Pretraži
Omiljena glumica

Kako danas izgleda zvijezda kultnog ''Povratka u budućnost''? U 65. godini i dalje plijeni pažnju

Piše K.D., Danas @ 21:11 Nekad i sad komentari
Lea Thompson Lea Thompson Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Zvijezda kultne trilogije desetljećima je gradila uspješnu glumačku karijeru, a danas je jednako poznata po svojoj obitelji i kćeri Zoey Deutch, jednoj od najtraženijih glumica mlađe generacije.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Remarkably Bright Creatures donosi priču o gubitku, nadi i novim počecima
Dirljiva priča
Prijateljstvo kakvo još niste vidjeli: Ovaj film osvojit će vas već u prvom kadru
Lea Thompson iza sebe ima impresivnu karijeru i skladan obiteljski život
Omiljena glumica
Kako danas izgleda zvijezda kultnog ''Povratka u budućnost''? U 65. godini i dalje plijeni pažnju
Verónica de la Asunción Soto Román preko noći postala je internetska senzacija
zvijezda s tribina
Tko je Kolumbijka koja je osvojila društvene mreže? Postala je jedna od najpoznatijih navijačica Svjetskog prvenstva
Tajna Hollywood walk of famea
Plaćeni sjaj
Holivudski prestiž ima cijenu: Neki glumci sami financiraju svoju zvijezdu
Adriana Ćaleta-Car podijelila emotivan prizor s Dujom i djecom
Emotivan trenutak
Duje Ćaleta-Car u zagrljaju djece: Objava koja govori više od riječi
Tko je partnerica Petra Sučića? Studentica Matea Rak osvojila je srce hrvatskog reprezentativca
lijepa plavuša
Tko je supruga 22-godišnjeg Petra Sučića? Samozatajna je studentica zdravstva
Ana Rucner primila je Zlatnu plaketu za Ličnost godine
morala se pohvaliti
Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!"
Mate Bulić zabrinuo fanove
"baš mi je žao..."
Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
Tko je Ana Vlašić, supruga Nikole Vlašića?
misteriozna Ana
Znate li tko je supruga Nikole Vlašića? Jedna je od najtajanstvenijih žena među Vatrenima
Jelena Rozga podijelila publiku svojim outfitom s posljednjeg koncerta
''zgodna žena, ali...''
Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge pokrenuo raspravu na društvenim mrežama
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Četiri osobe upucane u Massachusettsu
U SAD-u
Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane
Građani bježe od ekstremnih vrućina u prirodu: Kupališta su puna, a radnici na otvorenome suočavaju se s opasnim temperaturama
Svi dišu na škrge
Meteorolog Čačić najavio kada stiže kraj toplinskog vala, a nutricionist udijelio važan savjet uslijed velikih vrućina
Pao manji avion u Francuskoj
manji zrakoplov
Pao avion u Francuskoj, nema preživjelih: Poginule medicinske sestre i padobranci
show
Ana Rucner primila je Zlatnu plaketu za Ličnost godine
morala se pohvaliti
Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!"
Tko je partnerica Petra Sučića? Studentica Matea Rak osvojila je srce hrvatskog reprezentativca
lijepa plavuša
Tko je supruga 22-godišnjeg Petra Sučića? Samozatajna je studentica zdravstva
Mate Bulić zabrinuo fanove
"baš mi je žao..."
Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
zdravlje
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Oprez!
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Bol u peti: Najčešći uzrok nije petni trn, a mnogi ga ignoriraju godinama
Vrlo čest simptom
Bol u peti: Najčešći uzrok nije petni trn, a mnogi ga ignoriraju godinama
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
zabava
Uočili jugić na cesti, ali pravo iznenađenje uslijedilo je kad su vidjeli registraciju
Slučajnost ili…?
Uočili jugić na cesti, ali pravo iznenađenje uslijedilo je kad su vidjeli registraciju
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Traumatično iskustvo
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Nisu bili spremni za sunčanje, a posljedice boli i gledati
Jao…
Nisu bili spremni za sunčanje, a posljedice boli i gledati
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi ruševinama potresa u Venezueli!
Strašna tragedija
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi u ruševinama nakon potresa!
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Hvali Vatrene
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Perišić otkrio: "Bio sam jako blizu povratka. Znaju gdje sam"
Opa!
Perišić otkrio: "Bio sam jako blizu povratka. Znaju gdje sam"
tv
Tajne prošlosti: Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
TAJNE PROŠLOSTI
Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
Tajne prošlosti: Sve je snimila – sada je u njenim rukama
TAJNE PROŠLOSTI
Sve je snimila – sada je u njenim rukama
Daleki grad: Zanimljivosti o glumcima za koje možda niste znali
DALEKI GRAD
Zanimljivosti o glumcima za koje možda niste znali
putovanja
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju krastavac u vodu kada se digne temperatura?
Zdravo osvježenje
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju ovo u vodu kada se digne temperatura?
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
novac
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Usporedba
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Nakon pobune zbog privatnog tunela dugog pola kilometra, Porscheov milijarder prodaje povijesnu vilu
Kontroverzni projekt
Nakon pobune zbog privatnog tunela dugog pola kilometra, Porscheov milijarder prodaje povijesnu vilu
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Recept za kremasti kolač s borovnicama
PREFINO!
Ne treba vam pećnica za ovaj kremasti kolač s borovnicama, bolji je od cheesecakea
Zagreb špica: Prugasta košulja u muškom street style izdanju
EFEKTNA PROMJENA
Špicom je šetao i markantan mladi gospodin, udario je kontru muškoj ljetnoj modi
Značenje imena koje su svojoj kćeri dali nogometaš Nikola Moro i supruga Petra
KRATKO I SLATKO
Kći Nikole More nosi predivno ime koje simbolizira novi početak i nadu
sve
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi ruševinama potresa u Venezueli!
Strašna tragedija
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi u ruševinama nakon potresa!
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Hvali Vatrene
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Perišić otkrio: "Bio sam jako blizu povratka. Znaju gdje sam"
Opa!
Perišić otkrio: "Bio sam jako blizu povratka. Znaju gdje sam"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene