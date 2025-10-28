Obožavatelji su srušili mrežne stranice prodajnih platformi u iščekivanju koncerata Jale i Bube – turneja GOAT zapalila je regiju

iše od deset gradova nalazi se na karti GOAT turneje najvećeg regionalnog dvojca, a prvi će se koncert održati za mjesec dana – 29. studenoga u Skoplju.

Vijesti o turneji preplavile su portale diljem regije, a publika je pohrlila kupovati ulaznice do te mjere da su padale mrežne stranice na kojima se one prodaju.

Prvi najavljeni koncerti u Skoplju (dvorana Jane Sandanski, 29. studenoga) i Stuttgartu (MHP Arena, Ludwigsburg) gotovo su u potpunosti rasprodani — i to u rekordnom roku.

Poznat je i datum koncerta u Areni Zagreb – 9. svibnja 2026., dok će u prvom poglavlju turneje uslijediti i nastupi u Beogradu, Zürichu, Beču, Sarajevu, Ljubljani i Düsseldorfu.

„U protekle dvije godine, zajedno s timom koji stoji iza brenda Belgrade Music Week, radili smo na tome da ovo bude najbolje što smo ikada napravili. Mislim da je ovo kruna naše karijere. Neka djela govore za nas“, izjavio je Jala Brat povodom najave turneje u suradnji s platformom Music Week.

Organizaciju i produkciju cjelokupne GOAT Tour turneje potpisuje SKYMUSIC, kompanija koja je u posljednjem desetljeću redefinirala standarde regionalne produkcije uživo.