Gdje je danas Biff iz "Povratka u budućnost"? Slavu je iskoristio kako bi pomogao drugima

Thomas F. Wilson svoju najpoznatiju ulogu, onu Biffa Tannena, ostvario je u kultnoj filmskoj franšizi "Povratak u budućnost".

Kultna filmska franšiza "Povratak u budućnost" nedavno je proslavila 40 godina od izlaska prvog filma.

Kada su Bob Gale i Robert Zemeckis osmislili scenarij o tinejdžeru koji uz pomoć osebujnog znanstvenika putuje u prošlost pa u budućnost, vjerojatno nisu ni slutili kako će postati film s najvećom zaradom u kinodvoranama 1985. godine, dobiti Oscara, snimiti još dva nastavka te napraviti popratne videoigre, tematske parkove, animiranu seriju i mjuzikl.

Mnogi će pamtiti negativce iz obitelji Tannen - Biffa, njegovog unuka Griffa i pretka Buforda "Mad Doga", a za uloge svih trojice odgovoran je Thomas F. Wilson. Zanimljivo, Wilson je ulogu Biffa dobio nakon višestrukih audicija, unatoč početnoj sumnji u samog sebe — u YouTube dokumentarcu "Humbly Super Famous" otvoreno je priznao da je dugo odbijao glumiti nasilnika jer je u djetinjstvu bio žrtva vršnjačkog nasilja radi svoje astme i senzibilne prirode.

Iako je Biff Tannen i dalje njegova najpoznatija uloga, Wilson se pojavljivao u nizu drugih drugih glumačkih projekata poput "Freaks and Geeks", "Lois & Clark", "Ghost Whisperer", "Boston Legal", "Blood In Blood Out", "The Informant!" i "DC’s Legends of Tomorrow". Mlađim generacijama će njegov glas biti poznat zbog posuđivanja glasa u animiranim serijama poput "SpužvaBoba Skockani", "Gargoyles" i "Nove Batmanove avanture".

Osim toga, diljem SAD-a drži stand-up komičarske nastupe, a danas aktivno vloga na YouTubeu na kojem ima preko 44 tisuće pretplatnika. Vrijedi istaknuti i kako je etablirani slikar te održava izložbe svojih slika diljem SAD-a i objavljuje na društvenih mreža. Sa suprugom Caroline u braku je 40 godina i ima četvero djece.

I dok bi se mnogi sramili neke davne uloge u kultnim filmovima, to nije slučaj s Wilsonom koji redovito pohađa fanovske konvencije i priča o Biffu Tannenu i filmovima "Povratak u budućnosti" te na taj način podiže svijest o nasilju među djecom, čineći Biffa memorabilnim likom bez romantiziranja zla.

Thomas F. Wilson - 1 Foto: Profimedia

Thomas F. Wilson nije samo "Biff iz Povratka u budućnost" — on je umjetnik koji godinama gradi karijeru kroz razne medije, inspirira generacije i sudjeluje u dijalogu s fanovima na najrazličitije načine, a to čini s jednako strašnom prepoznatljivošću, ali i toplinom koju njegovi najvjerniji pratitelji iznimno cijene.

Jeste li ikad uočili ove greške u filmu? Više o tome pročitajte OVDJE.

