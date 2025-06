Drugi dan Ponta Lopud Film Festivala obilježila razmjena znanja i prikazivanje Bjelogrlićevog filma

Filmske večeri na Lopudu nastavljaju se do subote, a prijevoz brodom iz Dubrovnika besplatan je za sve posjetitelje.

Drugi dan jubilarnog Ponta Lopud Film Festivala potvrdio je njegovu ulogu jedinstvene platforme za razmjenu znanja, inspiraciju i povezivanje filmskih profesionalaca iz regije i svijeta. U nadahnjujućem otočnom ambijentu, sudionici su kroz niz masterclassova imali priliku iz prve ruke upoznati ključne aspekte suvremene filmske industrije – od financiranja filmova i filmske glazbe do produkcijskih strategija.

Jutro u Kneževom dvoru otvorio je Marlon Vogelgesang, glavni izvršni direktor Media Finance Capitala, koji je na svom masterclassu sudionicima približio složeni svijet financiranja nezavisnog filma. Kroz konkretne primjere, Vogelgesang je govorio o tome kako film postaje tržišna vrijednost, kako se upravlja rizicima i osigurava financijska održivost projekta, ali i o razlikama između europskog i američkog modela financiranja te izazovima koje donosi rad s javnim i privatnim sredstvima. Posebno je istaknuo važnost razumijevanja komercijalne realnosti i potrebu za uravnoteženjem umjetničkih i tržišnih ciljeva.

''U filmskoj industriji često postoji nesklad između onoga što žele financijske institucije i onoga što zapravo zanima publiku. Kada većina odluka o financiranju proizlazi iz financijskih motiva, postoji rizik da se odgovara na očekivanja institucija koje dodjeljuju sredstva, umjesto da se stvara ono što doista dopire do gledatelja'', istaknuo je Vogelgesang.

Slijedio je iznimno posjećen masterclass Suzane Perić, hrvatsko-američke glazbene montažerke i profesorice na NYU Steinhardt, koja je na primjerima filmova poput ''Kad jaganjci utihnu'' (1991.), ''Gospodar prstenova: Prstenova družina'' (2001.) i ''Barbie'' (2023.) pokazala važnost uloge glazbe u filmu te kako glazba ulazi u proces stvaranja filma – od prvih ideja do završnog miksa zvuka. Perić je istaknula važnost kreativne suradnje između redatelja i skladatelja, te slobode eksperimentiranja, naglašavajući da glazba ne nastaje prema pravilima, već prema potrebama same priče i emocijama likova:

''Redatelji često osjećaju nesigurnost jer ne govore 'jezik glazbe', ali važno je da glazba otkrije skrivene slojeve priče i prati narativ, a ne da bude ograničena tehničkim detaljima. U konačnici, važno je dati sebi i suradnicima slobodu da istražuju i riskiraju, jer jedino tako glazba može uistinu produbiti filmsko iskustvo.''

Poslijepodne je obilježio masterclass Dragana Bjelogrlića ''Formula za balkanski blockbuster'', održan pod moderacijom Krešimira Macana, na kojem je jedan od najutjecajnijih autora regije otvoreno govorio o izazovima i prilikama stvaranja regionalnih kino hitova, s posebnim naglaskom na autentičnost priče i razumijevanje publike.

''S godinama sam kroz svoje filmove uvijek tragao za ljudskošću i istinitom pričom, iako su sve te priče uvijek imale i neku dozu bajke. Čini mi se da je danas, u ovom ludom vremenu, još važnije zadržati autentičnost i govoriti o stvarima koje su nam bitne, bez obzira na pritiske tržišta ili očekivanja publike. Na kraju, najvažnije je da film ostane iskren i da pronađe put do ljudi, kao što je to bio slučaj i s mojim filmovima koji su uspjeli vratiti publiku u kina, čak i u najtežim vremenima'', zaključio je Bjelogrlić.

Večernji program u vrtu Hotela Grand donio je projekciju filma ''Čuvari formule'' (2023.), povijesnu dramu smještenu u Institut za nuklearne znanosti Vinča 1958. godine, u vrijeme Hladnog rata. Film donosi napetu priču o borbi za život skupine jugoslavenskih znanstvenika nakon nesreće u reaktoru, a temeljen je na istinitim događajima koji su obilježili povijest znanosti i medicine. Festivalskoj publici film je osobno predstavio redatelj Dragan Bjelogrlić.

Jutarnji program zadnjeg dana festivala otvorit će masterclass „Od romana do ekrana: Iza kulisa nastanka filma On Swift Horses“, na kojem će redatelj Daniel Minahan i producent Peter Spears sudionicima približiti sve ključne faze nastanka nezavisnog filma – od adaptacije romana do distribucije. Nakon toga slijedi okrugli stol sa stručnjacima filmske industrije pod vodstvom Marka Kermodea, a večer će obilježiti hrvatska premijera filma ''On Swift Horses'' (2024.), koju će publici osobno predstaviti Minahan i Spears u vrtu Hotela Grand.

Za vrijeme trajanja Festivala, za publiku je organiziran i poseban prijevoz brodom Argosy iz Dubrovnika. Polazak s Lapadske obale ispred Ekonomskog fakulteta je u 18:00 sati, a povratak s Lopuda (ispred hotela Lafodia) u ponoć.

Kreativna platforma Ponta Lopud nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događaja, koji će filmsku umjetnost slaviti od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.