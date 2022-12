MasterChef napustio i veliki favorit Leo, za pobjedu se bore četiri dame: "Bio mi je san da uđem u finale"

MasterChef su napustila i posljednja dva muška natjecatelja - Leo i Marko. Ispred nas je finalni tjedan showa u kojem će se za pobjedu boriti četiri djevojke.

Nervoza koja je obuzela Lea Jurešića odigrala je veliku ulogu u repliciranju mesnog jela chefa Damira Tomljanovića te je napustio MasterChef samo nekoliko dana prije finala.

"Zadnje kuhanje je bilo dosta stresno, najveći problem je bio u mom fokusu, nekako mi je u podsvijesti bila ta prečica do polufinala. To mi je izmaknulo za jedan bod tako da nekako mi je podsvjesno to bilo u glavi. Mogu reći da nekako nisam bio svoj. Manjak koncentracije i fokusa je rezultiralo time da imam loš umak i na kraju sam ispao iz showa", izjavio je Leo.

Leo je bio jedan od najvećih favorita za pobjedu i priznao je da je ostao bez ostvarenja sna.

"Drago mi je što su me ostali vidjeli kao favorita, ali isto tako mogu reći da mi je žao što nisam došao dalje, bio mi je san da uđem u finale i da stavim onu pregaču, ali evo tako je kako je završilo. Jednostavno nije išlo, treba se malo odmoriti i nastaviti dalje kuhati", smatra Leo.

A na kraju prošlog tjedna MasterChef je napustio i kralj stres testa Marko, koji je najlošije replicirao jelo chefa Stjepana Vukadina.

"Apsolutno uzdignute glave idem kući. Napredovao sam, šesto mjesto je vrhunski uspjeh za mene i ponosan sam.

Ja nisam očekivao ništa lakše. Stvarno su nam dali težak zadatak, ali bilo bi ludo da su nam dali nešto lagano. Mi smo u top šest hrvatskih amaterskih kuhara i takvo jelo moramo replicirati", izjavio je Marko.

Pred nama je finalni tjedan MasterChefa u kojem će se za pobjedu boriti Maja Jalšovec, Maja Šabić, Lora Cepetić i Matea Alduk. Podsjetimo, MasterChef je nominiran za nagradu Zlatni studio pa ga možete podržati svojim glasom, a Nova TV vam priprema i novu sezonu omiljenog showa.

