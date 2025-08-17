Drugi dan Sarajevo Film Festivala glumcu Stellanu Skarsgårdu uručena nagrada

Počasno srce Sarajeva na drugoj večeri Sarajevo Film Festivala pripalo je švedskom glumcu.

Glumcu Stellanu Skarsgårdu, kao priznanje za izniman doprinos filmskoj industriji i izuzetnu glumačku karijeru, u Ljetnom kinu Coca-Cola sinoć je uručeno Počasno Srce Sarajeva. Skarsgårdu je Počasno Srce Sarajeva uručio Mirsad Purivatra, predsjednik Obala Art Centra, osnivač i organizator Sarajevo Film Festivala.

''Večeras smo u Sarajevu ponovno ugostili jednog od velikih glumaca našeg vremena i istinskog prijatelja ovog Festivala. Stellan Skarsgård prvi put je bio s nama 2009. godine, kada je govorio o svojoj ljubavi prema Sarajevu i Festivalu koji, prema njegovim riječima, ostaje beskompromisan u svom cilju da istakne teme od velikog značaja, podcrtane intenzivnom žudnjom za životom. U ime Sarajevo Film Festivala, kao priznanje za izuzetan doprinos kinematografiji i trajno prijateljstvo s Festivalom i gradom, čast mi je uručiti Počasno Srce Sarajeva Stellanu Skarsgårdu'', rekao je Mirsad Purivatra.

''Ovo je više nego što sam očekivao. I ovo je sjajno kino. Bio sam ovdje prije 16 godina, a po mom sinu, koji je tada bio beba, vidim koliko brzo vrijeme prolazi. Dobiti ovakvu nagradu je kao oproštaj i zlatni sat od tvrtke, koji kaže da ste dobro radili, ali ste završili, zbogom. Ali ja to vidim kao novi početak", istaknuo je Stellan Skarsgård.



Nakon što je večer ranije politička crnohumorna akcijska komedija PAVILJON otvorila 31. Sarajevo Film Festival, ekipa filma došla je na druženje s novinarima i festivalskim gostima u programu Grand kafa sa… Redatelj Dino Mustafić te glumci Rade Šerbedžija, Branka Petrić, Jasna Diklić, Vladimir Jurc Lali i Zijah Sokolović predstavili su film o pripadnicima treće dobi koji odluče nasilno uzeti ono što bi im trebalo pripadati. Tijekom razgovora ekipa filma je istaknula zadovoljstvo sarajevskom publikom, ali i ogorčenje dehumanizacijom našega društva. „Bilo je vrlo emotivno, ali gledati film s tolikom publikom zapravo je uznemiravajuće. Nestrpljivo očekujete kako će ljudi oko vas reagirati. Zato smo još više dirnuti iskrenom reakcijom publike, jer smo osjetili da nas svim srcem podržavaju“, izjavila je glumica Jasna Diklić, izrazivši zadovoljstvo cijele ekipe predivnim aplauzom kojim su nagrađeni nakon projekcije. „Nije lako igrati crnu komediju, jer se mora pronaći idealna mjera. To su likovi za koje morate povjerovati da su mogući, da ćete vjerovati da postoje takvi ljudi koji će zbog uvjerenja čak i pucati na prolaznike, jer u ovoj situaciji više nitko nije nevin“, izjavio je Dino Mustafić, dodavši da mu je žao što na Festival nije mogao doći scenarist Viktor Ivančić, inače rođeni Sarajlija. Ivančić je scenarij napisao prema vlastitoj priči „Paviljon“ iz knjige „Radnici i seljaci“, a koscenarist je Emir Imamović Pirke. Posebnost filma je da je ispred kamere okupio niz regionalnih glumačkih legendi, ali i da se iza crnoga humora i akcijskih scena skriva ozbiljan film koji progovara o dostojanstvu, starosti i društvenoj marginalizaciji.



Svjetskom premijerom filma VIDRA redatelja Srđana Vuletića, sinoć je u Narodnom pozorištu Sarajevo, počeo Natjecateljski program - igrani film 31. Sarajevo Film Festivala. Radnja filma prati Hanu, sramežljivu šesnaestogodišnju djevojku, potajno zaljubljenu u školskog kolegu iz lokalnog dua Luka & Balša, poznatog s društvenih mreža. Sljedećeg jutra Hana gubi oca. Dok se porodica raspravlja o tome kako treba da izgleda „prava“ sahrana, Hana se suočava s majčinom nesposobnošću da se odupre zahtjevima muškaraca. Razočarana i zbunjena, Hana bježi na jezero. Tamo je čeka novo razočaranje... Program u novoj kategoriji Sarajevo Film Festivala, Open Air premijere, počeo je u UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad, premijerom filma RADIO RAMBO AMADEUS redatelja Dušana Varde. Internacionalna glazbena zvijezda Rambo Amadeus tijekom karijere duže od četrdeset godina, postao je važna osoba u sferi glazbe, poezije, jedrenja, filozofije, marketinga i političke povijesti ovog dijela Europe. Film prati razmišljanja, probe i razvoj njegove ideje iz 2022. godine kada je odlučio pokrenuti svoj radioprogram.



Danas u sklopu Natjecateljskog programa – igrani film, u Narodnom pozorištu vas očekuju svjetske premijere filmova VJETRE, PRIČAJ SA MNOM, redatelja Stefana Đorđevića, i film FANTASY, redateljice Kukle. U sklopu programa U fokusu, prikazivat će se film Sergeja Loznitse, SAT PALEONTOLOGIJE. U Ljetnom kinu Coca-Cola održat će se projekcija filma SNOVI, redatelja Michela Franca, a u sklopu programa UniCredit Summer Screen, PJESNIK, kojeg je režirao Simón Mesa Soto. U okviru programa Open Air premijere u UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad očekuje vas IZGUBLJENI DREAM TEAM, redatelja Jure Pavlovića.



Detaljan program i sve informacije možete pronaći na službenoj stranici www.sff.ba kao i na društvenim mrežama festivala.

31. Sarajevo Film Festival održava se do 22. kolovoza.



