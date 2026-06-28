Kako danas izgleda zvijezda kultnog ''Povratka u budućnost''? U 65. godini i dalje plijeni pažnju

Zvijezda kultne trilogije desetljećima je gradila uspješnu glumačku karijeru, a danas je jednako poznata po svojoj obitelji i kćeri Zoey Deutch, jednoj od najtraženijih glumica mlađe generacije.

Lea Thompson jedno je od zaštitnih lica filmskih hitova osamdesetih godina, no njezina priča daleko nadilazi ulogu Lorraine Baines-McFly u kultnom serijalu ''Povratak u budućnost''. Od baletne škole i prvih holivudskih audicija do uspješne glumačke i redateljske karijere te obiteljskog života s redateljem Howardom Deutchom, Thompson je izgradila karijeru koja traje više od četiri desetljeća.

Lea Thompson Foto: American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Prve filmske uloge ostvarila je početkom osamdesetih, a publika ju je ubrzo primijetila u filmovima ''All the Right Moves'' s Tomom Cruiseom i Red Dawn. Pravi proboj dogodio se 1985. godine kada je utjelovila Lorraine Baines-McFly u filmu ''Povratak u budućnost'', jednoj od najuspješnijih filmskih trilogija svih vremena.

Lea Thompson Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Lik Martyjeve majke, kojeg je tumačila uz Michaela J. Foxa i Christophera Lloyda, obilježio je njezinu karijeru. Thompson je glumila u sva tri nastavka serijala, a film je desetljećima nakon premijere ostao jedan od najomiljenijih klasika popularne kulture.

Lea Thompson - 3 Foto: Instagram

Osim tog naslova, ostvarila je zapažene uloge u filmovima ''Some Kind of Wonderful'', ''Howard the Duck'' i ''The Beverly Hillbillies'', dok je na televiziji glumila u serijama poput ''Caroline in the City'', ''Switched at Birth'' i ''The Goldbergs''. Posljednjih godina sve se više posvetila i režiji televizijskih serija.

Lea Thompson - 2 Foto: Instagram

Na snimanju filma ''Some Kind of Wonderful'' upoznala je redatelja Howarda Deutcha, s kojim se vjenčala 1989. godine. Njihov brak smatra se jednim od najstabilnijih u Hollywoodu, a zajedno imaju dvije kćeri – Madelyn i Zoey Deutch.

Zoey Deutch Foto: Instagram

Obje su krenule umjetničkim putem, no najveću je popularnost ostvarila mlađa kći Zoey Deutch, koja je posljednjih godina izgradila uspješnu filmsku karijeru. Publika ju je upoznala kroz filmove ''Set It Up'', ''Zombieland: Double Tap'', ''Not Okay'' i ''Juror No. 2'', a danas se ubraja među najtraženije glumice svoje generacije.

Zoey Deutch Foto: Instagram

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Iako se danas znatno rjeđe pojavljuje u javnosti nego tijekom vrhunca slave, Lea Thompson i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica generacije koja je obilježila Hollywood osamdesetih godina. Osim glumačkih uspjeha, izgradila je i uspješnu redateljsku karijeru te često ističe kako joj je najveći ponos upravo obitelj i činjenica da su njezine kćeri uspjele ostvariti vlastite karijere, neovisno o slavnom prezimenu.

Lea Thompson - 4 Foto: Instagram

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