Omiljeni Urkel iznenadio pojavljivanjem na crvenom tepihu nakon velike osobne tragedije

Jaleel White, poznat po ulozi Stevea Urkela, pojavio se na crvenom tepihu na premijeri filma "Happy Gilmore 2", nekoliko sati nakon što je preminuo njegov prijatelj Malcolm-Jamal Warner.

Početkom tjedna u New Yorku je održana premijera filma "Happy Gilmore 2", gotovo 30 godina od prvog nastavka. Na premijeri su se pojavili Adam Sandler, Julie Bowen i Bad Bunny koji glume u filmu, a na crvenom tepihu je bio i jedan rado viđeni gost iz svijeta televizije.

U pitanju je Jaleel White, kojeg će se fanovi humorističnih serija sjetiti kao Stevea Urkela iz serije "Pod istim krovom". Na upit novinarke se prisjetio i prijatelja Malcolma-Jamala Warnera, preminulog u dobi od 54 godine od utapanja, s kojim je glumio u seriji "Cosby Show".

Gotovo 30 godina od završetka snimanja serije "Pod istim krovom", 48-godišnji White i dalje živi svestrano, radeći kao glumac, poduzetnik, autor i suosnivač novog televizijskog projekta.

Svoju karijeru je započeo kao dijete, kada je sa samo tri godine snimao prve reklame, a sa šest godina prve serije. Pravi preokret dogodio se 1989. jednim gostovanjem u "Pod istim krovom" kao naporni susjed obitelji Winslow. Njegov Steve Urkel, šeprtljavi genijalac u tregerima nazalnog glasa, velikih naočala i čudnog smijeha je toliko oduševio gledatelje da postaje centralni lik i maskota serije.

Iako je Urkel ostao njegov najslavniji lik, White je imao još mnogo drugih likova u kojima smo ga viđali na ekranima. Od prošle godine vodi svoj kviz "Flip Side", imao je podcast u kojem su mu gosti bili tinejdžerske zvijezde, tumačio je epizodne uloge u serijama "NCIS", "Doktor House", "Divino novo ruho", "Castle", "Kosti" i "Neki novi imigranti".

Osim toga, često sudjeluje na panelima konvencija fanova s kojima se rado prisjeća Urkelovih dogodovština.

Iz jedne ranije veze ima kćer Samayu, a od svibnja prošle godine oženjen je za Nicolettu Ruhl, izvršnu direktoricu u jednoj tvrtki sportske tehnologije.

Iako je White kroz svoju karijeru pokazao raznolikost svojih uloga, jedna će biti ona najznačajnija, koja uključuje fraze poput "Did I do that?", roktanje tijekom smijeha, visoke hlače, tregere, naočale i glas po kojemu svatko zna da je upravo on Steve Urkel.

