, usredotočuje se na emocionalna stanja kroz koja prolazimo individualno, u paru, te na najrealističniji mogući način prikazuje brak i sve izazove koje nosi sa sobom.

Ovu sjajnu dramsku mini seriju čiju je adaptaciju pisala i sama spisateljica romana, Taffy Brodesser- Akner, ima više redatelja, ali najviše epizoda su režirali Shari Springer Berman i Robert Pulcini.

Karijeristica sa Manhattana ostavi svoje dvoje djece bivšem suprugu dok on spava, te jednostavno nestane. Sam početak je dovoljan da potpuno zaokupi vašu pozornost, ali ono što je meni bilo genijalno je da u 6 od 8 epizoda gledamo radnju iz perspektive muškarca. Ovo nije ništa revolucionarno niti šokantno, ali nije vizura iz koje gledamo razvod na malim ekranima tako često.

Scenarij je tako vješto i kreativno napisan da nas taj prvi dio koji gledamo kroz perspektivu sjajnog Jesseja Eisenberga zakači za male ekrane i njegova vizura je jedino što nam je bitno. Već formiramo mišljenje o njegovoj groznoj bivšoj ženi koja se čini kako je zamrzila i njega i njihovu djecu. Žalimo glavnog lika i ne obraćamo pozornost na to da njegova žena zaista nije došla po njihovu djecu, i nije nas niti briga da li je mrtva, pobjegla, ili sretna s nekim drugim. Režijski je ovo jedna od serija koja je savršeno izrežirana. Springer Berman i Pulcini, kao i drugi redatelji, svaku su epizodu kreirali bez greške. Simpatična i sarkastična naracija koja nas vodi kroz sve epizode ključan je detalj koji na kraju poveže čitavu priču, te joj da jednu novu dimenziju koja će vas sigurno ponukati da kupite istoimeni roman. Redatelji su na komično tužan način prikazali svijet i članove visokog njujorškog društva, te vješto seciraju laži koje nam serviraju o zauvijek sretnim brakovima i odnosima. Oni na realan način prikazuju melankoliju koja se prikrada u srednjim godinama, post porođajnu depresiju, mitove o odnosima i braku, ali i kako razvod utječe na djecu. Kao i roman, serija je dokaz kako napokon možemo gledati stvarne odnose između muškaraca i žena na televiziji. Kreatori serije, na čelu sa spisateljicom i scenaristicom, napravili su seriju koja dugo ostane sa vama, i seriju sa kojom ćete se moći poistovjetiti gotovo u svakoj epizodi. Od redateljske odluke da se doslovno okrene kadar naopako kako bi još više podcrtali emocionalno stanje lika, pa do snažne scene gdje žena gleda u direktno u kameru i vrišti samo kako bi mogla prodisati, kreativne su odluke koje daju ovoj seriji onaj X faktor koji se ne dešava često. Serija vas na neočekivan način razbudi i iznenadi na samom kraju, dok nas zapravo podsjeća da moramo svaku priču gledati iz barem dvije perspektive kako bi došli do istine.

Jesse Eisenberg igra lik Dr.Toby Fleishmana, odnedavno razvedenog doktora kojem jednostavno nije jasno kako se našao u situaciji da je razveden sa dvoje djece, te bivšom ženom za koju misli da ga mrzi. Eisenberg ima veoma specifičnu glumačku igru generalno, te nije glumac koji vam se svidi na prvu. U ovom seriji taj njegov čudan pogled, istrzanost, brz govor, i čudljiva narav igraju za njegov lik savršeno. Njegov dječački izgled i cinizam koji ga konstantno prati, čine njegov lik vjerodostojnim. Eisenbergova gluma je dosljedna, jasna, i sa točno onoliko sarkazma da nam dozvoli da mu se smijemo, ali sa dovoljno genijalno odigranih emotivnih scena gdje nam ga je iskreno žao. Za mene je ovo njegova najbolja uloga, a mislim da će iznenaditi i vas.

Uz Eisenberga, gledamo i Lizzy Caplan koja utjelovljuje lik Libby Epstein. Libby je Tobyeva najbolja prijateljica koja je ujedno i naratorka serije, te žena koja preispituje sebe i svoj brak. Caplan je apsolutno zadivljujuća u ovoj ulozi, i jedna je od likova s kojima se većina žena može poistovjetiti. Od ženskih likova, Caplan je ona kojoj osobno najviše povjerujem, i bilo je zaista divno gledati u ulozi koja je drugačija od prijašnjih.

Lik kojeg najviše gledamo u flashbackovima, ali dobije svoje dvije epizode na kraju, je lik Rachel Fleishman koju igra genijalna Claire Danes. Danes je žena koja je nestala, žena koju apsolutno ne razumijemo, i osoba sa kojom se u 6 epizoda nikako ne možemo povezati. Zadnje dvije epizode daju njezinom liku novi život, te na kraju ispadne lik kojeg najviše razumijemo. Za glumicu igrati takav lik je iznimno težak zadatak, a Danes je zaista briljirala.

Fleishman is in Trouble je na prvu serija o razvedenom muškarcu, ali je zapravo serija koja se bavi svakodnevnim i bolnim temama kroz koje svatko prođe u jednom trenutku života. Ovo je serija koja je napravljena na zanimljiv i komičan način koji će vas kupiti na prvu, ali u isto vrijeme će vas rastužiti u svojim realnim prikazima odnosa prema drugima, ali i prema samom životu.

Serija je koja ruši mnoge mitove kojim smo filovani od malih nogu, i serija je u kojoj napokon možemo gledati ženu kako doživljava nervni slom bez da okrenemo glavu.

Fleishman is in Trouble je jedna od najboljih serija koje sam ikada pogledala, i definitivno je jedna od boljih preporuka koje sam i sama dobila u zadnje vrijeme. S toga, od srca vam preporučujem ovu seriju koju nećete moći prestati gledati.