Veznjak Hajduka o najboljem savjetu koji mu je dala njegova najvatrenija navijačica, baka Marka!

Razgovori uz kavu u gradu podno Marjana počinju i završavaju o ''Bilima''. Na splitskoj rivi, na predstavljanju Hajdukovih šalica za kavu, naš Gordan Vasilj podružio se s veznjakom Filipom Krovinovićem. Kako dobri duh Hajdukove svlačionice provodi rijetke slobodne trenutke, saznajte u prilogu IN magazina.

U ljetnoj atmosferi na splitskoj rivi navijačima je predstavljena kolekcija Hajdukovih šalica s potpisom poznatog kluba. Na predstavljanju je bio i veznjak Bijelih, Filip Krovinović, rijetki Hajdukovac koji ne pije kavu.

''Piju ja bih rekao skoro pa svi, baš puno kave. Kad gledam nije mi jasno kako mogu toliko kava popiti. I prije utakmice i prije treninga, i poslije i prije ručka, stvarno puno.'', govori Filip.

Ovaj Petrinjac, koji je odrastao u Zagrebu, za Hajduk je počeo navijati zbog strica, koji je bratu i njemu usadio ljubav prema Bijelima. Iako obožava Split u kojem živi već četiri godine godine, svaku prvenstvenu stanku koristi za posjet rodnom kraju.

''Stvarno odem često. Kad god mogu, kad god imam neke slobodne dane, da ih je malo više, zaletim se do svojih, posjetim sve. Jako volim svoje Petrinju i Petrinjce.''

Filip Krovinović - 3 Foto: In Magazin

Dobri duh svlačionice Hajduka se u gradu podno Marjana snašao kao riba u vodi.

''Volim se družiti sa suigračima, bez obzira što smo u klubu stalno, ali i van kluba se volimo držati skupa. Uživam, stvarno mi je prekrasno. Najsretniji sam, to svi znaju, i nadam se da će se tako i nastaviti.

Zanimalo nas je kakav je vječno nasmijani Krova kad nije dobre volje?

''Ok, možda se nekad zna dogoditi. A kao i svatko kad nije dobre volje. Uvijek to na terenu zna biti, kad nešto ne valja, onda i ja znam nekad puknuti, ali sve je to normalno i ok. Možda ja trpim, trpim, trpim pa puknem. Možda se ne vidi previše ili u svlačionici, ali dobro je sve.''

Filip Krovinović - 4 Foto: In Magazin

Filip Krovinović - 1 Foto: In Magazin

Najveća Filipova potpora je njegova baka Marka, koja je, kad dođe na utakmicu, prava atrakcija među navijačima.

''Baka kaže 'samo pucaj, imaš dobar udarac i lijevom i desnom nogom.' Baka je stvarno top, drži se, svi smo uz nju, tako da jedan veliki pozdrav baki.''

Filip Krovinović - 5 Foto: In Magazin

Splitski Bijeli su u novu sezonu krenuli s novim trenerom Gonzalom Garcijom. Prekjučer su u azerbajdžanskom Bakuu odigrali 1:1 protiv Zire. Uzvrat je sljedeći četvrtak na Poljudu.

''Normalno, kao i svake godine velika očekivanja. Predstavljamo velik klub. Jedva čekamo, mi ćemo dati sve od sebe, idemo polako kolo po kolo. Nikada nisam bio od velikih najava, nema ni smisla pa ćemo vidjeti. Na kraju, što bude, bit će, ali tu smo, a dok god smo tu, dat ćemo sve.''

Sretno Filipu i Hajduku!

