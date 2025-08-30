Glazbenik nominiran za Grammy oduševio publiku drugoga dana jazz festivala na Lopudu

Nakon sjajnog početka festivala, drugi dan trećeg Ponta Lopud Jazz Festivala sudionici i posjetitelji uživali su u vrhunskim jazz izvedbama i inspirativnim masterclassovima u Kneževu dvoru, jednom od najznačajnijih povijesnih lokaliteta otoka.

Jutarnji masterclass otvorila je ovogodišnja rezidencijalna jazz majstorica Terri Lyne Carrington, četverostruka dobitnica Grammyja i osnivačica zbirke New Standards: 101 Lead Sheets by Women Composers. Sudionicima je predstavila važnost stvaranja sigurne i podržavajuće umjetničke zajednice te podijelila priču o inspiraciji za ovu zbirku, koja je nastala kao odgovor na studentsku izvedbu u kojoj je u „bibliji jazz jamova“ The Real Book bila zastupljena samo jedna skladba koju je napisala žena. „Stvorila sam prostor u kojem mlade žene mogu učiti bez straha od pretjerane kritike koju možda osjećaju u drugim okruženjima. Ono što me iznenadilo je to što su i mladići željeli biti u tom prostoru kako bi mogli učiti o izvrsnosti. Shvatila sam da podučavam na način na koji su i mene podučavali, stvarajući atmosferu u kojoj je moguće postaviti bilo koje pitanje. Sve je to utkano u samu glazbu“, istaknula je Carrington. U radionici su sudionici imali priliku upoznati se s materijalom s pratećeg albuma iz zbirke te ga i odsvirati, a potom je uslijedio jam session.

Kasnije su Sofia Rei, Michael Mayo, Ben Wendel i umjetnička direktorica festivala Thana Alexa održali drugi masterclass pod nazivom tijekom kojega su kroz praktične primjere i savjete otkrivali mladim glazbenicima mogućnosti koje efekt-pedale mogu poslužiti kao alat za razvoj zvučnih ideja, slobodnu improvizaciju i kreativno izražavanje.

Glazbeni vrhunac večeri bio je koncert saksofonista Bena Wendela uz pratnju glazbenika Shaija Maestra, Joea Sandersa i Antonija Sáncheza, koji su publici predstavili autorska djela i omiljene jazz standarde iz Wendelove bogate diskografije, uključujući glazbu s albuma All One (2023.), nominiranog za nagradu Grammy. „Ovo iskustvo doista je jedinstveno, puno pozitivne energije, prijateljstva i osjećaja zajedništva. Kroz nekoliko dana ispunjenih glazbom svi smo se mogli iskreno povezati, puno naučiti jedni o drugima i istinski uživati.

Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam bio dio ovog festivala, a posebno zahvaljujem Thani Alexi na pozivu i ukazanom povjerenju“, svoje je dojmove podijelio Wendel. Njegov dinamični i inovativni zvuk uveo je publiku u posebnu glazbenu atmosferu, nakon čega je uslijedio večernji jam session pod umjetničkim vodstvom Thanе Alexe, pružajući tako prostor za improvizaciju i spontanost među sudionicima festivala.

Treći i posljednji dan festivala donosi koncert međunarodno priznatog vokalista i multiinstrumentalista Michaela Mayoa, koji će u pratnji Andrewa Freedmana, Nicka Campbella i Robina Baytasa zatvoriti ovo nezaboravno glazbeno putovanje na Lopudu spojem jazza i R&B-ja. Time će se zaokružiti još jedno izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala, u duhu vrhunskih izvedbi i edukativnih programa koje festival njeguje iz godine u godinu.

Ulaznice za večernje koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a za posjetitelje iz Dubrovnika osiguran je besplatan prijevoz brodom Argosy koji polazi svaki dan u 18 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred Sveučilišta, a povratak je ispred hotela Lafodia u 00:15, s iznimkom 29. kolovoza kada je povratak organiziran na u glavnoj lopudskoj luci.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događanja i slavi filmsku umjetnost od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.

