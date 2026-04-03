Proslavio se u hit-seriji za tinejdžere, no malo tko zna da je čuvao veliku tajnu

Iako se možda nećete odmah sjetiti imena Davida Henrieja, njegovo lice zasigurno će vam biti poznato zahvaljujući serijama "Wizards of Waverly Place" i "Kako sam upoznao vašu majku".

Disneyjeve serije godinama su bile rasadnik mladih talenata koji su kasnije izgradili velike karijere u filmskoj i televizijskoj industriji. Mnogi danas poznati glumci upravo su na Disney Channelu napravili prve ozbiljne korake pred kamerama, a uloge u popularnim teen serijama često su im bile odskočna daska prema svjetskoj slavi.

Put mnogih Disneyjevih zvijezda često je nepredvidiv, no David Henrie uspio je izbjeći zamke koje su pratile mnoge njegove vršnjake i izgraditi stabilnu karijeru – i izvan ekrana i u privatnom životu.

Galerija 9 9 9 9 9

David Henrie - 1 Foto: YouTube Screenshot

David Henrie - 1 Foto: Profimedia

David Clayton Henrie je rođen 11. srpnja 1989. u Mission Vieju u Kaliforniji, a odrastao je u Arizoni prije nego što se s obitelji preselio bliže Hollywoodu kako bi ostvario glumačke ambicije. Njegova majka bila je menadžerica talenata, što mu je dodatno otvorilo vrata industrije zabave.

Već kao dječak počeo je odlaziti na audicije, a prve uloge ostvario je početkom 2000-ih u serijama poput "That’s So Raven", "NCIS" i "The Pitts".

David Henrie - 6 Foto: Profimedia

David Henrie - 2 Foto: Profimedia

Pravi proboj dogodio se 2007. godine kada je dobio ulogu Justina Russa u Disneyjevoj hit seriji "Wizards of Waverly Place", koja se emitirala do 2012. godine. Serija je postala jedan od najvećih Disneyjevih uspjeha tog razdoblja, a Henrie je kao najstariji brat u čarobnjačkoj obitelji brzo osvojio publiku. Upravo ta uloga obilježila je njegovu karijeru i donijela mu globalnu popularnost.

Paralelno s Disneyjem, Henrie je imao važnu ulogu u popularnoj seriji "Kako sam upoznao vašu majku", gdje je glumio Lukea, sina glavnog lika Teda Mosbyja. Zanimljivo je da je bio jedan od rijetkih koji su znali kako će serija završiti – i to čak osam godina prije finala. Producenti su mu već u ranim sezonama otkrili ključne detalje kako bi unaprijed snimili određene scene, a Henrie je morao potpisati strogi ugovor o tajnosti i nikome nije smio otkriti kraj.

David Henrie - 1 Foto: YouTube Screenshot

David Henrie - 4 Foto: YouTube Screenshot

Nakon Disneyjeve ere, Henrie je nastavio graditi karijeru u filmu i televiziji. Pojavio se u projektima poput "Little Boy" i "Walt Before Mickey", a sve više se posvetio radu iza kamere kao redatelj i producent. Režirao je film "This Is the Year" te sudjelovao u brojnim projektima kao scenarist i izvršni producent, pokazujući da želi dugoročnu karijeru u industriji, a ne samo status bivše dječje zvijezde.

David Henrie - 8 Foto: Profimedia

David Henrie - 4 Foto: Profimedia

Veliki povratak na Disney dogodio se s projektom "Wizards Beyond Waverly Place", spin-offom originalne serije, u kojem ponovno glumi Justina Russa, ovaj put kao odraslog čovjeka i mentora mlađim generacijama čarobnjaka. Henrie je ujedno i izvršni producent serije, čime je dodatno učvrstio svoju ulogu kreativca iza projekta, ali i povezanost s Disneyjem i publikom koja je odrasla uz njega.

Za razliku od mnogih bivših dječjih zvijezda, Henrie je privatni život držao relativno stabilnim. Od 2017. godine u braku je s bivšom Miss Delawarea Marijom Cahill, s kojom ima troje djece. Otvoreno govori o svojoj katoličkoj vjeri, koja mu, kako ističe, igra važnu ulogu u životu i donošenju odluka. Upravo obitelj i duhovnost često navodi kao ključne temelje svoje stabilnosti.

David Henrie - 3 Foto: Profimedia

David Henrie - 5 Foto: Profimedia

Henrie danas djeluje kao glumac, redatelj i producent, a 2026. godine pokrenuo je i vlastitu emisiju "Seeking Beauty", dodatno proširujući svoj kreativni rad.

Njegova karijera pokazuje kako je moguće uspješno prijeći put od dječje zvijezde do ozbiljnog autora i obiteljskog čovjeka – bez velikih skandala, ali uz kontinuiran rad i razvoj.

