Znate li tko je EG Daily? Ime vam možda ne zvuči poznato, ali gledali ste je u obožavanoj seriji!

Iako mnogi ne znaju EG Daily po njezinom imenu, njezina biografija se sastoji od nekih vrlo poznatih serija.

Iako vam na prvu ime Elizabeth EG Daily neće zazvučati poznato, riječ je o glumici čiji glas ste zasigurno čuli. Danas 63-godišnja Daily, rođena kao Elizabeth Ann Guttmann, najpoznatija je po davanju glasova u animiranim serijama "Puzalice" (Rugrats) kao Tommy Pickles i "Powerpuff Girls" kao Buttercup.

Ipak, fanovi serije "Prijatelji" će Daily prepoznati kao nekadašnju Phoebeinu prijateljicu Leslie, koja joj je ukrala pjesmu "Smelly Cat" i prodala ju za reklamu. Danas, Daily je aktivna na društvenoj mreži TikTok gdje se hvali kako stoji iza glasa nekih od najpoznatijih animiranih likova, ali i nekih od najpoznatijih uvoda u seriju – onoga za seriju "Dva i pol muškarca".

EG Daily - 2 Foto: TikTok

EG Daily - 1 Foto: Profimedia

EG Daily - 2 Foto: Youtube

U jednom od recentnijih videa, objasnila je kako je u uvodnoj pjesmi pjevala dio za kojeg se činilo da ga pjeva Angus T. Jones (Jake). Mnogi njezini fanovi ispod videa se referiraju na sada već slavnu scenu iz "Prijatelja", "optužujući" ju za krađu pjesme "Smelly Cat".

Ima i onih koji komentiraju kako se nije mnogo promijenila u odnosu na dane kada je snimala "Prijatelje".

Svoju karijeru je započela još sa sedamnaest godina, a paralelno s glumom i sikronizacijom, bavila se i glazbom. Najveći uspjeh je postigla s pjesmom Say It, Say It, koja je došla do 70. mjesta liste Hot 100 magazina Billboard, a boravila je na listama i u Kanadi, Italiji, Nizozemskoj, Novom Zelandu i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Tijekom devedesetih je bila pet godina u braku s pokerašem Rickom Salomonom s kojim je dobila dvije kćeri prije nego su se rastali 2000. godine. Ipak, Salomon je danas više poznat po tome što je početkom 2000-ih snimio kućni video s Paris Hilton te po dva braka s Pamelom Anderson.

EG Daily - 2 Foto: Afp

EG Daily - 4 Foto: Afp

