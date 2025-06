Doris Dragović iznenadila je našeg novinara izjavom o Ivanu Huljiću, to sve govori o njihovom odnosu!

Foto: In Magazin

U Splitu su ovog vikenda održane treće po redu Melodije Jadrana! U backstageu Galerije Meštrović vodi vas naš Gordan Vasilj kojem su najveće domaće glazbene zvijezde ispričale more zanimljivosti.

Najbolje od domaće glazbe okupilo se sinoć u čarobnom ambijentu splitske Galerije Meštrović. Hrvatski San Remo ni ove godine nije propustila naša glazbena diva Doris Dragović, koja s moćnom pjesmom ''Kad zastor mi padne'' najavljuje dugoočekivani novi album.

''To je album moga sina Ivana Huljića, koji je poželio imati autorski album. I naravno da sam se ja odmah prostrla. Dakle, to stvarno treba čuti.'', rekla je Doris Dragović, na što ju je naš novinar pitao znači li to da ima dva sina.

''Da'', rekla je uz smijeh.

A uz Doris, talentirani Ivan je iz publike bodrio i svoju dragu Jelenu Rozgu, koja je nakon prošlogodišnjeg megahita ''Lavica'' izvukla novi adut iz rukava, pjesmu "Začarani krug", bračnog para Huljić.

Jedna od naših najtraženijih zvijezda sljedeće godine slavi 30 godina karijere, a na pitanje kako već tri desetljeća izdržava ubitačan koncertni tempo, odgovara.

''Zato što ja kad ne radim, ja spavam. Ja sam ustvari dosadna. Imala sam tri koncerta ovaj tjedan, ali ja sam u međuvremenu samo spavala. Od hotela do mjesta gdje trebam svirati ja ubijem malo oko.''

Nini Badrić je u subotu pripala čast otvoriti Melodije Jadrana spektakularnim koncertom, dok je sinoć predstavila novu pjesmu modernog zvuka.

''Za one mlađe, oni možda ne znaju, to su moji počeci. Dugo godina sam ja koketirala s hip hopom, r'n'b-em, i nekakvim plesnim soundovima i nekako mi se učinila pjesma interesantna, meni se dopala, ja volim taj groove. I rekla sam idem ju snimiti, idem s tom pjesmom van.''

S novom baladom publiku je počastila Zorica Kondža, koja je prije nekoliko dana proslavila 65. rođendan.

''Ja već od 50-te godine ništa to ne slavim na veliko. To su moji kumovi, moja dica, muž i nas par napravimo jedan ručak. Meni se ne da po ovoj vrućini doma, izađemo lipo vanka, dobijem tako jedan lipi poklon i da se sitim moje mame i njezinih trudova'', kaže Zorica.

Adi Šoše se u kratko vrijeme prometnuo u jednog od najpopularnijih pjevača u regiji kojeg brojne obožavateljice doslovno salijeću gdje god se pojavi.

''Ne šetam više, samo sjedim u kući i gledam serije, što da vam kažem, neću vas lagati.'', našalio se.

S pjesmom "Vrati mi srce" neumorni Dražen Zečić najavio je početak rada na novom albumu. Miljenik publike otkrio nam je kako koristi rijetke slobodne trenutke ovog ljeta.

''Gledam kako ću spavati, malo se igram s unukom i sa ženom popijem kavu, pitam je kako si ti, kako se ono zoveš, samo da ti se imena sjetim, šalim se.'', govori Zečić.

Savršen spoj Splita i Sarajeva donijeli su Tonči Huljić i Amira Medunjanin, kojoj je ovo prvi duet u karijeri.

''Tonči kad mi je poslao pjesmu, prvo sam se iskreno jako iznenadila, jer ja dolazim iz nekog drugog svijeta, ali on je genijalac.'', rekla je Amira.

''Dobro je to kad ljudi znaju pjevati. Ja zato i radim duete da bar netko dobro pjeva, kad već ja to ne mogu'', kaže Tonči.

Velikim koncertima u Zadru, Šibeniku, Splitu i Zagrebu, Tomislav Bralić i klapa Intrade proslavit će 40 godina karijere kojima će se prisjetiti svojeg člana Mladena Brižića, koji je preminuo krajem siječnja.

''Nema dana da ga se ne sjetimo. Svaku njegovu šalu ispričamo, on je bio čudo dobar, plemenit čovik. Mladen je uvijek s nama i svaka ta pisma ''Miruj srce'' i ''Ribar sam stari'' kad pjevam mislim na njega i sada se evo, naježim.'', rekao nam je Tomislav Bralić.

Za Gorana Karana su mnogi sinoć komentirali kako mu nikad ne bi dali 61 godinu.

''Tih godina se to tako rađalo, bila je dobra loza, dobro sjeme i sve skupa i radujemo se životu. Ja se ličim i punim na Bačvicama, uštekam se u nebo i more.'', objasnio nam je Karan.

Giuliano je odmah nakon Melodija morao odjuriti dalje, jer je imao od ranije dogovoren drugi nastup u Svetom Petru na Moru. A do scene je izašao šepajući.

''Žgincao sam nogu, što ću sad govoriti.'', objasnio nam je.

Jacques Houdek se splitskoj publici predstavio s pjesmom "Sretni ljudi ne pišu pjesme", Željka Krušlina Kruške. A spas od nesnosnih vrućina tražio je u malenom ventilatoru.

''Ja dolazim sa full opremom. Ovo je moj suvenir iz Malezije, moj mali, ma znaš kaj, ti ćeš sad morati staviti jedan beep. Ja njega od milja zovem je*ivjetar (smijeh), ali on je my biggest fun.'', našalio se Houdek.

Nova pjesma Luke Nižetića u jednom kritizira i slavi turizam. Svestrani pjevač otkrio nam je da se ovih dana počastio - brodom.

Damir Kedžo, koji ovo ljeto snima prvi live album u Rijeci na Trsatskoj Gradini obnovio je suradnju s menadžericom Snježanom Jerković Radočaj.

''Razlog zbog kojeg smo mi raskinuli je bio moje osobne prirode, ali mi je bilo jako drago kad sam je nazvao u travnju ove godine i kad je rekla ' s nikim ne bih radila dvaput, ali s tobom bih.'', otkrio nam je Kedžo.

Uz ime dalmatinskog slavuja Ivice Sikirića Iće od početka karijere nije se vezao ni jedan jedini skandal.

''Gledam da me publika gleda kroz pismu, kao osobu, kao čovjeka, da sam kako treba, jednostavan, iskren, pošten. Mislim da je to ono što publika želi.'', zaključio je.

Prvi put na Melodijama Jadrana nastupio je mladi Martin Kosovec kojem je pjesmu napisala kći Đorđa Balaševića, Jelena.

''Posebna je zato što je to prva pjesma, koja je pisana za mene i pisana je o onome što sam ja proživio pa je onda odmah čovjeku lakše pjevati nešto što je već doživio i stvarno mi je drago da sam imao čast da mi jedan takav autor napiše pjesmu striktno za mene. A bilo je svašta, samo tu ću reći, bilo je svašta.'', rekao je.

Frontmen grupe Viva, Toni Rajnović sinoć je bio u slatkom iščekivanju.

''Ženi je taman termin, znači može doslovno roditi večeras, sutra. Čekamo četvrtu kćer, malo sam napet, ali bit će sve dobro.'', otkrio je.

A mladi Marino je nakon nastupa završio na Hitnoj pomoći.

''Odmah crne misli, mislio sam da je krpelj, išao sam na Hitnu, odmah su me uzeli da me pregledaju, hvala Bogu nije krpelj, neka crna osa me ugrizla, ali nisam alergičan.'', kaže.

''Netom završene Melodije Jadrana još su se jednom pokazale kao rasadnik dobre glazbe, koja će sigurno obilježiti ljeto 2025.''

